Sp støtter Ap-forslag om ny behandling for «oktoberbarna»

Senterpartiet tok tirsdag morgen stilling til om de vil støtte Arbeiderpartiets forslag om å gi enslige, mindreårige asylsøkere som har fått avslag ny behandling.

Senterpartiet besluttet tirsdag formiddag å støtte Arbeiderpartiets forslag, bekrefter Heidi Greni overfor VG.

Forslaget gjelder blant annet de såkalte «oktoberbarna», ungdom som kom med strømmen av migranter til Europa og Norge i 2015, og hvor flere av de yngste denne høsten fyller 18 år. Straks de er voksne, må de i utgangspunktet forlate Norge.

Ap-forslaget kan dermed få flertall når det behandles på Stortinget fra klokken 10. SV vil trolig støtte Ap-forslaget, mens Venstre og KrF har varslet at de er enige i hovedintensjonene bak.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil innføre sårbarhetskriterier, og mener asylbarn som har fått midlertidig opphold det siste året skal få sakene behandlet på nytt. Disse skal heller ikke returneres før sakene er behandlet på nytt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Mer vekt på sårbarhet

Arbeiderpartiets forslaget innebærer at en del av de enslige, mindreårige barna skal få bli i Norge mens sakene behandles på nytt.

Dette gjelder asylbarn som blir 18 år og er utvist til et annet sted enn de kom fra, såkalt internflukt. Ap mener at det i slike tilfeller bør legges mer vekt på barnets beste enn det er gjort tidligere.

– Vi legger fram et forslag som betyr at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på de unge asylsøkernes sårbarhet. Vi ber regjeringen gjennomføre dette raskt, sa Rigmor Aasrud da hun la frem forslaget i Stortingets muntlige spørretime tirsdag.

– Frp kritiske

Tanken bak forslaget er ifølge Ap-leder Jonas Gahr Støre at en ny gjennomgang opp mot sårbarhetskriteriene vil innebære at noen av avslagene omgjøres.

– Ap har sagt nei til forslaget om all stans i retur til Afghanistan. Vi sier nei til Venstre sitt forslag som i realiteten sier at alle under 18 år får bli automatisk. Vi fremmer vårt eget forslag. Instruksen fra innvandringsministeren til UDI, om å innskjerpe muligheten for å bruke skjønn må bort, sa Støre til NRK mandag.

Ap, Høyre og Frp stemte sammen for innstramminger i asylpolitikken i fjor. Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, mener Ap med sitt forslag «forlater en ansvarlig linje i innvandringspolitikken».

Helgheim mener Ap med forslaget sender uheldige signaler om at flere av dem som ikke har krav på vern, skal få bli. Det avviser Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sier intensjonen bare er at særlig utsatte asylsøkere skal få en ekstra vurdering.

Støre sa mandag at han har tro på politisk flertall for forslaget. Han varslet også at Ap ikke kommer til å støtte SV og Venstres forslag om asylbarna, som også skal behandles i den muntlige spørretimen på Stortinget tirsdag.