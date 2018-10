Hareide til sentralstyret: Ikke naturlig å fortsette om han ikke får viljen sin

Hareide fortalte dette selv til partiets sentralstyre torsdag i forrige uke.

Ifølge NRKs kilder sa Knut Arild Hareide at han ikke finner det naturlig å lede partiet inn i en borgerlig regjering, dersom han blir nedstemt på landsmøtet.

Partilederen selv vil ikke kommentere NRKs opplysninger.

– Jeg ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte det som er sagt på våre interne møter. Begynner jeg med det så blir det bare galt, sier han til NRK.

IKKE NATURLIG SAMARBEID: Knut Arild Hareide skal ifølge NRKs kilder ha sagt til KrFs sentralstyre at det ikke er naturlig at han leder partiet om KrF velger å samarbeide med dem. Du trenger javascript for å se video. IKKE NATURLIG SAMARBEID: Knut Arild Hareide skal ifølge NRKs kilder ha sagt til KrFs sentralstyre at det ikke er naturlig at han leder partiet om KrF velger å samarbeide med dem.

KrF-lederen ønsker selv en regjering bestående av KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ingen i KrFs ledelse ønsker det tredje alternativet, som er å stå utenfor regjering.

Spørsmålet om hvilken retning partiet skal velge fremover har splittet KrF, siden Hareide ga partiet sitt råd 28. september. De to KrF-nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad mener at partiet heller bør gå inn i Solberg-regjeringen. Partiets lokallagsledere og fylkesledere er delt på midten, og stortingsgruppa er delt i tre.

Spurte om Hareide var til å stole på

Det skal ha vært etter et spørsmål fra Ann Kathrine Skjørshammer, leder for KrF Kvinner, at Hareide kom med avklaringen.

STILTE SPØRSMÅL: Det var leder for KrF Kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, som stilte et spørsmål som Hareide kom med et avklarende svar på. Foto: Kristelig Folkeparti

Skjørshammer uttrykte sterk misnøye med prosessen, får NRK opplyst. Hun er av dem som ønsker borgerlig samarbeid, og mente Hareides venstresving kom helt uforberedt på partiet.

Lederen for KrF Kvinner ville vite om Høyre og Frp kunne stole på Hareide, dersom KrF valgte å samarbeide med dem.

Til dette skal Hareide ha svart at han var til å stole på, men at det i så fall ikke var naturlig at han ledet partiet. Da ville det være mer naturlig at en av nestlederne tok over.

Skjørshammer vil ikke kommentere saken, og sier til NRK at hun ikke vil uttale seg om interne møter i KrF.

Har avvist lederspørsmål

Flere lokale tillitsvalgte har tidligere gitt uttrykk for at Hareide ikke var den rette til å lede partiet, etter å ha lagt så mye prestisje inn på å velge et samarbeid med venstresiden.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

KrF-ledelsen har hele tiden avvist at lederposisjonen skulle ligge i potten. Men ifølge NRKs kilder virker hele ledertrioen, inkludert Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, innforstått med Hareides vurdering.

Hareide selv sier at han ikke er bekymret for situasjonen i partiet.

– Vi har en bred, ryddig og demokratisk prosess. Jeg har inntrykk av at folk har respekt for det, sier han.

Grunnen til at Knut Arild Hareide ikke har gått ut med dette selv, skal ifølge NRKs kilder være at han er redd debatten om partiets veivalg vil forstyrres av lederspørsmålet.

Det er også Hareides poeng når han ikke vil kommentere NRKs sak i kveld:

– Jeg ønsker ikke at lederspørsmålet skal skygge over veivalget. Vi skal stå som et samlet lag også etter 2. november, sier Hareide til NRK.

190 KrF-ere avgjør veivalget på et ekstraordinært landsmøte 2. november. Da avgjøres trolig også Hareides fremtid som partileder.