Med seks måneder til årets fellesferie er det mange som har begynt å legge sommerplanene.

Liv Tuva og Thomas Holkestad i Ålesund har ikke bestilt, men de har begynt på tenke på sommerferien. De planlegger tur til Italia.

– Nydelig land, deilig mat, fantastisk vin og folkeslag, trekker Liv Tuva frem om reisemålet.

Thomas Holkestad og Liva Tuva planlegger tur til Italia for familien på fem i sommer. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Hvorfor tenker dere på sommerferien nå?

– Det er trangen etter D-vitaminer, ler Tuva. Og legger til at de liker å legge planer for ett nytt år.

Mener veldig tidlig og rett før er best

Journalist og reiselivsekspert Odd Roar Lange, også kalt «The Travel inspector», sier det er stor variasjon for når nordmenn bestiller ferieturen sin.

Han mener at de som er veldig tidlig ute, og gjerne bestiller ett år i forveien, og de som venter helt inn mot avreisetidspunktet, er de store vinnerne.

– Hvis man vil ha et bestemt hotell, kanskje til og med et bestemt hotellrom, et bestemt sted. Da er det lurt å bestille tidlig for å forsikre seg om at de turene ikke blir solgt, sier Lange. Da kan man ofte få turen på lanseringstilbud, i tillegg til at man har et helt år til å spare til turen.

Odd Roar Lange er journalist og reiselivsekspert. Han anbefaler de som vil betale mindre for utenlandsferien sin til å styre unna middelhavslandene og heller se på andre reisemål. Foto: Privat



Det andre tipset fra Lange er å vente så lenge som mulig, og gå for en restplass. For det vil alltid komme avbestillinger slik at man kan gjøre et kupp.

– Prisene styres av tilbud og etterspørsel

Norwegian merker at det er stor aktivitet blant nordmenn som planlegger sommerferien nå. Mange har brukt romjulen til å se på turer og booke, forteller Eline Hyggen Skari.

Eline Hyggen Skari er senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian. Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon

– De som kanskje er mest prisbevisste vet ofte at de rimeligste turene går først. Så denne perioden er ganske populær for å booke sommerferien, sier hun.

Men når er det best å bestille for å få mest utav pengene sine?

Det er det ikke like lett å få et enkelt svar på.

– Prisene er jo dynamiske og styres av tilbud og etterspørsel. Så generelt er det jo sånn at jo flere billetter som er på salg, jo rimeligere skal det være. Så er det vanlig at det blir litt dyrere jo nærmere sommerferien man kommer, sier Skari i Norwegian.

Marie-Anne Zachrisson, sjef for reiseselskapet Ving i Norge, viser også til dynamiske priser. Hun anbefaler å bestille sommerferien nå.

Marie-Anne Zachrisson er sjef for reiseselskapet Ving i Norge. Foto: DAVID KURTZ / DAVID KURTZ

– Akkurat nå er etterspørselen veldig høy, så de første som bestiller det mest populære av det vi selger, kommer nok til å enda opp med å ha de beste prisene, sier hun. For reiseselskapet setter opp prisen på det som er mest populært.

Men dersom man er fleksibel kan det lønne seg å vente.

– Det er klart at du kan gjøre et godt kjøp hvis du ikke har store krav til akkurat hvor du vil bo, eller akkurat når du vil reise. Da kan du selvfølgelig vente og gjøre et godt kjøp etter hvert, sier hun.

Kan bestille restplass allerede nå

Reiseekspert Odd Roar Lange sier at restplasser kan bestilles flere måneder før avreise.

– Hvis du går inn på nettsiden til charterselskapet, så vil du se at det ligger restplasser ute allerede for juni, juli og august. Dette er ikke ekte restplasser, men brukes for å fremme salget, forklarer Lange.

I tillegg er det lurt å følge med ca. ei uke etter skoleferiene, som nå. For da har reiseselskapene kampanjer.

– Det er fordi at de vet at nordmenn sitter og diskuterer reise og ferie, når vi er på ferie eller har ferie.

Mange nordmenn skal også i år til Hellas. Foto: Petter Strøm / NRK

Bør reise andre steder enn alle andre

Mange nordmenn skal på norgesferie, men for de som velger utlandet ser Norwegian at det er Spania, Italia, Hellas, Tyrkia, Frankrike og Kroatia som er populært. For å gjøre ferien billigere mener både reiselivseksperten og reisebyrået Ticket at det kan lønne seg å velge andre reisemål.

Odd Roar Lange sier at veldig mange nordmenn drar til landene rundt Middelhavet av gammel vane.

– Disse stedene er ikke billige lenger.

Han mener også klima er noe man bør ha i bakhodet etter flere somre på rad med hetebølger flere steder. Han anbefaler nordmenn til å heller tenke på land som Albania, Polen, Bulgaria og Serbia når man planlegger ferieturen.

Sopot i Polen er et av stedene som Odd Roar lange trekker frem som et godt alternativ til den tradisjonelle sydenturen. Foto: Illustrasjonsfoto / Colourbox.com

– Serbia er kanskje litt ukjent for mange, men har et prisnivå på en tredjedel av norske priser. Og det er jo behagelig, sier Lange.

Kristina Curtis i reisebyrået Ticket ser også at eurolandene er blitt dyrere.

Kristina Curtis er salgsleder for reisebyrået Ticket i Ålesund. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– De beste prisene får man kanskje til Bulgaria og Tyrkia, sier hun. Man kan også gjøre et kupp dersom man prøver ut andre land som ikke er typiske sommerdestinasjoner. Her trekker hun frem både Egypt, eller land østover mot Asia, eller Karibia, som har lavsesong på sommeren, som muligheter.