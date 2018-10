Metlid til Makaveli Lindén: – Meld deg, det er krevende å være på flukt

Mandag ble Makaveli Lindén, som er siktet for drapet på Heikki Pallto (24), etterlyst med en såkalt «Red Notice» gjennom Interpol. Det betyr at politiet i 192 medlemsland er på utkikk etter 20-åringen, som nå har vært på rømmen i en uke.

Politiet mener å kunne fastslå at Lindén dro til Sverige i etterkant av drapet på Pallto.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier mandag kveld i TV2-programmet Åsted Norge at poliet tror drapssiktede Makaveli Lindén tok toget fra Oslo til Stockholm klokken 16.56, samme ettermiddag som drapet på Heikki Pallto. Metlid bekrefter opplysningene overfor NRK.

Elektroniske spor tilsier imidlertid at 20-åringen, som er domfelt en rekke ganger tidligere, nå befinner seg i et annet land.

– En slitsom tilværelse

Politiinspektør Grete Lien Metlid oppfordrer 20 år gamle Makaveli Lindén til å melde seg til politiet, så de kan få høre hvordan han stiller seg til drapssiktelsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Metlid sier til NRK at det vil være krevende for 20-åringen å holde seg skjult for politiet, selv om han skulle ha klart å komme seg over svenskegrensa.

– Vi vet at det er vanskelig, og en ganske slitsom tilværelse. Vi har eksempler på at noen har klart det lenge, men da er man nok avhengige av å ha et godt apparat rundt seg, sier Metlid, som håper den unge mannen selv kjenner på hvor vanskelig det er å være på rømmen fra politiet.

– Har du noen melding til Lindén?

– Meld deg til politiet, der du er. Vi ønsker kontakt med etterlyste, for å høre hans forklaring. Han bør gjøre det også, det pågår en rekke aksjoner og operasjoner for å pågripe ham, sier Metlid.

Dette bildet er tatt klokken 13.16 på Skøyen togstasjon forrige mandag. Politiet gikk fredag ut med bilder av Lindén, navnet hans ble offentliggjort søndag. Foto: Politiet

– Fikk nye tips senest i dag

NRK kunne mandag fortelle at Lindén ble oppfattet som en oppgående gutt av sine medelever på skolen. Samtidig påpeker flere at Makaveli, som tidligere het Christian, slet med rus og skolefravær.

Lindéns siste bostedsadresse var i Uppsala i Sverige, og det har ikke kommet frem opplysninger om at han har tilknytning til Norge. Et sentralt spor for politiet har derfor vært å komme i kontakt med personer som har hatt kontakt med Lindén i Norge.

Bilde av Lindén i 9. klasse.

Det er tidligere kjent at et vitne VG har snakket med mener Lindén ringte på en dør i en oppgang i Gamlebyen, bare timer før drapet. Lindén er også siktet for et knivran på Majorstua i forkant av drapet på Pallto.

Metlid sier det så sent som i dag har kommet inn tips som dreier som Lindéns bevegelser, og observasjoner av ham, i Norge, som kan ha betydning for saken.

– Betyr det at han hadde venner i Oslo?

– Vi har fått informasjon og opplysninger om personer som både har vært i kontakt med ham, og har kjennskap og kunnskap om ham, sier Metlid, som påpeker at det er snakk om personer som hadde kontakt med Lindén før drapet skjedde.

– Vi mener jo at han har vært her noen dager i forkant, sier Metlid, som påpeker at politiet fortsatt ønsker tips i saken.

Politiet gikk fredag ut med et kart som viser bevegelsene til drapssiktede i forbindelse med drapet på Majorstuen mandag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Grenseoverganger

Metlid påpeker at politiet i Norge og Oslo i første omgang ønsker å gjøre 20-åringen kjent med siktelsen, slik at han får anledning til å gi sin versjon av saken til politiet.

Interpol-etterlysningen av Lindén inneholder flere bilder enn det norsk politi tidligere har gått ut med. Metlid beskriver en Red Notice-etterlysning som en etterlysning med den høyeste prioriteten innenfor Interpol-samarbeidet.

Bilder av Makaveli Lindén og hans karakteristiske tatovering. Politiet har tidligere uttalt at de har fått en rekke tips om tatoveringen. Foto: Interpol

Hun ønsker ikke å gå i detaljer om hvilke praktiske konsekvenser et slikt varsel får for 20-åringen. Det er uansett på det rene at Lindén vil bli identifisert, dersom han passerer en grensekontroll.

– Samtidig vet man at man kan bevege seg rundt mellom flere land, uten at det er noen form for kontroll. Men dette er sendt ut via Interpol med det for øyet at vi skal pågripe ham, sier Metlid.

Det er norske Kripos som er kontaktpunkt for Interpol. Ifølge Kripos har norsk politi etterlyst 81 personer med Red Notice-status.