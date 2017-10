Frp avviser Ap-forslag for mindreårige asylsøkere

I fjor stemte Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Frp for innstramminger i asylpolitikken, som førte til at flere unge asylsøkere fikk kun midlertidig opphold.

Om en uke vil Ap foreslå nye kriterier for søknadsbehandling, slik at flere mindreårige asylsøkere skal få permanent opphold i Norge.

Det skjer samtidig som 130 unge asylsøkere, de såkalte oktoberbarna, fyller 18 år og får beskjed om at de skal ut av landet, ifølge VG som først omtalte Ap-forslaget.

I Politisk kvarter i dag kritiserer Arbeiderpartiet regjeringen for å ikke ta grep for å bedre situasjonen til unge asylsøkerne på midlertidig opphold.

FrP på sin side svarer at regjeringen kun utretter det partiene ble enige om i fjor.

– Jeg registrerer at Ap fortsatt halter og vingler etter sitt nest dårligste valg etter krigen, sier Mazyar Keshvari, innvandringspolitisk talsmann for Frp på politisk kvarter i dag.

​​Verge for asylsøker: – En skam for Norge

Før politikerne debatterer forteller Therese Einarsen, verge for flere av de mindreårige asylsøkerne som trues med utkastelse, om sin erfaring fra kontakt med mindreårige asylsøkere.

Hun er kritisk til bruken av midlertidig oppholdstillatelse og skuffet over politikernes behandling av de mindreårige asylsøkerne.

Einarsen forteller at hun har kontakt med en av de mange ungdommene som har rømt fra mottak i Norge, i frykt for å bli sendt tilbake til hjemlandet.

– Jeg syns det er en skam for norge at det ligger barn i parker og i gater rundt i Europa og kommuniserer tilbake til Norge om hvor redde de er, sier Einarsen.

Ap: – Følger opp varsko-rop

Arbeiderpartiet vedtok i sitt landsmøte i vår at praksisen for å behandle søknader om opphold fra mindreårige asylsøkere bør endres.

Vi vil at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak [...] Fra Arbeiderpartiets program

Partiet varsla i forrige uke at dette ville bli det første de tar tak i når stortinget samles igjen neste uke.

– Dette er vår måte å følge opp de varsko-ropene som kommer fra helepersonell, asylmottak og verger, sier innvandringspolitisk talsmann i Ap, Stein Erik Lauvås til NRK.

Detaljene i forslaget er ikke klare, ifølge Lauvås. På spørsmål om forslaget gjør at flere av ungdommene som skal sendes ut i høst likevel får bli i landet, presiserer han at forslaget ikke vil ha tilbakevirkende kraft.

Frp: – Om du ikke har beskyttelsesbehov må du tilbake

Keshvari i Frp sier seg enig i at midlertidig opphold ikke er en god løsning, men mener imidlertid at det ikke er flust av alternativer.

– Enten må vi legge til grunn at enhver får permanent opphold, det ønsker ikke Ap heller. Eller så må vi håndheve flyktningkonvensjonen også for barn og unge, altså om du ikke har beskyttelsesbehov må du tilbake, sier han.

Mange av de mindreårige asylsøkerne som er midlertidig i Norge nå kommer fra Afghanistan. Keshvari tar til orde for at det bør opprettes omsorgssenter for denne gruppen i hjemlandet, noe også Ap tidligere har gått inn for.