Majorstua-drapet: Drapssiktede Makaveli Lindén er pågrepet

Det var forrige mandag 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto ble funnet drept i kollektivet han bodde i på Majorstua i Oslo.

Før helgen gikk politiet ut med bilder av 20 år gamle Makaveli Lindén, som senere ble siktet og internasjonalt etterlyst for drapet. Lindén er også siktet for et knivran samme morgen som drapet skjedde.

I en pressemelding tirsdag ettermiddag bekrefter politiet i Oslo at Makaveli er pågrepet.

Politiinspektør Grete Metlid og politiadvokat Christian Hatlo vil holde en pressekonferanse i kveld kl. 19.30, i presserommet i Politihuset i Oslo, heter det i pressemeldingen.

Politiet opplyser også at de ikke vil kommentere pågripelsen nærmere før pressekonferansen. Det står ikke hvor eller når 20-åringen ble pågrepet, men ifølge TV 2 skjedde pågripelsen i Frankrike. Expressen skriver av pågripelsen skjedde i Dijon, øst i Frankrike.

– De pårørende er blitt holdt kontinuerlig oppdatert om utviklingen i saken, og er kjent med pågripelsen, ifølge Peder Morset, som er bistandsadvokat for familien, til NRK.

20 år gamle Makaveli Lindén var internasjonalt etterlyst etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) forrige mandag. Foto: Oslo politidistrikt

På rømmen

Det er altså åtte dager siden drapet skjedde, og etter alt å dømme har Lindén vært på rømmen like lenge.

Mandag bekreftet politiet overfor NRK at 20-åringen, som har tilhold i Uppsala i Sverige, skal ha oppholdt seg i Oslo noen dager før drapet.

Da NRK intervjuet politiinspektør Grete Lien Metlid rundt klokken 17 tirsdag ettermiddag, var hun tilbakeholden med å kommentere hvor nær politiet var et gjennombrudd i saken.

NRK spurte også hvordan Meltid vurderte forspranget Lindén hadde fått på politiet, når det gjaldt å stikke av fra politiet.

– Vi mener han drar fra Oslo forrige mandag, kort tid før drapet ble kjent for politiet. Det er jo et forsprang, sånn sett. Men politiet har mange systemer å jobbe etter når noen er på rømmen, og vi håper det skal gi resultater, sa Metlid.

Det var forrige mandag at politiet rykket ut til en melding om knivstikking på Majorstua i Oslo. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Tok toget til Uppsala

Klokken 13.16 forrige mandag ble Lindén fanget på film av et overvåkningskamera på Skøyen togstasjon. Langs Frognerelven har politiet funnet gjenstander de knytter til drapet.

Metlid bekreftet mandag at politiet tror Lindén tok Stockholmstoget klokken 16.56 samme ettermiddag. Politiet opplyste i dag at de mener Lindén gikk av toget i Uppsala, der han tidligere har bodd.

Politiet tror nå at Lindén ikke lenger oppholder seg i Norge eller Sverige, men et tredje land. Av polititaktiske årsaker ønsker ikke Metlid å gå inn på bakgrunnen for hvorfor man mener dette.

Lindén er domfelt en rekke ganger, og slapp ut av fengsel i høst. Aftonbladet meldte tirsdag at Lindén dagen før drapet skal ha sendt en melding til sin tilsynsfører, der han påsto at han oppholdt seg i Tyskland. Politiet mener imidlertid at han befant seg i Norge på dette tidspunktet.