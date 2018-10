Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drap og knivran på Majorstua

Lindén (20) sitter varetektsfengslet i byen Dijon etter pågripelsen i forrige uke.

I dag ble han avhørt av en dommer på tinghuset i den franske byen. Ettersom Lindén ikke er siktet for å ha gjort noe ulovlig i Frankrike, kan han ikke avhøres av fransk politi.

I femtiden opplyser forsvarer Øystein Storrvik at Lindén erkjenner straffskyld.

– Han har erkjent straffskyld for grovt ran ved den første anledningen og forsettlig drap ved den andre anledningen i samsvar med siktelsen, sier Storrvik.

Tidligere på dagen sa forsvareren at Linden hadde erkjent handlingene, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Knivranet skal ha skjedd klokken 07.30-07.40 i Colosseum p-hus. 12.15 fant en kamerat Heikki Paltto knivskadd i leiligheten som ligger i samme område på Majorstua.

BEKREFTER ERKJENNELSEN: Forsvarer Øystein Storrvik sier til NRK at Makaveli Lindén nå erkjenner straffskyld. Du trenger javascript for å se video. BEKREFTER ERKJENNELSEN: Forsvarer Øystein Storrvik sier til NRK at Makaveli Lindén nå erkjenner straffskyld.

Storrvik sier Lindén har forklart seg om hva han gjorde i Norge og det han er siktet for. Noe mer ønsker ikke Storrvik å utdype av hensyn til etterforskningen.

– Han er angrende og strekt preget av det, sier Storrvik om tilstanden til Lindén.

Avhøret blir i ettermiddagstimene gjennomlest og underskrevet.

Storrvik sier det bare er et praktisk spørsmål om når Makaveli Lindén overføres til Norge.

– Min klient samtykker i utlevering, og vil til Norge så fort som mulig. Han er sliten, men villig til å fortsette å forklare seg, sa Storrvik tidligere tirsdag.

Politiadvokat Christian Hatlo. Foto: Olav Rønneberg / NRK

Etterforskningsledelsen i Oslo politidistrikt var på plass i byen mandag ettermiddag, og satt i samtaler med fransk politi samme kveld.

– Han forklarer seg villig og detaljert, og knytter seg til begge de to handlingene. Han virker grei, men sliten, sier politiadvokat Christian Hatlo til NRK.

Har med rettspsykiater

I tillegg til politijurist Hatlo er politiadvokat Sturla Henriksbø, en etterforskningsleder og en avhørsspesialist med fra Oslo.

– Vi har også med en spesialist i psykiatri, Synne Sørheim, som skal følge avhøret, sa Hatlo til NRK tirsdag morgen.

Synne Sørheim var oppnevnt som sakkyndig i 22. juli-rettssaken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sørheim har tidligere observert Anders Behring Breivik og var oppnevnt som sakkyndig i 22. juli-rettssaken. Hun skal vurdere Lindéns tilregnelighet og psykiske helse.

Norsk politi vil gjerne avhøre 20-åringen, men det er usikkert når avhøret faktisk kan gjennomføres.

– Det viktigste som skal skje i dag, er å prøve å få brakt klarhet i hvordan siktede stiller seg til anklagene. Vi skal selvsagt være til stede under avhørene og har anledning til å komme med innspill underveis, sa Hatlo til NTB tirsdag morgen.

Rettsmøtet er lukket for pressen, og den siktede ble ført inn en bakvei.

Makaveli Lindén ble avhørt av en dommer på tinghuset i Dijon tirsdag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Pågrepet etter intens jakt

Lindén ble etterlyst over hele verden etter at Heikki Bjørklund Paltto ble funnet drept i et kollektiv på Majorstua i Oslo mandag for to uker siden.

Han ble identifisert og siktet søndagen etter, og pågrepet i Frankrike tirsdag i forrige uke. Politiet beskrev jakten på Lindén som intens, og startet umiddelbart prosessen med å begjære ham utlevert til Norge.

Assisterende statsadvokat Pascal Labonne-Collin sa i forrige uke at Dijon ser ut til å ha vært et stoppested på en lang reise.

– Vi tror han ville ta seg sørover. Dijon var siste stoppested for toget og han ble stoppet her, men han ville ikke nødvendigvis bli her. Det virket ikke som han hadde en plan. Men han har vært stille og sagt lite, sa Labonne-Collin.

Visepolitimester Olivier Dupas sa til NRK at Lindén var voldelig og lite samarbeidsvillig etter pågripelsen, og kalte ham «en fare for seg selv og andre».