Reiselystne nordmenn lurer på om de kan trosse reiserådene: – Risikerer å få en kjemperegning

– Vi har fått noen henvendelser som kan tyde på at noen reiseglade nordmenn spekulerer i å «betale med» et par uker i hjemmekarantene, så lenge de får seg en etterlengtet utenlandstur, sier Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind forsikring, som eies av Sparebank 1 og DNB.

– Det er mange som klør i fingrene etter å reise nå, sier Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikring.

Åpner opp for turister

En gradvis gjenåpning av samfunnet er i full gang her hjemme, etter at inngripende korona-tiltak ble innført i midten av mars.

I Europa begynner også stadig flere land å lette på tiltakene. I går la EU frem en plan for en gradvis åpning av Europas grenser for å få reiselivet på fote igjen. EU anbefaler å begynne med å åpne mellom land med tilnærmet lik smittesituasjon.

Tyskland har allerede sagt at landet vil åpne for reisende fra flere land, inkludert Norge, innen 15. juni. Statsministeren i Hellas har uttalt at han ønsker å ta imot turister fra 1. juli.

Det betyr likevel ikke at det automatisk er grønt lys for nordmenn som har bestilt sommerferie utenlands. Utenriksdepartementet (UD) fraråder nemlig fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle land.

Å trosse UDs reiseråd, kan bli en dyr affære dersom noe skulle skje på ferien din.

ANNERLEDES SOMMER: Mange forbereder seg på en annerledes sommer, men flere land i Europa ønsker nå å åpne opp for turister for å få reiselivet på fote igjen. Foto: ANDER GILLENEA / ANDER GILLENEA

– Risikosport dersom du trosser reiserådene

– En stor andel av kundene som kontakter oss, har fortsatt et håp om å få reist på sommerferie til utlandet. Vi skjønner godt at siste dagers utspill gjør at reiselysten melder seg. Men det er norske myndigheter vi lytter til når det gjelder hvor det er trygt for nordmenn å reise, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

– Reiseforsikringen gjelder ikke selv om lokale myndigheter åpner opp, med mindre UD endrer sine reiseråd. Dermed risikerer man å sitte igjen med en kjemperegning dersom man velger å trosse rådene, reise på ferie og noe uforutsett skulle skje.

Det er også beskjeden fra andre forsikringsselskaper.

– Vi forholder oss til UDs råd. Du vil ikke kunne få erstatning på reiseforsikringen dersom du er frarådet å reise ut. Sånn sett vil det være en risikosport dersom du trosser rådene fra myndighetene, sier Rysstad i Gjensidige.

ADVARER: Simen Rudi i Fremtind advarer folk mot å bestille utenlandsreiser før UD har endret sine reiseråd. Foto: Sparebank1

Selv om flere land nå vurderer å åpne opp landegrensene sine, fraråder også Fremtind folk å bestille utenlandsreise ennå.

– Reiser folk til et land som har åpnet igjen, mot UDs reiseråd, vil de reise uten gyldig reiseforsikring. Det kan potensielt bli veldig dyrt om noe skulle skje på reisen. De må selv ordne alt, for eksempel legehjelp og endret hjemreise – og de må betale av egen lomme, sier Rudi.

Reiseveileder for sommerferien kommer fredag

Helseminister Bent Høie varslet tidligere denne uken at regjeringen kommer med en reiseveileder for sommerferien på en pressekonferanse fredag.

– De nye rådene vi gjøre det lettere å planlegge ferien på en smittevernfaglig trygg måte, enten den blir tilbrakt i hus, hytte, bobil, telt, campingvogn eller båt for dem som liker det, sa Høie.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider de nye rådene, som skal gjelde fra 1. juni.

Etter det NRK kjenner til, ligger det foreløpig ikke an til store endringer når det gjelder UDs reiseråd.