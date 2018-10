Hareide om Solbergs abort-frieri: – Det syns jeg er noe å ta med seg

– Det syns jeg er noe å ta med seg, sier Knut Arild Hareide i Dagsnytt 18.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad har i dag gått ut i VG og spurt statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre om de er villige til endre abortloven for å få KrF inn i regjering.

VIL FJERNE PARAGRAF: Nestleder i KrF Kjell Ingolf Ropstad sier han ønsker å høre med Støre og Solberg, om de er villige til å endre abortloven. Foto: Siv Sandvik / NRK

Det er spesifikt paragraf 2c i svangerskapsloven som Ropstad ønsker å fjerne. Paragrafen åpner for abort etter 12. uke dersom det er «stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom». KrF-nestlederen mener saken er en av de viktigste for KrF.

Hareide forklarer at også han er veldig opptatt av å endre abortloven.

– Det handler om hvilket samfunn vi skal ha. Skal man bli sortert bort etter egenskaper? Skal man begynne jakten etter det såkalte perfekte? Da blir vi sortert bort alle sammen til slutt, sier han.

Får Erna-støtte

Til VG torsdag kveld sier statsminister Erna Solberg at hun er klar til å kunne gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort. Hun er også åpen for endringer i loven som gir rett til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer.

UTFORDRET: Ropstad har utfordret Ap-leder Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg på om de er villige til å endre abortloven for å gå inn i/fortsette i regjering. Foto: NRK

– Hvis KrF konkluderer med at de vil forhandle for å komme inn i regjeringen, er det naturlig at de får sette et verdi-preg på en felles plattform med saker som er viktige for dem, sier Solberg til avisen.

Senest 9. september skrev Erna Solberg i en pressemelding at Høyre står fast ved abortloven slik den står i dag.

Dette sier loven om abort etter 12. uke Ekspandér faktaboks Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når:

a) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;

b) Svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;

c) Det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;

d) Hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 197-199, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199; eller

e) Hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad. Kilde: Lovdata

Hareide vil imidlertid ikke si om å endre abortloven er et krav KrF vil stille til en eventuelle regjeringspartnere.

– Det er vi som parti som skal stille krav når vi går inn i forhandlinger. Det skal vi gjøre som et samlet lag i etterkant av landsmøtet. Jeg skal ikke begynne å si nå hva som er våre krav og ikke. Det er sånn at det er en helhet som ligger til grunn for enhver forhandling, sånn vil det alltid være, sier han.

Ap avviser abortkrav

Til Dagen sier Ropstad at han tror det blir ekstremt vanskelig å bli enige med venstresiden om abort.

Arbeiderpartiet ved nestleder Hadia Tajik, avviser også KrF-nestlederens krav om endringer i abortloven overfor VG.

– Vi er mot å innskrenke kvinners rett til abort. Så vidt meg bekjent, er det ikke flertall for å fjerne denne paragrafen på noen side i politikken, skriver hun i en mail til avisa.

Hun skriver videre at «det ikke er naturlig for Ap å ha en hypotetisk regjeringsforhandling parallelt med KrF sin interne diskusjon».

Hareide fikk Solberg-kritikk

Tirsdag kastet statsminister og Høyre-leder Erna Solberg seg inn i KrF-debatten med full tyngde.

FIKK PEPPER: Statsminister Erna Solberg fikk pepper av Knut Arild Hareide etter å ha kastet seg inn i KrF-debatten tirsdag. Foto: Fabian Ubeda / NRK

I et intervju med Dagens Næringsliv argumenterte Solberg for at Knut Arild Hareide utfordrer tilliten til det politiske systemet hvis han feller regjeringen. Hun sa det kunne bli oppfattet som et «maktbehov» og «mangel på demokrati».

Hareide selv har svart på statsministerens kritikk ved å peke på at statsminister Solberg tidligere har sagt at hun ikke skal blande seg inn i KrFs interne prosess. Men nå flørter hun altså med nestleder Ropstad, som ønsker at partiet skal gå inn i Solberg-regjeringen.

2. november holder KrF ekstraordinært landsmøte for å avgjøre partiets fremtid. Da avgjøres det om de vil gå til venstre og søke regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, om de vil søke samarbeid med den sittende Solberg-regjeringen, eller om de blir sittende på stedet hvil.