Svensk 20-åring siktet for drapet i Oslo

Siste: Søndag kveld gikk politiet ut med navnet på 20-åringen. Mannen som er siktet for drapet heter Makaveli Lindén. Han het tidligere Christian Bo Lindén, opplyser politiet.

– Siden han fortsatt ikke er pågrepet velger vi nå å gå ut med navnet for å se om det kan gi oss mer informasjon om hvor han kan befinne seg, sier politiinspektør Grete Metlid.

Siktet

– Vi bekrefter at det er den etterlyste personen som nå er siktet for drap og ran. Han er en 20 år gammel svensk statsborger. Mannen er ikke pågrepet, opplyser politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse søndag klokken 12.

Hun sier videre at de foreløpig ikke vil gå ut med navnet til siktede, men at de vurderer å gjøre det i løpet av kort tid.

– Vi oppfordrer også siktede til å melde seg. Og hvis noen her eller i Sverige vet hvor han befinner seg: Meld fra til politiet så vi får lokalisert ham så raskt som mulig.

Søker en 20 år gammel svensk statsborger for Majorstua-drapet Du trenger javascript for å se video.

Tror siktede tok seg til Sverige

Metlid sier at de jobber ut ifra en teori om at 20-åringen forlot Norge og tok seg over til Sverige etter drapet og ranet mandag. Nye tips om observasjoner av mannens bevegelser skal ha styrket denne teorien.

Politiinspektøren utelukker ikke at han kan ha kommet seg ut av Sverige.

– Vi har hatt god dialog med svenske politimyndigheter, og har gjort andre nødvendige tiltak. Vi samarbeider også med andre i den grad det er nødvendig. Det er også gått ut en internasjonal etterlysning.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier at politiet har mottatt ny informasjon den siste tiden, som har gitt dem et sterkt grunnlag for å ta ut siktelse mot den etterlyste 20-åringen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hva kan du si om vedkommendes kriminalitetshistorikk?

– Han skal være godt kjent i Sverige og har en historikk der, men jeg vil ikke gå inn i detaljer, svarer Metlid, som bekrefter at mannen er tidligere straffedømt.

Metlid opplyser at de har et sterkt grunnlag for siktelsen, men at de av hensyn til den pågående etterforskningen foreløpig ikke vil gå ut med mer informasjon.

– Var på besøk

Metlid sier den nå siktede mannen var på besøk i Norge, og at han ikke hadde noe bosted i Norge.

– Betyr det at han har vært her i kort tid?

– Ja. Han har vært her i noe tid, og vi har opplysninger om det.

– Er det snakk om dager eller uker han har vært her?

– Det har vi mer opplysninger om, og vi vurderer å gå ut med det senere, svarer Metlid.

SIKTET FOR DRAP: Den svenske 20-åringen er siktet for drap og ran. Han er etterlyst i hele verden. Foto: Politiet / NTB scanpix

Etterlyst via Interpol

Kristian Ljungberg i nasjonalt mediesenter for svensk politi bekrefter overfor NRK at de har mottatt en etterlysning via Interpol på en svensk statsborger.

– Svensk politi arbeider med saken, men vi ønsker ikke å gå ut med hvordan og i hvilket omfang. Vi har et bra samarbeid med Interpol og et veldig bra samarbeid med de nordiske landene, sier han.

Han ønsker heller ikke si noe om når svensk politi ble varslet, men ifølge Aftonbladet ble de varslet fredag.

Tidligere dømt for ran

– Jeg kan bekrefte at vi kjenner til drapet i Norge og at den etterlyste har tilknytning hit, sa en kilde i det svenske politiet til Aftonbladet tidligere søndag morgen.

Ifølge avisen ble mannen senest i fjor dømt til fengselsstraff i Sverige etter å ha tatt seg inn i et hus gjennom et vindu og truet beboerne med kniv før han forsvant med flere gjenstander.

Mannen skal være folkeregistrert i en by i Midt-Sverige.

24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto fra Mysen ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka.

Politiet knytter drapet direkte til et ran som fant sted samme dag i et garasjeanlegg i Essendrops gate, like i nærheten av drapsstedet.

Vitne: – Ringte på dør i Gamlebyen

ETTERLYST: Bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon. Foto: Politiet

Fredag valgte politiet å offentliggjøre overvåkingsbilder av den etterlyste mannen.

– Opplysningene vi har fått inn har bidratt godt inn i etterforskningen. Vi vet mye mer nå, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK lørdag.

Ifølge et vitne VG har snakket med, snakker den etterlyste mannen svensk. Mannen skal ha ringt på vitnets hus i Gamlebyen i Oslo tidlig mandag morgen, bare timer før drapet på Paltto.

– Han sto der og så forfjamset ut. Så spurte han om et glass vann. Han snakket svensk og var høflig, sier vitnet til avisen.