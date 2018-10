Hareide-rival hadde dialog med Høyre om abort-utspill – varslet ikke egen partileder

Erna Solbergs utspill i VG om at hun er åpen for å endre abortloven, vakte enorm begeistring på KrFs høyrefløy sist torsdag. Uttalelsene fra statsministeren kom som et svar på en utfordring fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad tidligere samme dag.

Flere som gikk på talerstolen under Rogaland KrFs omstridte årsmøte i helgen, brukte sakene til å støtte opp under sitt syn om at KrF burde gå inn i Erna Solbergs regjering.

Til slutt valgte flertallet i Rogaland KrF å sende 15 blå delegater og én rød til det skjebnesvangre landsmøtet 2. november, til tross for at en tredjedel av de fremmøtte på fylkesårsmøtet støttet Knut Arild Hareides ønske om å samarbeide med Ap og Sp.

Den knusende delagatfordelingen fra KrFs største fylke kan potensielt avgjøre hele landsmøtet i Hareides disfavør. Det vil innebære at KrF bryter løftet sitt om ikke å gå i regjering med Frp, og at Norge i nær fremtid får en flertallsregjering bestående av de to samt Høyre og Venstre.

Nå kan NRK avdekke at Kjell Ingolf Ropstad hadde dialog med Høyres kommunikasjonsavdeling om abort-utspillet, før han valgte å utfordre statsministeren og Ap-lederen i VG.

Ropstad bekrefter på direkte spørsmål fra NRK at Høyres pressesjef Peder Egseth foreslo at han skulle ha et utspill om abort:

– Jeg fikk vel et spørsmål fra Egseth om dette var en sak jeg hadde planlagt å kjøre utspill på, og han fortalte at bioteknologi og tvillingabort var saker de hadde sett på og jobbet mye med i Høyres kommunikasjonsavdeling, og at han ikke ble overrasket over om KrF løftet det som tema, sier KrFs nestleder til NRK.

Tre saker i løpet av 13 timer

Sakene som skapte storm ble publisert i VG i løpet av 13 timer denne torsdagen:

Klokken 05.12 torsdag publiserte VG en sak hvor generalsekretær Morten Stærk i organisasjonen Menneskeverd, mente at KrF burde kreve at kvinner skulle nektes abort etter uke 12 hvis barnet har Downs syndrom.

Klokken 13.49 publiserte VG en sak hvor KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad spør om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) er villige til å fjerne downs-paragrafen for å få KrF inn i regjering, og argumenterer for at det bør være et av KrFs viktigste krav i regjeringsforhandlinger.

Klokken 17.59 publiserte VG en sak hvor statsminister og Høyre-leder Solberg sier hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom hun kan få KrF inn i sin regjering.

Høyre-strateg vedgår å ha spurt

Høyres pressesjef Peder Egseth pleier jevn kontakt med Kjell Ingolf Ropstad, så også i denne saken. De to er omtrent jevngamle, og har i flere år jobbet med samme fagfelt på Stortinget. Ropstad som folkevalgt for KrF, Egseth som strategisk rådgiver for Høyre.

PR-STRATEG: Høyres pressesjef Peder Weidemann Egseth (t.h.). Her i samtale med Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset ved en tidligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

På spørsmål om det er riktig at han spurte Ropstad om han ville kjøre et abort-utspill, svarer Egseth:

– Kjell Ingolf har vært opptatt av kampen mot sorteringssamfunnet så lenge jeg har kjent ham. Derfor spurte jeg om KrF eller han planla å løfte temaet i media. Det sa han at han vurderte.

Kjell Ingolf Ropstad vil ikke svare direkte på om han visste hva statsministerens respons på utspillet hans kom til å være. Han forteller at han hadde planlagt et utspill om abort også før henvendelsen fra Høyre:

– Uavhengig av det hadde jeg selv planlagt et abort-utspill en stund. Sorteringssamfunnet er et tema jeg bruker tid på i møtene når vi reiser rundt nå, og en viktig sak som skiller Ap og Høyre. Så vurderte jeg at timingen for å følge opp var god når Menneskeverd først var på banen, til å utfordre både Ap og Høyre. Det var ikke noe stort sjokk at Erna var enig med meg, da hennes personlige syn på dette er kjent fra tidligere års runder om tvillingabort og sorteringsparagrafen 2C, sier Ropstad.

Ropstad varslet ikke Hareide

På KrFs morgenmøte klokken 09, hvor både partiets stortingsrepresentanter og ansatte møtes hver dag, gjorde Ropstad det klart at han ville følge opp Menneskeverd sitt utspill gjennom en egen sak i VG.

Flere av personene i og rundt stiftelsen Menneskeverd, som kom med det første utspillet, har tilknytning til den konservative fløyen av KrF.

NRK har snakket med flere som deltok på morgenmøtet, som forteller at de undret seg over hvorfor Ropstad skulle rykke ut, siden den andre nestlederen Olaug Bollestad allerede hadde gitt kommentarer til utspillet i VGs første sak tidligere på morgenen.

– Men da statsministerens respons kom senere på dagen skjønte vi det jo, hvor koordinert alt dette var, sier en sentral kilde.

Partileder Knut Arild Hareide var ikke på morgenmøtet. Han fikk beskjed om Ropstads manøver av kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy litt utpå formiddagen. De to var på vei til Sola utenfor Stavanger for å besøke en bonde, og lage medieoppslag om distriktspolitikken KrF kunne få til i samarbeid med Ap og Sp.

NRK kjenner til at Hareides folk vurderer Ropstads utspill som brudd på en «gentlemans agreement» i partiledelsen, om at de tre på toppen skulle varsle hverandre om utspill og aktiviteter av betydning frem mot landsmøtet 2. november. Til det svarer Ropstad slik:

– Jeg sa jo fra på morgenmøtet selv om Hareide ikke var der. Vi prøver som hovedregel å varsle hverandre i litt tid før spesielle utspill eller slikt, men i det siste har det blitt så mye at det ikke er alt verken Knut Arild eller jeg har klart å varsle om.

Knut Arild Hareide har ikke villet svare NRK på om han har konfrontert Ropstad med saken.

TRONARVING: Kjell Ingolf Ropstad er den opplagte kandidaten til å bli ny partileder dersom Knut Arild Hareide går av etter KrF-landsmøtet 2. november. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Solberg møtte VG og la press på Hareide

Klokken 17.59 publiserer VG så saken «Erna Solberg klar for å endre abortloven – kaster seg inn i kampen om KrFs veivalg». I et intervju gjort i Brussel sa hun til avisen at hun er villig til å forhandle om endringer i abortloven, akkurat slik Ropstad krevde noen timer tidligere.

I samme minutt stod Knut Arild Hareide og trippet utenfor debattprogrammet Dagsnytt 18s studio på Marienlyst i Oslo. Der skulle han møte VG-redaktør Gard Steiro for å kritisere en VG-kommentar. På direkten måtte han også ta stilling til Solbergs abort-utspill.

NRK har snakket med flere i Hareide-leiren som mener dette viser hvordan Ropstads, og deretter statsministerens, abort-utspill satte partilederen i en svært vanskelig situasjon.

Statsministerens kommunikasjonssjef og statssekretær Rune Alstadsæter (H) avviser ikke at Kjell Ingolf Ropstad hadde fått vite hva Erna Solberg skulle svare, før han gikk ut og krevde avklaring fra Ap og Høyre.

– Erna Solberg svarte på utfordringen som Kjell Ingolf Ropstad gav henne og Jonas Gahr Støre. Hun bestemmer selv hvilke uttalelser hun gir pressen. Intervjuet skjedde under en utenlandsreise hvor flere redaksjoner deltok. Det burde ikke komme som noen overraskelse hva Høyre-lederen mener om sorteringssamfunnet, sier Alstadsæter.

ERNAS MANN: Kjell Ingolf Ropstad er Knut Arild Hareides nestleder, og vil ta KrF inn i Erna Solbergs regjering. Her i passiar under en spørretime i Stortinget. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Høyre-strateg om kontakt: - Ikke mer enn vanlig

Dagbladet meldte tirsdag at de har flere kilder på at Kjell Ingolf Ropstad er klar for å overta som KrF-leder dersom partiet går til høyre - mot Hareides vilje.

LES OGSÅ: Hareide sa at han går av om KrF velger Frp

Avisen skriver også at Ropstad har hatt flere samtaler med Høyres pressesjef Peder Egseth hvor de har drøftet ulike aspekter ved KrFs veivalg. Møtevirksomheten kan også NRK bekrefte. NRK har ved selvsyn observert flere møter mellom Ropstad og Egseth de siste ukene.

På spørsmål om hvor hyppig kontakt han har hatt med Ropstad den siste tiden, svarer Egseth «ikke mer enn vanlig».

Høyre-mannen avviser samtidig at kommunikasjonsavdelingen han leder har jobbet særlig mye med å skape oppmerksomhet rundt abortspørsmålet.

Høyreside-misnøye med Hareide-rådgivere

Men det er ikke bare høyresidens sterke mann, Ropstad, som må tåle oppmerksomhet rundt hvem han legger planer sammen med.

Tirsdag avslørte VG at Knut Arild Hareide før han ga sitt råd om veivalg holdt hemmelige møter på Oslo fredssenter. Der deltok eks-statsminister Kjell Magne Bondevik, tidligere oljeminister og KrF-nestor Einar Steensnæs og partiets nåværende partisekretær Hilde Frafjord Johnson. De er alle nære allierte av Hareide i samarbeidsspørsmålet.

Helt siden Hareide ga ut bok og holdt sin berømte tale 28. september, har deler av høyresiden i KrF uttrykt bekymring for at Hareide lar seg påvirke av personer «utenfor det ordinære partiapparatet».

Den tydeligste eksponenten for denne bekymringen er nylig avgått KrF Kvinner-leder Ann Kathrine Skjørshammer, som overfor DN har uttrykt misnøye med at Hareide holder seg med Emil André Erstad som rådgiver.

LES OGSÅ: Hareide-rådgiver skålte i cava med AUF-topp - avviser hemmelig plan