Aftonbladet: Nye elektroniske spor etter drapssiktet

Norsk politi har et nytt spor efter den drapssiktede Makaveli Lindén, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Spor til tredjeland

I går skal det ha dukket opp elektroniska spor som leder til jakt i et annet land, ifølge Aftonbladet.

Det sporet leder ikke til Norge eller Sverige, men til et tredjeland.

Etterforskningsleder Grete Lien Metlid sa til den svenske avisen i går kveld at de også undersøker om mistenkte kan befinne seg andre steder enn Norge eller Sverige.

Navnet offentliggjort

Ifølge avisens kilder skal politiet ha fått nye spor som peker mot et sted utenfor disse landene. Dansk politi ville natt til mandag ikke kommentare hvorvidt de var innblandet, mens en talsperson for tysk politi sier de «kjenner til saken.»

Det var søndag kveld politiet offentliggjorde navnet på svenske Makaveli Lindén som nå er siktet for å knivdrept Heikki Bjørklund Paltto i Oslo mandag for en uke siden.

Tidligere på dagen i går foralte Grete Lien Metlid på en presskonferanse at de trodde 20-åringen hadde dratt til Sverige etter drapet.

Politiet opplyser at mannen tidligere het Christian Bo Lindén. Han har byttet navn til Makaveli Lindén.

– Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Etterlyst over hele verden

Han er nå etterlyst over hele verden. Politiet har kartlagt Lindéns bevegelser i tiden etter ranet og drapet og mener han tok seg til Sverige allerede mandag for en uke siden.

I går ble det kjent at 20-åringen fra Uppsala var siktet i saken. Mannen er svensk statsborger, og har flere dommer fra tidligere. Han er tidligere dømt for ran i hjembyen Uppsala. I nesten 40 minutter raidet han et bokollektiv på jakt etter verdisaker og penger mens han truet beboerne med kniv.