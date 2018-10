Majorstua-drapet: Slik er den internasjonale etterlysningen på Makaveli Lindén

Makaveli Lindén (20) har nå vært på rømmen fra norsk politi i en uke. Han er siktet for drapet på 24 år gamle Heikki Pallto, som ble funnet knivstukket og drept inne i sin egen leilighet på Majorstua i Oslo.

Politiet gikk sent i forrige uke ut med navn og bilde på 20-åringen, og den svenske statsborgeren har nå status som internasjonalt etterlyst.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier at politiet har opplysninger om at den etterlyste mannen har kommet seg ut av Norge og Sverige.

Hun ønsker ikke å si noen nærmere informasjon om 20-åringens bevegelser.

– Politiet jobber med konkrete spor og opplysninger, men av taktiske årsaker ønsker jeg ikke å gå inn på detaljer om dette nå, sier Metlid.

NYE BILDER: Disse bildene stammer fra Interpols hjemmesider, og viser nye bilder av den draps- og ranssiktede svenske mannen. Foto: Interpol

Mandag ettermiddag publiserte Interpol etterlysningen av mannen på sine hjemmesider.

Etterlysningen inneholder flere bilder enn det norsk politi tidligere har gått ut med. Ifølge etterlysningen er Lindén 184 cm høy

«Red Notice»

Når er en person blir etterlyst internasjonalt av norsk politi, er det Kripos som er kontaktpunktet opp mot utlandet.

Via Interpol blir informasjonen om den etterlyste personen delt med de 192 medlemslandene.

– Informasjon fra utlandet vil komme til oss, også gir vi dette videre til det lokale politiet som eier etterlysningen, sier politioverbetjent Egon Husabø Kvigne i Kripos til NRK.

Ifølge Kvigne har norsk politi etterlyst 81 personer med Red Notice-status. Kun 12 av disse er nå offentlige på Interpols hjemmesider. Lindén er den siste som har blitt lagt til på listen.

I tillegg til Interpol-etterlysningene, er en rekke person også etterlyst via Schengen.

RED NOTICE: Bilder av Makaveli Lindén er nå spredd til politimyndigheter i 192 land, som følge av Interpol-samarbeidet. Foto: Interpol

Med Schengen-etterlysningene er det totalt 191 personer som er etterlyst av norsk politi.

– Disse tallene er flyktige og kan endres fra dag til dag, nye kan komme til og andre kan bli pågrepet og utlevert og avlyst som følge av dette, sier Husabø Kvigne til NRK.

Grensekontroll

Når etterlysningen sendes ut, varsles politimyndighetene i alle de 192 medlemslandene i Interpol.

Ifølge Aftonbladet er det elektroniske spor som gjør at politiet mener at Lindén befinner seg utenfor Norge og Sverige.

Metlid sier til NRK mandag ettermiddag at de ikke ønsker å kommentere Lindéns bevegelser av taktiske hensyn.

Elektroniske spor kan være bruk av for eksempel bankkort, mobiltelefon eller datamaskiner. Som følge av den internasjonale etterlysningen, blir slik informasjon bli delt med Oslo-politiet.

På Interpol sine hjemmesider står det at etterlysingene fører til stor internasjonal synlighet, ved at samtlige land mottar bilder og informasjon om den ettersøkte.

Det betyr også at samtlige grenseoverganger blir varslet om den etterlyste. Dette betyr at det blir vanskeligere å bevege seg over landegrensene med sin ekte identitet, eller kjøpe billetter.