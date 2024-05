Mens folk hadde samlet seg ikledd rødt på Youngstorget i Oslo, holdt Sylvi Listhaug selv 1. mai-tale i Drammen.

Hun hadde på seg blått, og hadde lite godt å si om LO-leder Peggy Hessen Følsvik sitt arbeid.

– Jeg mener hun svikter sine medlemmer, fordi det ser ut til at hun er mer opptatt av å verne om Arbeiderpartiet enn å stå opp for arbeiderne, sier hun til NRK.

Listhaug mener LOs innsats for norske lønnsmottakere står til strykkarakter.

– De siste årene har folk fått dårligere råd. Det som skulle bli vanlig folks tur er blitt en sammenhengende nedtur.

Jonas Gahr Støre holdt årets første 1. mai-tale på Folkets Hus Torsnes i Fredrikstad. Her er han før talen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) erkjente i sin 1. mai-tale at det for mange har vært tunge økonomiske tider.

– Mange nordmenn har knapt hatt reallønnsvekst de siste ti årene, sa han til de oppmøtte på Folkets Hus i Fredrikstad.

Men han mener dette har like mye med høyresidens politikk å gjøre.

– Høyrepartiene gjorde lite for å forberede Norge på de store omstillingene vi nå står midt oppe i. De høyrepartiene derimot gjorde mye for, er de som har mest fra før. De dro ifra, og forskjellene i Norge økte.

1. mai-markering på Youngstorget, med Peggy Hessen Følsvik på talerstolen. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Vil ha LO på laget

Frp-lederen er naturlig nok uenig, og mener derimot LO må løsrive seg mer fra Arbeiderpartiet.

– Vær med oss nå på å kreve at folk får beholde mer av egne penger. Sett ned avgiftene. Redusere matmomsen. Redusere drivstoffavgiftene. Sørg for at ingen betaler mer enn 50 øre for strømmen. Det bidrar til å dempe inflasjonen, som igjen bidrar til å dempe renter.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier de som vil demokrati og frihet til livs er på frammarsj. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

LO-lederen holdt tale for folkemengden på Youngstorget, mens Listhaug talte i Drammen.

– Vi begynner å bli vant til at Frp-lederen forsøker å sole seg i glansen av det som er arbeidernes store kamp- og festdag, forteller hun NRK.

Likevel erkjenner Følsvik at resultatene ikke har vært gode nok de siste årene. Men hun vil ikke gi Listhaug rett.

– Vi har gjort gode lønnsoppgjør både i fjor og til dels også i de vanskelige covid-årene. Men så viser det seg altså at det skjer ting i verden som gjør at vi blir tatt igjen av en prisvekst som har gjort at vi ikke har fått en reallønnsøkning.

Følsvik påpeker at de ikke kan gjøre annet enn å følge de prognosene som er lagt.

Listhaugs oppskrift, med lavere skatter og avgifter har hun ikke tro på.

– Det betyr mindre penger til velferd til folk, det betyr mindre trygghet til de som har minst. Det er ikke LO sin oppskrift.

Statsministeren forsynes seg av frokostbordet sammen med Siri Martinsen fra Arbeiderpartiet. Hun var Fredrikstads forrige ordfører før Høyre overtok. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Lover bedre økonomi

Rundt om i landet har det vært holdt taler fra en rekke parti og organisasjoner på arbeidernes dag.

Hovedparolene er i år arbeid, velferd og trygghet.

Støre benyttet muligheten til å spre litt håp i Fredrikstad. Han forsikret om at vi er på vei mot et vendepunkt i økonomien.

– Norges Bank sier at rentetoppen er nådd, at renta skal nedover og at vi har reallønnsvekst i vente.

Og at regjeringens mål fortsatt står:

– Folk skal få bedre råd.

Pensjonistene skal også med. Støre kom med et klart løfte til dem, i forbindelse med lønnsoppgjøret:

– Selv om ikke summene er klare, kan jeg garantere dette: Når Arbeiderpartiet styrer garanterer vi at pensjonistene aldri gå i minus når alle andre går i pluss.

Han får støtte fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik i sin tale på Youngstorget.

– Vi skal ta kampen mot økende økonomiske forskjeller, og for et samfunn med like muligheter for alle. Vi har en regjering som står sammen med oss om dette.

Støre gjentok løftet om at folk skal få bedre råd, på talerstolen i Torsnes. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / © Even Johnsen

Ikke like trygt

Men talene handlet ikke bare om personlig økonomi og økte renter. Støre pekte også på at 1. mai i år er annerledes enn alle tidligere.

– Verden av i dag er ikke like trygg som før. Den er ikke like rettferdig. Og vi ser ikke de samme fremskrittene. Mange er urolige for den tragiske situasjonen i Midtøsten, for den brutale krigen i Ukraina, for raske klimaendringer, for økt kriminalitet og for egen økonomi.

På Youngstorget var nettopp den internasjonale situasjonen tema på 1. mai-markeringen.

Flere steder i landet var de heldige med været under markeringen. Her fra Youngstorget i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Følsvik viet store deler av sin tale til ofrene for krigen i Gaza og Ukraina.

– Tusener har mistet en arm, et bein eller et øye. Tusener har mistet en mor, en far, et barn eller en hel familie, sier hun fra talerstolen på Youngstorget.

Hun kom også med en klar appell til styresmaktene.

– Palestina må anerkjennes som egen stat. Norge må gjøre mer.

Stortinget vedtok i november et forslag fra regjeringspartiene om at de vil anerkjenne Palestina «på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess».

Forberedelser før markeringen på Youngstorget. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Mener trygghet er hovedoppgaven

Også på Senja i Troms, markeres 1. mai med et ønske om fred i Gaza.

– Jeg tror det som skjer på Gaza opprører oss alle. Det er forferdelig å se foreldre som forsøker å redde ungene sine fra bomber, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Hun talte på markeringen, hvor trygghet var hovedtema.

– Jeg mener at det å skape trygghet for folk i livene deres egentlig er hovedoppgaven til Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen. En viktig del av det å skape trygghet er at folk skal ha en jobb å gå til, fordi det gir en inntekt vi kan leve av og gjør at vi kan ta vare på oss selv og familien, sier Brenna til NRK.