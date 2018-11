Lindén, som er siktet for drap på Majorstua i Oslo, etterforskes nå av belgisk politi for også å ha hatt en rolle i et drap i den belgiske byen Mechelen.

Johanna Jostameling (58) ble funnet død i sin egen leilighet den 24. oktober drept med kniv. Ifølge belgiske medier kan hun ha blitt drept allerede den 21. oktober.

Stjal mobiltelefon og sykkel

Nå kobles Lindén til et knivran i den samme belgiske byen.

Ifølge den belgiske avisen Het Laatste Nieuws skal en 20 år gammel belgisk student ha kommet syklende på vei hjem i Mechelen natt til lørdag 20. oktober da han angivelig traff på den drapssiktede svensken.

Studenten forklarer til avisen at Lindén sparket i forhjulet på sykkelen slik at han ramlet av, for så å true ham med kniv. Lindén skal ha fraranet studenten mobiltelefon og lommebok før han forsvant på den samme sykkelen.

ETTERFORSKER: Det etterforskes nå om Makaveli Lindén står bak drapet i den belgiske byen Mechelen. Foto: PHILIP LOTE / NRK

NRK har i dag vært i kontakt med den belgiske studenten som ønsker å være anonym.

– Etter ranet gikk jeg til politistasjonen og informerte om hva som hadde skjedd. Det var først denne uken, når jeg så bilde av Lindén i avisen at jeg skjønte at det var ham, sier den belgiske studenten til NRK.

BEKREFTER: Nele Poelmans ved påtalemyndigheten i Mechelen bekrefter at ranet blir etterforsket i forbindelse med drapet i byen. Foto: PHILIP LOTE / NRK

Han forteller videre at det som angivelig skal ha vært Lindén skal ha snakket engelsk under ranet.

Belgisk politi bekrefter at ranet er blitt en del av drapsetterforskningen.

– Vi kan bekrefte at ranet blir etterforsket i tilknytning til drapet, sier Nele Poelmans ved påtalemyndigheten i Mechelen til NRK.

Undersøker beslag

Påtaleansvarlig ved Oslo politidistrikt, Christian Hatlo ønsker ikke å bekrefte opplysningen om ranet ovenfor NRK, men viser til belgisk politi.

Hatlo bekrefter imidlertid at politiet i løpet av dagen vil gjennomgå beslaget som ble gjort da Makaveli Liden ble arrestert i den franske byen Dijon.

Det er ikke kjent hvilke beslag som er gjort i Frankrike, men norsk politi har selv vært i Dijon og har avhørt den svenske statsborgeren.

BESLAG: Norsk politi forlater tinghuset i Dijon med beslag etter avhørene av drapssiktede Makaveli Lindén. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På rømmen gjennom Europa

Samme dag som drapet på Majorstua den 15. oktober rømte Lindén over til Stockholm via tog.

En drøy uke senere, den 23. oktober ble Lindén pågrepet av fransk politi i byen Dijon. Politiet har ikke ønsket å kommentere fluktruten ytterligere. Det var mobilsignaler fra hans telefon i Belgia som til slutt avslørte posisjonene hans.