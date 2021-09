Kilder til NRK: Olje skaper trøbbel i Hurdal

De tre partiene satte seg ned for å samtale om regjeringssamarbeid på Hurdalsjøen hotell torsdag i forrige uke.

Samtalene blir kalt sonderinger, og målet er å avklare om det er grunnlag for formelle regjeringsforhandlinger.

Ambisjonen var å gå videre fra sonderinger til forhandlinger denne uka.

Men samtalene går trått på oljefeltet, får NRK bekreftet.

OLJESKVIS: Uenighet om oljeindustriens framtid gjør at diskusjonene om en fremtidig rødgrønn regjering drar ut. Foto: Lise Åserud / NTB

Steile fronter

Kilder fra både SV og Senterpartiet som er godt orientert om sonderingene, trekker fram for NRK at oljediskusjonen nå er det klart vanskeligste samtale-emnet i Hurdal.

SV har gått til valg på at oljevirksomheten skal reduseres og at det ikke skal bli gitt flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets utgangspunkt er at oljeindustrien skal «utvikles, ikke avvikles».

Og der står de inntil videre.

OLJEKAMERATER: Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enige om at oljenæringen skal «utvikles, ikke avvikles». Foto: Lise Åserud / NTB

SVs opplevelse er, etter det NRK forstår, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i stor grad står sammen og at de hittil ikke har flyttet seg i SVs retning.

Tirsdag morgen, da oljeprisen hadde lagt seg på det høyeste nivået på tre år og sørget for rekordinntekter til den norske staten, satte de tre partiene seg sammen igjen.

Etter det NRK får opplyst, er det fortsatt umulig å si om det kommer en konklusjon på sonderingene i dag.

Ønsker å gjøre noe med TFO-rundene

I oljeforvaltningen i Norge skilles det mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og såkalte TFO-runder (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn.

TFO-rundene handler om modne deler av sokkelen, det vil si områder der geologien er kjent og det finnes noe infrastruktur.

Disse rundene holdes årlig og står for en svært stor del av det som blir tildelt av nye utvinningstillatelser. I 25. konsesjonsrunde i 2020 ble det for eksempel tilbudt fire utvinningstillatelser, mot 61 i TFO 2020.

For SV er det helt vesentlig å få gjort noe med TFO-rundene.

MARKERING: SV-nestleder Kirsti Bergstø har sonderingspause og ser på en installasjon Greenpeace har satt opp utenfor Hurdalsjøen hotell. Foto: Ingunn Solheim / NRK

Rovdyr kan løses

Et annet tema som er vanskelig i forhandlingsrommet, er rovdyrforvaltningen i Norge.

Det handler særlig om ulv, men også om andre rovdyr.

I den saken står Senterpartiet og SV står på hver sin fløy. SV ønsker et høyere bestandsmål, mens Senterpartiet vil gjøre det lettere å avlive ulv.

Heming Olausen er landsstyremedlem i SV og ble intervjuet av NRK tirsdag i en annen sak om Hurdalsforhandlingene. Han sitter ikke med detaljert innsikt i sonderingene, men uttrykker det som også andre SV-folk har uttrykt til NRK.

– Hvis dette ryker, så er det på olje og klima. Ulv er løsbart.

Heller ikke rovdyrtemaet har funnet sin løsning. Men kildene NRK snakker med, indikerer at oljespørsmålet framstår som mer trøblete enn rovdyrtemaet.

Det framstår for eksempel som lite tenkelig at SV forlater forhandlingene med rovdyr som hovedbegrunnelse. Men spørsmålet om oljeindustriens framtid kan bli vrient å svelge for SV.

Møtte klimademonstanter

I lunsjpausen under tirsdagens sonderinger, tok SV-nestleder Kirsti Bergstø turen ut og møtte Greenpeace, som har laget en egen kunstinstallasjon ved hotellet



– Det her var jo et sterkt kunstverk, sa Bergstø foran røyk, ulende sirener, oljefat, industrihjelmer og et skilt med påskriften «Løs oljefloka».

– Klarer dere å løse oljefloka?

– Det som kommer ut av sonderingene nå, det får dere greie på senere, svarte en ordknapp Bergstø, før hun la til:

– Det er viktig at folk har hjelm på hodet også for fremtiden. Spørsmålet er hvilke jobber de skal ha.

SV-nestleder Kirsti Bergstø foran installasjonen som Greenpeace har laget utenfor Hurdalsjøen hotell. Foto: Ingunn Solheim / NRK

Lite nytt

Sonderingene startet for dagen klokken 8.30 tirsdag, og ved lunsjtider hadde det vært like stille som det var i går.

Rådgiver Thomas Boe Hornburg er behjelpelig med sperrebåndet under en pause i sonderingene. Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde lite nytt å melde fra om til pressen. Foto: Lise Åserud / NTB

Det er ikke kommet signaler om pressetreff eller avklaringer i løpet av dagen, men det er heller ikke blitt utelukket.

Trygve Slagsvold Vedum ville ikke svare på spørsmål da han trakk litt luft i en pause under sonderingene tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Rett før klokken 12 tok partitoppene pause. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum benyttet anledningen til å ta telefonen og lufte seg litt. Men da pressen flokket seg om ham, gikk han inn på hotellet igjen. Der har mediene ikke tilgang for øyeblikket.

– Nå får jeg gå inn igjen, for nå blir det spørsmål igjen, sa Vedum ifølge NTB.