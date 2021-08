Kaller Aps bensinpris-løfte et «helt umulig politisk prosjekt»

NRK omtalte onsdag hvordan Arbeiderpartiet lover å halvere regjeringens varslede avgiftshopp på drivstoff.

Men ikke bare det.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, påpekte hvordan det vil være blodig urettferdig å skru opp prisen på drivstoff for folk uten reelle alternativer.

– Der prisene allerede er veldig høye, der kollektivtilbud og elbil ikke er reelle alternativer, og der det er lite priskonkurranse, vil Ap unngå prisøkning i kommende stortingsperiode, lovet Skjæran til NRK.

Frode Steen, professor ved NHH, tror det blir vanskelig.

– For meg høres dette ut som et helt umulig politisk prosjekt, sier han til NRK.

Masse utfordringer

Steen forklarer at bensinprisene typisk settes opp på tvers av alle stasjoner omtrent samtidig, men at prisene så konkurreres nedover på grunn av lokal konkurranse. To bensinstasjoner ved siden av hverandre som kriger på pris medfører billigere drivstoff for kundene.

Utfordringene med dyrere drivstoff enn «vanlig» oppstår de stedene der noen stasjoner har nærmest monopol, eller lav konkurranse.

– Har du ikke en stasjon over gata setter du ikke ned prisen. Så enkelt er det.

Frode Steen, professor ved NHH, sier det virker som et umulig prosjekt å regulere ned prisene på drivstoff i noen utvalgte områder. Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Denne problematikken er det Ap lover å ta et oppgjør med gjennom en statlig regulering. Frode Steen har vanskelig for å skjønne hvordan det i praksis skal fungere.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvordan Arbeiderpartiet skal få det til. De blir nødt til å differensiere avgiftene, og da står man ovenfor en masse utfordringer. Skal det være avstand til neste busstasjon som avgjør? Eller det generelle busstilbudet i området?

– Vi drev med prisregulering på 50- og 60-tallet. Det sluttet vi med fordi det er fryktelig vanskelig å få til i praksis.

– Åpenbart en stor jobb

Professoren understreker at Arbeiderpartiet er pent nødt til å finne gode objektive kriterier for å regulere prisene på den måten.

Noe han ser på som helt urealistisk.

– Du skal jobbe veldig hardt for å finne objektive gode kriterier som ikke biter deg i halen. De vil sitte igjen med en ordning som ikke er bra, og som på toppen av det gir masse byråkrati.

Bjørnar Skjæran innrømmer overfor NRK at dette er kompliserte saker.

– Det er helt opplagt at dette ikke er en jobb som gjøres over natten.

– Å skjerme noen for prisøkning er en ganske komplisert oppgave. Det er åpenbart for Ap at det er en stor jobb. Men vi har viljen til å gjennomføre det, sier han til NRK.

– Må være treffsikkert

Det er med andre ord for tidlig å si hvordan løsningen kommer til å se ut. Det viktige er å gjøre det treffsikkert, sier Skjæran.

– Det kan være et samspill mellom flere måter å gjøre dette på. Den sittende regjeringen har jobbet med å utvikle en såkalt sentralitetsindeks for hele landet. Det tenker jeg umiddelbart kan være en del av dette.

Bjørnar Skjæran, nestleder i Ap, sier de forstår det er en stor jobb å skjerme noen utsatte områder for prisøkning på drivstoff. Det er en jobb Ap, ifølge ham, er klar til å ta. Foto: Oliver Rønning / NRK

Ifølge Aps nestleder kreves politisk arbeid og en faglig utredning. Med andre ord må Arbeiderpartiet inn i regjeringskontorene får å få dette til.

– Jeg er helt uenig i at dette er umulig å få til. Vi hadde aldri løftet dette hvis vi ikke trodde det skulle være mulig å få til.

– Kan ende opp med unødvendig kjøring

Steen virker ikke å være overbevist om at Arbeiderpartiets vilje er nok til å sikre en god løsning.

– Om det blir billigere noen steder kan du ende opp med at noen kjører unødvendig langt for å fylle drivstoff. Eller skal du ha bostedsbevis? Alt dette blir veldig vanskelig for politikerne, og dette er ikke veien å gå.

– Det høres for meg veldig valgkamprelatert ut. Og veldig lite reelt.