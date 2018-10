Hareide-rådgiver skålte i cava med AUF-topp: Avviser hemmelig plan

Hareides personlige rådgiver på Stortinget, Emil André Erstad, har av både VG og Minerva blitt omtalt som en av de viktigste støttespillerne bak KrF-lederens historiske venstresving forrige uke.

Onsdag kveld delte Erstad en Facebook-oppdatering hvor KrF skrøt av 843 nye medlemmer siden fredag sammen med teksten «Alle, alle vil vi ha med!».

En av de første som kommenterte oppdateringen var AUFs tidligere nestleder Emilie Bersaas. Hun skrev:

«Tenk når vi skåla med cava i Berlin for 3 år siden, la planer og drømte om dette».

VAR AUF-NESTLEDER: Emilie Bersaas var på tur til Berlin med Emil André Erstad og flere andre ungdomspolitikere i 2015. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Meldingen forsvant sporløst etter svært få minutter. Emil André Erstad bekrefter overfor NRK at det var han som slettet den.

– Kunne oppfattes feil

– Jeg slettet den fordi den kunne oppfattes som at jeg hadde lagt hemmelige planer, og det avviser jeg bestemt. Jeg tror Emilie Bersaas som la ut meldingen er helt enig med meg i at den kunne oppfattes feil.

– Men hva la dere planer om og drømte om i Berlin for tre år siden?

– Da var jeg leder i KrFU. På den tiden var jeg tydelig på at jeg ønsket at KrF skulle være et reelt sentrumsparti, og luftet flere ganger muligheten for et annet samarbeid enn dagens regjering. Det snakket jeg om både med partifolk og andre ungdomspolitikere. Jeg la ingen planer om noe som helst i Berlin for tre år siden.

Emilie Bersaas gikk av som AUF-nestleder i 2016 og jobber nå i Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Vi la ingen planer. Jeg deler oppfatningen om at kommentaren kunne oppfattes feil, og jeg har ikke snakket med Emil André Erstad om dette på veldig lenge, skriver hun i en sms til NRK.

Fremstilt som «sterk kraft» av kritiker

Emil André Erstad var leder av Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2013 til 2015. Han jobbet senere i den venstreorienterte Tankesmien Agenda, før han ble Hareides rådgiver i 2016. Erstad har også bodd under samme tak som Hareide, da han i flere år leide hybel i partilederens hus på Grefsen i Oslo.

I Dagens Næringsliv ble han i helgen omtalt som en sterk påvirkningskraft rundt Hareide av Ann Kathrine Skjørshammer, som leder KrFs kvinneforening.

KRITISK: Leder Ann Kathrine Skjørshammer i KrF Kvinner. Foto: Kristelig Folkeparti

– Jeg oppfatter at det er krefter ved siden av det ordinære apparatet som driver en kraftig påvirkningsprosess. Altså ved siden av fylkeslagene og representantskapet, sa hun til DN, som fulgte opp:

– Er det apparatet rundt Hareide som driver denne påvirkningen?

– Det er i hvert fall noen som gjør det. Beviset på det er at man har en partileder som går mot nestlederne sine. Hvis man velger rådgivere som er fra Agenda og vil drive partiet til venstre, så velger man sin påvirkning, sier hun.

Nekter for egen agenda

Hareide har bare én rådgiver med fartstid fra Tankesmien Agenda. Men overfor NRK avviser Erstad blankt at han har sin egen agenda:

– Har du jobbet over tid for å påvirke partilederen i rød retning?

– Nei, det er partilederen som er sjefen min, ikke omvendt. Min jobb er å jobbe for hans agenda, ikke omvendt.

Skjebnemøte om under en måned

KrF har innkalt til ekstraordinært landsmøte hvor de skal ta stilling til Knut Arild Hareides råd om å felle regjeringen Solberg og danne et nytt flertall med venstresiden.

En kartlegging blant over 200 lokallagsledere NRK publiserte onsdag viser at partiet er svært splittet. Torsdag og fredag starter Knut Arild Hareide sin turne rundt i fylkeslagene, hvor han skal argumentere for sitt syn.

Landsmøtet holdes fredag 2. november på Gardermoen.