Listhaug om asylvedtak: – Viser at aktivister styrer politikken

– Frp har tura fram på en måte vi ikke kan stå inne for, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, i møte med Sylvi Listhaug (Frp) til asyldebatt i Dagsrevyen tirsdag.

En samla opposisjon på Stortinget påførte regjeringa et politisk nederlag i dag, da flertallet stemte for Aps forslag for de såkalte «oktoberbarna» og andre mindreårige asylsøkere.

Vedtaket innebærer blant annet at en gruppe enslige mindreårige asylsøkere, som har fått avslag på sine søknader om å få bli i Norge, skal få saken sin vurdert på nytt – og etter enkelte nye kriterier (se faktaboks).

Det vedtatte Ap-forslaget Ekspandér faktaboks Norske myndigheter må fra nå av ta mer hensyn til om unge asylsøkere har omsorgspersoner, nettverk «og/eller ressurser», når det skal avklares om han eller hun skal få varig opphold i Norge eller ikke.

Alle saker med vedtak fra og med 01. oktober 2016 og frem til i dag, «som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har midlertidig opphold», skal vurderes på nytt.

Vedtak gjort for denne gruppen fra og med 01.oktober i fjor og fram til i dag skal «stilles i bero».

En intstruks om praktisering av utlendingsloven skal ikke gjelde for enslige, mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.

Det vites ikke om flere av «oktoberbarna» vil få bli i Norge som følge av vedtaket.

– Problemet er at de klarer ikke å si hva de har vedtatt. Om flere skal få opphold, eller om de ønsker det, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, i Dagsnytt 18 tirsdag.

Støre: – Stortinget er ikke Listhaugs gissel

Aps innvandringspolitiske talsmann, Stein Erik Lauvås, erkjenner at det ikke er sikkert at noen av dem som skal sendes ut av landet, likevel får bli som følge av vedtaket.

«Noen» av dem som har fått avslag, vil få opphold i Norge etter den nye vurderinga, tror Ap-leder Støre.

Bakgrunnen for Ap-forslaget er, ifølge Støre, at partiet vil stoppe en økt bruk av midlertidig opphold i Norge.

Økninga han peker på kom etter at Ap var med på å oppheve det såkalte «rimelighetsvilkåret». Fra da av var det ikke lenger et kriterium, for å sende asylsøkere til internflukt i hjemlandet, at det måtte anses som «rimelig» å gjøre det.

I starten av oktober lanserte Ap nye «sårbarhetskriterier», men sa den gang at forslaget ikke ville ha tilbakevirkende kraft. Forslaget vedtatt i dag legger likevel opp til ny vurdering av sakene fra 1. oktober i fjor, samme dag som rimelighetsvilkåret ble fjerna.

Arbeiderpartiet varsla i forrige uke at partiet ikke støtter et SV-forslag om midlertidig stopp i alle returer til Afghanistan, på tross av press for returstans internt i partiet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ble kalt inn til Stortinget for å redegjøre for Afghanistan-returer onsdag i forrige uke. Etter det har Ap bestemt seg for å gå for et eget forslag i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Listhaug mener dagens vedtak vitner om at Ap har snudd i denne saken, og at «man ikke har kontroll på partiet».

– Det vitner også om at asylopprørere, interesseorganisasjoner og aktivister styrer innvandringspolitikken i Norge. Det bekymrer meg, sier Listhaug, og hevder at «de» nå kommer til å presse på også i andre saker.

– Det vil føre til at flere kommer til Norge, sier statsråden.

Støre avviser dette og mener derimot Listhaug har stramma inn innvandringspolitikken på en måte som «har gått utover de verdier vi har som samfunn».

– Stortinget gissel for Listhaug i asylpolitikken. Stortinget har nå satt foten ned, det var høyst på tide. Nå må hun rette seg etter Stortingets vedtak, sier Støre.

Listhaug: «Oppsiktsvekkende av et styringsparti»

I debatten gjentok Listhaug etterlysning av en forklaring på hva endringene betyr, slik hun også ba om i Stortinget før dagens vedtak.

– Ingen kan forklare meg i klartekst hva dette vil bety. Det er ganske oppsiktsvekkende av et styringsparti, sier Listhaug.

Støre tror derimot at «Listhaug vet bedre», men sier han «gladelig» hjelper statsråden med tekstforklaring, om hun har behov for det.

– Dette kommer du til å få til, sier Støre til Listhaug i Dagsrevyen.