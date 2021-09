Ap, Sp og SV møtes mandag til videre regjeringssonderinger på Hurdalsjøen Hotell. Det er ikke lagt opp til noen felles pressekonferanse.

Hensikten med sonderingene er å finne ut om det er grunnlag for å innlede reelle forhandlinger om å danne en flertallsregjering.

En blid Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen på vei inn til hotellet mandag morgen, innstilt på å fortsette der partene slapp på fredag.

– Vi har jobbet litt i helgen også, men det har vært litt andre ting også.

– Hva skjer nå? Har du en plan?

– Jeg har en plan. Den er å gå videre og gå dypere, for å være trygg på beslutninger om forhandlinger.

SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ankommer Hurdalssjøen hotell mandag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingen andre gjester

Like etter Støre dukket også en ordknapp Ap-nestleder Bjørnar Skjæran opp ved hotellet, for første gang.

– Nå skal vi sondere videre, samtalene fortsetter, sa en ordknapp Skjæran på vei inn til hotellet.

Nestleder Hadia Tajik ankom sammen med Støre. Tajik deltok også i sonderingene forrige uke.

Ap, SV og Sp har nå bemannet opp sine delegasjoner på Hurdal til fulltallige forhandlingsdelegasjoner. Partiene har ikke sagt at de er gått over fra sonderinger til forhandlinger.

Denne uken har også partiene nå hele hotellet for seg selv, etter at alle andre gjester har sjekket ut. I tillegg er pressen plassert i et eget rom, et stykke unna inngangsdøren og resepsjonen.

SV-leder Audun Lysbakken kom sist av de tre partilederne, sammen med nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Det er fortsatt de samme fra hvert parti som skal sondere, men vi har tatt med Torgeir også, for å få til enda mer effektive avklaringer i vår egen partiledelse, sier Lysbakken.

– Jeg skal bidra til effektivitet, raske beslutninger og det som trengs, sier Fylkesnes.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik ankommer Hurdalssjøen hotell mandag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Alltid mye ord

En sedvanlig blid Trygve Slagsvold Vedum ankom hotellet like etter klokken 9 mandag morgen. Han holdt kortene tett til brystet, men til på vei inn til hotellet:

– Vi sees vel i løpet av dagen.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sitter også i sonderingsdelegasjonen, og ankom like etter Vedum. En ordknapp Arnstad svarte bare kort «det blir bra» på spørsmål om veien videre.

Mandag kom også Sps stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til Hurdalssjøen hotell for å styrke partiets delegasjon.

Vedum ønsket mandag morgen ikke å antyde hvor lang sonderingene vil ta.

– Vi må bruke den tiden vi trenger. De sakene og konklusjonene vi trekker vil legge føringer for mange år.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei inn i Hurdalssjøen hotell mandag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Har kommet veldig godt i gang

Ap-leder Støre sier man har kommet seg gjennom en liste med saker som er oppe til diskusjon. Samtidig gjenstår det en del diskusjonstemaer. Støre sier det ikke er satt noen tidsfrist for de foreløpige sonderingene fordi det er viktig «å ta hverandre på alvor».

– Jeg mener vi har kommet veldig godt i gang, og kartlagt alle partiene.

Lørdag kunne NRK melde at kilder i Senterpartiet opplever de foreløpige samtalene som «krevende» og «kjempevanskelige». En partikilde som er orientert om sonderingene tror Støre kan ende med å bli tvunget til å velge mellom Sp og SV.

Ap-lederen er ordknapp når det gjelder uttalelsene fra NRKs Sp-kilde.

– Kilder nå, som ikke har navn ved seg, de tar jeg litt til etterretning. At dette er viktige spørsmål vi tar på alvor og bruker tid på, kan jeg bekrefte.

– Spent på hvem de kildene er

De seks toppolitikerne som leder sonderingene tok fredag ettermiddag helgepause. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tar tilsynelatende kildene som forteller om krevende forhandlinger med stor ro.

– Det er alltid mye ord rundt sånne sonderinger vi har nå. Til syvende og sist handler det om sak, sier Vedum mandag morgen.

– Men ville du brukt de ordene?

– Jeg er opptatt av de helt konkrete sakene, og at vi vil ha en politikk som gir framtidstro i hele landet, sier Vedum.

– Må Jonas velge, slik NRKs kilde hevder?

– Jeg er av og til spent på hvem de kildene er. Vi må bare jobbe med sakene. Vi bruker tiden på om det er grunnlag for forhandlinger.

Samtidig som sonderingene pågår, kommer SV-leder Audun Lysbakken også på banen og krever grep for dem som har minst. Lysbakken sier til NRK at en ny regjering må ta grep for å dempe effekten av rentehopp, høy strømpris og dyr bensin.

I helgen har også partene vært sammen på den offisielle stortingsmiddagen. Vedum har vært opptatt av at man har hatt fri fra regjeringssamtalene. Samtidig utelukket han ikke det kom bli å bli snakket litt politikk i gangene.

Reagerer på toppleder-lønninger

Forrige uke skrev Klassekampen at til sammen 198 ledere i helseforetakene tjener mer enn helseminister Bent Høie, som har en årslønn på 1,4 millioner kroner.

70 av lederne i de 36 helseforetakene tjener også mer en statsministeren (1,7 millioner kroner).

Tidligere var det folkevalgte politikere i fylkestingene som styrte sykehusene, men Arbeiderpartiet vedtok helseforetaksmodellen med støtte fra Høyre og Frp i 2001.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe vil skryte den nåværende modellen for organisering av helseforetakene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Senterpartiet og SV ønsker å skrote denne modellen og gå tilbake til en form for demokratisk kontroll over sykehusene.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe synes det er «problematisk» at så mange av helsetoppene har høye lønninger.

– Denne utviklingen, der man får økte lønninger på toppen, samtidig som mange yrkesgrupper tjener mindre enn gjennomsnittslønn, rimer dårlig, sier Toppe.

Hun er tydelig på at hun mener den nåværende modellen må skrotes.

– Dette har vi gått til valg på, og det er helt sikkert noe vi vil forhandle om med de andre partiene, når den tid kommer, sier Toppe i Politisk kvarter mandag morgen.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam tror det sitter langt inne for Ap å skrote helseforetaksmodellen. Samtidig peker han på at Ap selv har programfestet å endre eller justere sider av ordningen som ikke fungerer bra nok.

– Men dette er en sak der både SV og Senterpartiet, samt Rødt, er enige i prinsippet. Så noe må skje innenfor helsepolitikken i eventuelle forhandlinger, sier Takvam i Politisk kvarter.

Han påpeker at de samme partiene er mot å flytte Ullevål sykehus.

– Helsepolitikk blir sentralt i sonderingene og eventuelle forhandlinger etterpå, slår Takvam fast.