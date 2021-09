Rødt vil stanse ny kraftkabel

Mange frykter hva som vil skje med norske strømpriser, når en ny kraftforbindelse til Storbritannia, North Sea Link, settes i drift fra 1. oktober.

På De britiske øyer har kraftprisene den siste tiden vært opptil flere titalls ganger prisnivået i Norge, ifølge Europower. Samtidig hadde vannkraftmagasinene i uke 36 en fyllingsgrad på 65 prosent, en femtedel under normalen.

Rødt: Galimatias

Nå krever partiet Rødt at regjeringen «tar kontroll over krafta» for å hindre import av britiske strømpriser til Norge.

– Nå ser vi at strømprisen fyker i været, og vi har unormalt lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Da er det galimatias å åpne for enda en eksportkabel for strøm, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han mener at det vil ramme både husholdninger og industrien.

Rødts partileder frykter strømprisene vil øke ytterligere, dersom den nye kabelen tas i bruk. Kabelen skal etter planen åpnes neste uke.

– Nå må en ny regjering ta politisk kontroll over krafta. Det er utfordringen vår til Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Vil dere gjøre det, eller vil dere fortsette å tappe landet for energi.

Verken Ap, Sp eller SV vil kommentere Rødts krav.

Senterpartiet sier til Dagens Næringsliv at de ønsker å undersøke mulighetene for å stanse strømoverføringen til Europa.

Frp vil legge avgift på eksport

Men energipolitisk talsperson i Ap Espen Barth Eide svarer til avisen at Norge også er avhengig av å kjøpe strøm fra utlandet deler av året, og at både kjøp og salg av kraft er en del av avtalene med Europa.



Også Fremskrittspartiet mener endringer nå må til for å unngå en enda raskere prisgalopp på strømmen.

Nestleder Ketil Solvik-Olsen mener de rødgrønne bommet da de sist satt i regjering.

– Jeg frykter de vil gjenta feilen fra forrige gang de satt i regjering, da de ville gjøre Norge til Europas batteri.

Selv om også Frp mener norsk kraft bør brukes til gode for norsk industri og norske forbrukere, tror Solvik-Olsen noe annet er enda viktigere enn å stanse åpningen av kabelen – nemlig å legge elavgift på eksporten av strøm.

– Det er bedre om vi ser på å avgiftslegge strømeksport, enn å stoppe en kabel, så lenge du har alle de andre i drift, sier han.

Partiet mener det virker urimelig at man i dag har elavgift for norske strømkunder, men ikke pålegger en lik avgift for strøm som eksporteres ut av landet.

– En slik avgift kan hindre storeksport av strøm i perioder med lite vann i norske magasiner, og inntektene kan brukes for å redusere folks strømregning i perioder der prisen er høy slik som nå.

Han mener strømkrisen nå er et resultat av politiske valg.

– Norge har i mange tiår vekslet kraft med utlandet uten at det har skapt problem. Utfordringen er at både England og Europa har hatt en klimapolitikk der de har bygget ned sin egen kraftproduksjon. Det gjør at norsk kraft kommer inn i et ubalansert marked, og det driver prisene kraftig opp, sier Solvik Olsen.

Frps nestleder mener at klimapolitikken som Europa har ført har vært svært kostbar for norske forbrukere.

– Og det burde vi ikke ha hatt noe av, sier han.