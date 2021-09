Derfor er renteøkningen egentlig en gladnyhet

Torsdag kom beskjeden fra Norges Bank akkurat som ventet: sentralbanksjef Øystein Olsen setter opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosentpoeng.

Styringsrenten er den renten som danner grunnlaget for renten på alle lån, for eksempel boliglånet ditt.

Det er flere grunner til at Norges Bank nå tar et lite, men symbolsk viktig, skritt vekk fra nullen:

Norsk økonomi er i ferd med å normaliseres etter koronapandemien, der aktiviteten nå faktisk er høyere enn før krisen

Oppgangen i økonomien er ventet å fortsette gjennom høsten, på grunn av høy vaksinasjonsgrad og begrenset behov for smitteverntiltak

Arbeidsledigheten har kommet kraftig ned

Finansielle ubalanser, som for eksempel for mye husholdningsgjeld, må motvirkes

Lånerenter over tre prosent

Norges Bank sier også at rentene vil øke litt mer fremover enn de sa på forrige rentemøte med «Pengepolitisk rapport» i juni. Pengepolitisk rapport er sentralbankens strategirapport som kommer fire ganger i året, der de peker ut kursen for renten fremover

At rentene vil øke mer fremover, betyr i praksis at Norges Bank tror at boliglånsrentene kommer til å passere tre prosent i 2024, mot en gjennomsnittlig boliglånsrente på 1,8 prosent i slutten av juli.

Det vil de aller fleste med boliglån merke godt. For de fleste vil renteutgiftene øke med flere tusen kroner i måneden i løpet av de neste to årene. Det vil man kjenne på lommeboken.

Trippelsmell til vinteren

Samtidig har strømprisene økt kraftig, og bensinprisene er høye. For husholdningene som har lite å gå på, og som er høyt belånt, kan vinteren derfor gi en real trippelsmell.

Mange har også benyttet anledningen til å refinansiere boliglånene sine ettersom boligprisene har steget, og kjøpt hytter, båter og biler.

For denne gruppen kommer også rentehevingene til å kunne svi.

NRK forklarer Oppskrift på lavere rente Bla videre Bankene har ikke én rente, men kanskje 10 eller 20 forskjellige renter – Har du 1,5 prosent effektiv rente på boliglånet har du en god rente. Er den høyere kan du ha litt å gå på, mener økonomen Lene Drange. Prut i egen bank, eller flytt lånet Sjekk Finansportalen eller Renteradar for å se om de finner et bedre tilbud til deg. Spør din bank om de kan gi deg det samme. Du trenger ikke ringe dem, det holder med en melding i nettbanken. Før du forhandler med banken din må du først vite: Hvilken rente har du i dag, og hvilken rente kan andre banker gi deg? Hva er belåningsgraden din? Hvis huset er verdt 6 millioner kroner og du har 3 millioner kroner i lån er belåningsgraden 50 prosent. Er taksten mer enn et par år gammel så be om en ny. Bankene kan sjekke taksten digitalt. Hvis boligen er verdt mer, går belåningsgraden ned. Da kan du få lavere rente. Hvor gammelt er lånet? Tok du opp lån for første gang for to år siden hadde du kanskje et boliglån og et topplån med kausjonister. Hvis du nå kan samle begge lånene i ett lån får du færre gebyrer og kanskje bedre rente. Eksempel på melding til banken: «Jeg har fått ny takst og belåningsgraden har endret seg. Jeg ser at andre banker kan tilby en rente på 1,5 prosent i min situasjon, kan dere matche tilbudet?» Forrige kort Neste kort

Spareberget har vokst

De aller fleste vil imidlertid tåle rentehevingene godt.

Både politikere og økonomer peker på at den norske befolkningen har spart mye penger gjennom pandemien. Så mye penger at det faktisk omtales som et «spareberg».

I tillegg er det jo sånn at en renteheving fra Norges Bank nå, egentlig er en gladnyhet.

Det er et bevis på at norsk økonomi er i ferd med å komme tilbake til normalen. Permitterte har kommet tilbake i jobb, og flere nye jobber skapes.

Det betyr at du kan forvente både økt lønnsvekst fremover, og at det kommer til å bli flere jobber å velge i i arbeidsmarkedet.

I tillegg vil boligprisveksten dempes, temperaturen i boligmarkedet kommer til å gå ned – og det vil bli litt mindre umulig for de som står utenfor boligmarkedet å komme inn.

Vil ikke merkes med en gang

Og det er heller ikke sikkert at denne første rentehevingen vil merkes i det hele tatt. Flere banker har allerede sagt at holder sine renter uendret selv etter Norges Banks renteheving i dag.

Også Norges Bank legger til grunn at økningen i styringsrenten ikke slår fullt gjennom i bankenes boligånsrenter. Det er fordi bankene har kuttet renten på boliglån mindre enn Norges Bank har kuttet.

Å ta en ekstra runde med banken sin for å holde renten lavest mulig, kan være en god investering nå. Det kan få overraskende store utslag for lommeboken, penger som kan være gode å ha når vi nå går en dyrere vinter i møte.