Tom Edvardsen har ledet avdelinga for enslige mindreårige ved Vestvågøy mottakssenter siden åpninga høsten 2015. Da de første avslagene kom i høst, endret stemninga seg på mottaket.

– Situasjonen er alvorlig, sier Tom Edvardsen, leder ved mottaket for enslige mindreårige i Vestvågøy. Å fylle menneskene som er igjen her med noe positivt er vanskelig. Mange ser ikke engang lenger enn til neste dag. Foto: Kari skeie / nrk

– Mer depresjon, ønsker ikke å gå på skolen, hvorfor skal vi leve. Det er tungt å snu et menneske som er kommet i en situasjon der man ser bare to løsninger; å reise til et annet land eller forlate denne verden, sier Edvardsen.

– Er det sånn at folk her kommer til deg og sier at de ikke orker å leve mer?

– Ja, flere gutter har sagt det.

Ved biljardbordet på mottaket spiller Hamid og Haqbin. I likhet med de aller fleste av beboerne, er de fra Afghanistan. Haqbin venter ennå på svar på søknaden sin. Hamid har fått midlertidig opphold, men må tilbake til hjemlandet når han blir 18. Det skjer i september.

– Jeg kan ikke dra tilbake til Afghanistan. Der har jeg for mange problemer. Jeg må reise til et annet land. Jeg er redd når jeg tenker på 18-årsdagen min.

Ifølge guttene har halvparten av de som kom hit høsten 2015 reist til andre europeiske land. Haqbin forteller at de som har forlatt mottaket, ikke har det bra.

– De sover i parker og har ikke penger til mat.

Avdelinga for enslige mindreårige ved Vestvågøy mottakssenter har fått økt bemanning etter bekymringsmeldinger til UDI. Foto: Kari Skeie / nrk

Drar til andre land i Europa

Ifølge Tom Edvardsen forteller aldri de som reiser fra mottaket, at de planlegger å dra. Etter en stund gir flere lyd fra seg.

– De kontakter meg fra Østerrike, Tyskland og Frankrike. I morges fikk jeg spørsmål fra en av som lurte på hva han skulle gjøre fordi franske myndigheter ikke vil ha han. Da jeg sa at han måtte komme tilbake til Norge, sa han nei. Han sier at da blir han sendt tilbake til Afghanistan og da er det bedre å dø, sier Edvardsen.

Guro Fikseth er verge for fire mindreårige i Vestvågøy.

Guro Fikseth er verge og besøker mottaket om lag to ganger i måneden. – Situasjonen ungdommene er i fører med seg mange tunge tanker. Foto: kari skeie / nrk

– Det er mange tanker, de er tunge til sinns. De sliter med motivasjonen for skole og andre aktiviteter. Det er veldig mye mørkt og trist.

Det er frivillig å bo på mottak. Unge asylsøkere gjør dermed ikke noe ulovlig ved å reise før sakene er endelig avgjort.

Trygt å returnere

Ifølge Utlendingsdirektoratet er det i dag ingen provinser i Afghanistan der sikkerhetssituasjonen i seg selv er så alvorlig at enhver asylsøker er beskyttet mot retur dit. Derfor får de fleste avslag.

I februar sa regiondirektør i region nord, Bjørn Fridfeldt til NRK at UDI har fått informasjon om en negativ utvikling hos flere av ungdommene det siste halve året.

– Summen av tilbakemeldingene vi har fått gjør at vi er bekymret, og er veldig på situasjonen nå, sa Fridfeldt.