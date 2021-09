Lysbakken vil ta grep mot dyr strøm og bensin

Klokken 12 i dag møtes Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV igjen på Hurdalsjøen hotell til en ny runde med sonderinger.

Politikerne vil ankomme til ulike tidspunkter, og det legges ikke opp til en felles presseorientering ved oppstart.

Målet med samtalene er å finne ut om det er grunnlag for å innlede reelle forhandlinger om en flertallsregjering med de tre partiene.

Partiene har holdt kortene tett til brystet om innholdet i sonderingene. Men nå sier SV-leder Audun Lysbakken at en ny regjering må ta tak i de økonomiske vanskene som venter mange norske forbrukere i høst.

– Hvor viktig vil det være for dere å ta med dere dette inn i eventuelle regjeringsforhandlinger?

– Kjempeviktig. Dette er vanskeligst for dem med dårlig råd. Vi må få på plass en permanent ordning for å kompensere folk med lite, for økte strømpriser, sier Lysbakken til NRK.

SAMTALER: Marit Arnstad (f.v., Sp), Trygve Slagsvold Vedum, Jonas Gahr Støre (Ap), Hadia Tajik (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Kirsti Bergstø (SV) deltar i sonderingene. Foto: Lysbakkens Facebook-profil / NTB

Tusenlapper i måneden

Det er særlig tre forhold som gjør at norske husholdninger kan risikere kraftig økte levekostnader utover høsten og vinteren:

Norges Bank hevet sist uke renten fra 0 til 0,25 prosent og har varslet en rekke renteøkninger i tiden som kommer. Dermed blir boliglånet dyrere.

Strømprisen har økt kraftig den siste tiden. Det skyldes lite strøm på lager, lite vindkraft på kontinentet, høye gass- og kullpriser og høy pris på CO₂-kvoter.

I tillegg er bensinprisene høye.

Rentesettingen kan ikke politikerne blande seg inn i. Men de to siste punktene er det all grunn til å tro at de tre partiene som nå diskuterer regjeringsmakt, må og vil bruke tid på.

– Vi har løsninger på dette, sier Lysbakken.

– Det er mulig å gjøre disse tingene på en rettferdig måte. Derfor har vi etterlyst en permanent ordning med økt bostøtte, sånn at folk med dårlig råd skal slippe å skru av strømmen i vinter, forklarer han.

HELGEPAUSE: SV-leder Audun Lysbakken (f.v.), Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen før de gikk hver til sitt fredag ettermiddag. Foto: Torstein Bøe / NTB

«Strømsjokk»

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ser nå på ulike tiltak for å kutte strømprisen, men har ulike svar.

For å sikre norske forbrukere og industrien lav strømpris, vil Sp se på mulighetene til å begrense overføring av strøm fra Norge til Europa. Det varslet nylig partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Ole André Myhrvold i Dagens Næringsliv.

– Det må tas grep nå, så norske forbrukere og industri ikke får strømsjokk, sa han til avisen.

Tilsvarende har Rødts partileder Bjørnar Moxnes sagt til NRK at partiet ønsker å utsette åpningen av ny kraftkabel til Storbritannia – på ubestemt tid – for å stagge prisveksten på strøm. Mens Frp ønsker å legge elavgift på eksporten av strøm.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovte nylig også milliarder i neste års budsjett til å kutte elavgiften og utjevne nettleien, ifølge E24.

MILLIARDER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ha kraftfulle grep for å sikre billig strøm til norske forbrukere og norsk industri. Foto: Ida Cecilie Madsen / NRK

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide minner imidlertid om at Norge både eksporterer og importerer strøm, og at vi deler av året er avhengig av import.

Ap og Sp er på kollisjonskurs i flere spørsmål om Norges tilknytning til EU og EØS, ikke minst i spørsmål som berører energimarkedet. Sp vil ta Norge ut av EUs energibyrå Acer, men det er uaktuelt for Ap.

Samtidig erkjenner Eide at det er behov for tiltak mot de høye strømprisene.

– Vi er i gang med å se på det, men jeg kan ikke nå si hva slags tiltak som eventuelt vil komme, sa han til VG sist uke.

Verken Myhrvold eller Eide ønsket i helgen å kommentere saken ytterligere overfor NRK.

Uenige om CO2-avgift

En annen betent sak de tre partiene som nå sonderer må løse, er spørsmålet om økt CO₂-avgift, et grep som påvirker prisen på bensin og diesel. Den avtroppende regjeringen vil i sin klimaplan tredoble CO₂-avgiften fram mot 2030.

Senterpartiet vil ikke øke avgiften. Det vil både Ap og SV, men begge partiene tar ulike grep for å skjerme enkelte grupper.

I Aps 100-dagersplan, en oversikt over 40 saker Ap vil gjennomføre i løpet av de første 100 dagene i regjering, står det:

«Øke CO₂-avgiften og samtidig kutte tilsvarende i andre skatter eller avgifter. Vi vil skjerme bensin og diesel i Distrikts-Norge for økning».

KRAV: SV-leder Audun Lysbakken vil ha kraftfulle tiltak for klima og utjevning av forskjeller. Foto: Annika Byrde / NTB

SVs løsning er å gi inntektene fra økte CO₂-avgifter tilbake til befolkningen, særlig de med lave inntekter, gjennom en såkalt grønn folkebonus.

– Vi må også se på hvordan økninger i CO₂-avgiften framover kan tilbakeføres til folk, særlig folk med lite, sånn at vi får utslippene ned, men også forskjellene, sier Lysbakken.

Han mener det er mulig å kombinere kraftfulle klimagrep med tiltak for å hjelpe de som har minst fra før.

«Krevende» og «vanskelig»

Utad har partitoppene fortalt om god stemning, gode arbeidsøkter og god progresjon bak de lukkede dørene på Hurdalsjøen hotell.

Men kilder i Senterpartiet beskriver nå samtalene som «krevende» og «vanskelige».

En partikilde hevder overfor NRK at Støre kan bli tvunget til å velge mellom Senterpartiet og SV.

Det var en alvorlig Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som forlot sonderingene før helgen. Men da NRK møtte ham på et partiarrangement i helgen, var tonen muntrere.

– Hvis jeg så stram ut, handlet det sikkert om at jeg var dypt nede i et eller annet politisk spørsmål. Det er alvor over den typen sonderinger som vi er inne i, sa Sp-lederen til NRK.

Men avstanden er stor mellom Senterpartiet og SV i spørsmål om skatt, klimaavgifter, rovdyr og inndeling av departementer.

Sp liker heller ikke at SV vil legge ut en eventuell regjeringsplattform til uravstemning blant medlemmene.

MIDDAG: De tre partiene innledet sine samtaler i Hurdal sist torsdag, da de spiste middag sammen på hotellet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Verken Sps parlamentariske leder Marit Arnstad eller Lysbakken, som begge sitter i sonderingene, vil antyde hvor lang tid det kan ta før det blir avklart om det blir forhandlinger.

– Jeg er ikke så opptatt av det heller. Vi bruker tiden godt, sa Lysbakken etter et møte i SVs landsstyre lørdag.

– Jeg sa da jeg kom til Hurdal, at jeg er nysgjerrig på å se hva som er mulig. Det er jeg fortsatt.