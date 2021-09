Lagde liste etter «dårlig stemning» i lukket SV-gruppe

«Det er virkelig en laaang liste over saker de tre Hurdalskameratene er enige om», skriver partiveteran Heming Olaussen i et innlegg i en privat Facebook-gruppe, som NRK har fått tilgang til. Gruppa har flere enn 4000 medlemmer og beskrives som «høyst uoffisiell».

Heming Olaussen og SV-leder Audun Lysbakken i munter samtale under partiets landsstyremøte lørdag. Like god stemning er det ikke alltid i den lukkede partigruppa på Facebook. Foto: Thomas Fosse /NRK

SV-veteranen grep til tastaturet etter det han selv beskriver som dårlig stemning i den lukkede SV-gruppa på Facebook.

Olaussen har lang fartstid som SV-politiker på flere nivåer og møter i SVs landsstyre som leder av partiets EU/EØS-utvalg.

Når NRK spør hvorfor han postet innlegget i det som kalles «SV-gruppa», svarer han som følger:

– Det var litt dårlig stemning i den gruppa, så jeg lagde den lista for å vise at det er mye vi er enige om. Da snudde det og mange mente at «dette kan bli så bra», sier Olaussen på telefon med NRK, mens han selv er ute i skogen og jobber.

SV-nestleder Kirsti Bergstø benyttet lunsjpausen til å snakke med klimademonstranter utenfor Hurdalsjøen hotell tirsdag. Foto: Ingunn Solheim / NRK

Lang liste

Etter at de seks partitoppene ankom Hurdalsjøen hotell etter helgepausen mandag formiddag, har det vært taust om innholdet i selve sonderingene som foregår mellom Ap, Sp og SV.

Partidelegasjonene er blitt større, men samtalene er fortsatt i sonderingsfasen. Det innebærer at det ennå er uavklart om det blir reelle forhandlinger eller brudd.

Til nå har det vært mye oppmerksomhet om de tunge konfliktsakene som særlig skiller Senterpartiet og SV.

Og som NRK omtalte tirsdag ettermiddag, så opplyser kilder i Sp og SV at det er særlig olje-saken, som gjør sonderingene vanskelig.

Men innlegget som Olaussen har delt, ramser opp flere enn 50 politiske saker der alle de tre partiene står samlet.

På lista finner vi alt fra enighet om alt fra oppløsning av Viken, reversering av taxi-reformen til leveringsplikt for fisk og økt statlig eierskap.

Olaussen er entusiastisk for en ny rødgrønn regjering og skriver at han «heier på gode forhandlere» og avviser at avstanden mellom SV og Sp er for stor:

– Tvert i mot! SV og Sp har en felles arv i kampen mot markedskreftene og for folkesuverenitet som går helt tilbake til 1972. Så vi har et sterkt fellesskap og jeg håper dagens Sp-ledelse også legger vekt på det, sier han.

«Lista kan forlenges. Greit å ha med seg når det nå – garantert – blir fullt trøkk på uenighetene», skriver Olaussen, som altså er del av partiets landsstyre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en pause under sonderingene i Hurdal. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Uravstemning

At Senterpartiets ledelse ikke liker landsmøtevedtaket til SV om at et forhandlingsresultat skal ut på uravstemning blant partiets medlemmer, blir diskutert i den interne Facebook-gruppa.

– Uravstemningen skaper debatt og er omstridt i Sp. Hva er din vurdering?

– Uravstemning er prinsipielt sett flott og vil gå helt fint. Selv om det er mange små og store hjertesaker i SV og noen alltid vil bli skuffa, så har Audun full kontroll. Han gjør ikke noe han vet ikke holder, sier Olaussen.

Aps Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre (med ryggen til) sonderte tirsdag formiddag videre med SVs Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø - og med Sp-delegasjonen til høyre. Foto: Lise Åserud / NTB

Det samme har SV-leder Audun Lysbakken selv sagt til NRK:

– Det er ingen i SV, aller minst jeg, som er interessert i å prøve å få til noe regjeringsprosjekt som ikke er bra på fordeling og miljø. Sender vi noe ut på uravstemning er det fordi vi får til politisk endring på det området. Da er jeg sikker på at vi får partiet med oss, sa Lysbakken før sonderingene startet.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre har tilsynelatende tatt vedtaket om uravstemning med lave skuldre.

– Det får være SVs valg. Alle partier må forankre et slikt resultat. Ap har organer hvor vi gjør det.

Nestleder i Ap Hadia Tajik (Ap) (t.h.) tar bilder av pressen gjennom vinduet under lunsjen, slik pressen får lov å ta bilder av politikerne, i forbindelse med sonderinger mellom SV, Ap og Sp om mulig regjeringssamarbeid. Nestleder i Sosialistisk Venstreparti Torgeir Knag Fylkesnes og nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran (midten). Foto: Lise Åserud / NTB

Lite nytt

Sonderingene startet for dagen klokken 8.30 tirsdag, og rett før klokken 12 tok partitoppene pause. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum benyttet anledningen til å ta telefonen og lufte seg litt. Men da pressen flokket seg om ham, gikk han inn på hotellet igjen. Der har mediene ikke tilgang for øyeblikket.

– Nå får jeg gå inn igjen, for nå blir det spørsmål igjen, sa Vedum ifølge NTB.

Trygve Slagsvold Vedum ville ikke svare på spørsmål da han trakk litt luft i en pause under sonderingene tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

SV-nestleder Kirsti Bergstø benyttet lunsjpausen til å snakke med demonstranter fra Greenpeace, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre litt senere tok en liten tur til skogs.

– Stemningen er veldig bra. Men det er store, viktige saker. Så det tar vi på alt det alvoret som trengs, sa han.

Jonas Gahr Støre får hjelp med sperrebåndet av rådgiver Thomas Boe Hornburg før han gikk på en liten skogstur under en pause i sonderingene. Foto: Lise Åserud / NTB

Mandag forsterket de tre partiene sine delegasjoner, blant annet med Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik og SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Men formelt er det altså fortsatt snakk om sonderinger.

