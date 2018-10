Obduksjonsrapporten klar etter Majorstua-drapet: – En svært alvorlig drapssak

I halvannet døgn har politiet jaktet på en ukjent gjerningsperson. De har nå mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten etter knivdrapet på Majorstua.

– Den underbygger helt klart det vi har sagt tidligere, at vi står i en drapssak. En svært alvorlig drapssak, sier Grete Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til NRK.

Av hensyn til etterforskningen er politiet svært tilbakeholdne med detaljer i drapssaken.

Krimkommentator Olav Rønneberg forteller om et kaotisk åsted som møtte politiet da de kom til leiligheten til den drepte mannen i 20-årene. Nå gjenstår mye arbeid. Du trenger javascript for å se video. Krimkommentator Olav Rønneberg forteller om et kaotisk åsted som møtte politiet da de kom til leiligheten til den drepte mannen i 20-årene. Nå gjenstår mye arbeid.

Kartlegger bevegelser

Politiet sier at de fortatt står uten mistenkte i saken, og at det nå pågår et omfattende videoprosjekt for å kartlegge bevegelsene i og rundt leiligheten hvor mannen i 20-årene ble funnet.

Metlid ønsker ikke å kommentere hva som har blitt funnet av overvåkingsbilder.

– Videoprosjektet er sentralt i denne saken. Det pågår for fullt, men vi vil ikke si noe mer rundt det.

Samtidig som overvåkingsvideoer fra nærområdet blir samlet inn, jobber politiet med å kartlegge bevegelsene til den avdøde.

VAR ALENE: Politiet tror at mannen i 20-årene var alene i leiligheten før drapet skjedde. – Noen må ha kommet dit. Hvem dette er vet ikke politiet per nå, sier politiet tirsdag ettermiddag. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Politiets teori er at mannen var alene i leiligheten før han ble drept.

– Noen må ha kommet dit. Hvem dette er, vet ikke politiet per nå, sier Metlid til NRK.

Vennene som bodde i det samme kollektivet har vært inne til avhør hos politiet og har status som vitner i saken.

– De han bodde med og arbeidergiveren har kommet med viktig informasjon, sier Metlid.

Politiet sier at de står overfor en vanskelig sak som kan blir krevende å etterforske.

– Det er vanskelig å si hvor rask oppklaring vi får, men det er det vi jobber for. Det er viktig å komme videre i saken, sier Metlid til NRK.

Politiet: - Den drepte er fra Østfold Du trenger javascript for å se video.

Vil ikke kommentere drapsvåpen

Kriminalteknikere fra politiet har arbeidet på åstedet siden mandag. Metlid sier at det er sikret viktige spor inne i leiligheten.

Politiet sier at de ser på leiligheten som åstedet.

– Foreløpig har politiet sikret en del info fra åstedet. Hva det forteller og hvilke opplysninger det er, vil vi ikke gå ut med, sier politilederen.

SER ETTER SPOR: Mandag kveld søkte politiet etter spor i søppelkasser i nærheten av åstedet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Mandag kveld ble søppelkasser i nærheten av åstedet undersøkt av politiet. Metlid ønsker ikke å si om politiet har funnet drapsvåpenet.

– Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser.