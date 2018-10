Lindéns liv med ran og narkotika: Smart, men helt fraværende på skolen

Politiet leter fortsatt etter den siktede svensken Makaveli Lindén. En uke etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto mener politiet at 20-åringen er på flukt i utlandet.

Etter en rekke tyverier, ran og ungdomsstraffer, ble Lindén i fjor dømt til sin første fengselsstraff. Han skal nylig ha sluppet ut fra soning.

TATOVERING: Ett av bildene i etterlysningen til Interpol viser tatoveringen. Symbolet ligner tydelig på det angolanske flagget. Faren er svensk, moren er fra Angola. Foto: Interpol

Han het tidligere Christian Bo Lindén, men byttet under soning (februar i år) navn til Makaveli Lindén.

Han er født og oppvokst i Sverige, med svensk far og mor fra Angola.

Dømt som 15-åring

Lindén har fem saker i strafferegisteret, tre dommer og to påtaleunnlatelser. Det siste innebærer at påtalemyndigheten mener han er skyldig, men at de ikke reiser tiltale. Dette gjøres ofte for unge lovbrytere.

NYTT BILDE: Lindén etterlyses på Interpol med dette bildet. Foto: Interpol

I den første dommen fra 2014, kommer det fram at han har hatt et alvorlig narkotikaproblem. Ifølge Lindén selv prøvde han hasj første gang da han var 13 år, og brukte det regelmessig fra han var 14.

«Han har hatt et omfattende misbruk av cannabis i perioder, og narkotikaen har stått i sentrum for ham,» står det i dommen fra 2014.

Det står videre at han har hatt et høyt skolefravær, noe som innebærer at han forlot grunnskolen uten karakter i noen fag.

Han skal ikke ha lærervansker, og beskrives som smart. Han skal ikke ha hatt problemer med å ta til seg kunnskap i de tilfellene han har vært til stede på skolen.

Han fikk ungdomsstraff for å ha kneet en medelev i magen, for tyveri av en røykpakke og for bruk og oppbevaring av en liten mengde cannabis.

Lindén skulle holde seg til en ungdomskontrakt som innebar jevnlige urinprøver og oppfølging for å få «hjelp til å skape seg en meningsfull, daglig sysselsetting samt en aktiv og positiv fritid».

Dømt på nytt

KNIVRAN: Denne kniven skal Lindén ha truet med under ranet i august 2017. Foto: Politiet

Den neste dommen viser at narkotikabruken bare fortsatte.

Igjen ble han idømt ungdomsstraff. Denne gangen for tyveri, ran og narkotika.

Han stjal fem mobiltelefoner, tre lommebøker og hodetelefoner fra en garderobe i en svømmehall. Denne gangen skal han ha truet en person i garderoben. En annen gang knuste han ruten til en førskole og stjal fire kameraer og en datamaskin.

I denne dommen framkom det at han er plassert på institusjonen Klarälvsgården.

«Christians omfattende misbruk, kriminalitet, skadelige omgang med kamerater og vanskeligheter med skolen har gjort at en plassering for mer inngripende tiltak er mer aktuell», står det i tiltaksplanen knyttet til dommen. Det står at han er i behov for «veiledning om hvilke regler og normer som gjelder i samfunnet og støtte til å utvikle en sosialt akseptert oppførsel».

PÅ FLUKT: Makaveli Lindén fotografert etter pågripelsen i 2017. Foto: Politiet

Siste dom

Lindén ble i fjor dømt til fengsel i ett år og seks måneder etter et knivran.

10. august 2017 tok han seg inn i et kollektiv via et ulåst vindu mens beboerne sov, og ranet til seg blant annet kontanter, smykker og klokke. I dommen står det at den nå 20 år gamle mannen gikk fra rom til rom og truet ofrene med kniv.

Den ene kvinnen i kollektivet har fortalt politiet hvordan hun våknet av at noen dultet borti henne mens hun lå i sin egen seng.

Litt fortumlet og uten briller på kunne hun ikke se tydelig hvem det var, men da hun våknet skikkelig, oppdaget hun at mannen holdt en tollekniv opp mot ansiktet hennes.

«Where is the money. Do you have money», skal mannen ha sagt mens holdt kniven opp mot henne.

GIKK INN VINDU: Lindén skal ha klatre inn gjennom vinduet, truet og ranet beboerne i et kollektiv i Uppsala. Han ble nylig ferdig med soningen av denne dommen. Foto: Politiet

Videre tvang han henne til å gå rundt i huset på leting etter verdier. Også de andre i kollektivet ble vekket og møtte mannen som gikk rundt med kniven hevet.

Ifølge vitneavhørene skal han ha sagt ting som «I like this. I have done this before» og «I have done more violent things.»

Nylig løslatt til tross for trusler

Mannens tidligere forsvarer, Christer Söderberg, sier til NRK at 20-åringen ble løslatt fra fengsel i september eller oktober.

I august ble Lindén satt i isolat etter at han skal ha truet ansatte i fengselet under soning.

Dette kommer fram av dokumenter VG har fått tilgang til.

Han skal ha vist et pistol-tegn mot en ansatt. Dagen etter skal han ha sagt til en annen ansatt: «Tenk på å lukke vinduet ditt når du sover».

Da Lindén ble etterlyst med navn av norsk politi, hadde svensk politi allerede etterlyst ham fordi han ikke hadde fulgt opp sine forpliktelser overfor kriminalomsorgen etter at han ble løslatt i august, skriver VG.

Expressen skriver at Lindén hadde anmerkninger for ti hendelser i fengselet, men at han likevel ble prøveløslatt 10. august i år.

På spørsmål om han oppfattes som farlig, svarte politiinspektør Grete Lien Metlid i går:

– Vi har vært veldig tydelige på hva han har gjort, og at det er en historikk her. Det viktigste budskapet, hvis man vet noe, er at man må melde fra hvor personen er, ikke gripe inn selv.

Tidslinje: De dramatiske morgentimene

