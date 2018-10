Sinne etter Rogaland KrFs delegatvalg: – Et tillitsbrudd

KrF-ledelsens ønske om et representativt valg av landsmøtedelegasjoner nådde aldri fram til årsmøtedeltakerne, selv om møtet diskuterte representasjon før valget startet.

– En kalkulert maktdemonstrasjon, sier Inge Takle Mæstad fra Stavanger KrF.

Lørdag publiserte Aftenposten en e-post fra KrF-ledelsen, undertegnet Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, som ble sendt til fylkeslederne der de ba dem velge landsmøtedelegasjoner som skulle «gjenspeile holdningene» på møtene.

Senere ble det kjent at Rogaland KrF valgte å sende 15 delegater som ønsker å gå i dialog med dagens regjering til landsmøtet. Kun én av dem som sendes vil stemme for Hareides råd om å gå i regjering med Ap og Sp.

91 av de 135 stemmeberettigede på møtet hadde støttet et resolusjonsforslag om å si ja til en ikke-sosialistisk regjering.

Fikk vite om e-posten i media

– Ved innledningen av møtet ble det fremmet et forslag for å ivareta representasjon i forbindelse med valget, og det forslaget falt. Da det var oppe for diskusjon ble det ikke opplyst om ledelsens henstilling fra verken Bollestad eller fylkesleder som visste om e-posten, sier Mæstad.

Stavangerpolitikeren sier at de først fikk vite om ledelsens e-post fra media etter møtet.

Han mener det er et «stort tillitsbrudd» at de som satt på henstillingen fra ledelsen ikke delte det med årsmøtet.

– Og det er illojalt internt i ledelsen. Her har de tydeligvis blitt enige om noe, men ikke videreformidlet det. Det kaller jeg en kalkulert maktdemonstrasjon – de sitter på informasjon og velger bevisst å ikke formidle den videre.

Bollestad: – Ufattelig trist

Nestleder Olaug Bollestad er opprørt over at hun fremstilles som illojal.

– Dette er en sterk beskyldning som jeg tar veldig tungt. Jeg har forsøkt å være lojal fra dag én, sier hun og fortsetter:

– I mailen fra ledelsen bes det om å reflektere møtenes representasjon i valget av delegater. Da møtet startet i går ble det lagt fram to forslag: et fra Haugesund om forholdstallsvalg, og et fra fylkesledelsen om å følge reglementet som gjelder på alle årsmøter. De ble lagt fram og gjort i tråd med reglementet.

– Jeg stemte ikke for noen av forslagene, nettopp fordi vi skrev i e-posten at vi ikke skulle blande oss inn i valget av voteringsform. Jeg lot være å ta ordet nettopp for å ikke legge føringer for dette.

I en debatt før avstemningen ba hun likevel møtet tenke gjennom at de skal «leve sammen både før og etter 2. november», og at de derfor bør «ta det innover seg når de velger delegater».

– Jeg prøvde å være så ryddig som jeg kunne. Det var til og med noen som reagerte på at jeg gikk for langt da jeg sa dette, sier hun.

Fylkesleder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy ga samme oppfordring til møtet. Hun sier at hun mottok e-posten fra ledelsen «midt i møtet», noe som gjorde det vanskelig for henne som fylkesleder.

– Den kom lovlig seint og jeg ble tatt litt på senga. Men jeg kom med oppfordringen selv. Det gjorde også Olaug, uten at noen av oss refererte til at det kom fra ledelsen, sier hun.

Forholdt seg til e-posten

Bollestad mener selv at representasjonen burde vært annerledes, men at det er årsmøtets privilegium å kunne stemme fram sine delegater.

– Jeg vil at det skal være representativt, men jeg kan ikke styre møtet. Jeg forholdt meg til det jeg sendte i e-posten.

Hun mener forholdstallsvalg burde vært gjort på lokalt nivå for å oppnå full representasjon.

– Ingen sa noe da det ble helt rødt i Sandnes eller i Haugesund, heller ikke i lokallag som ble helt blått. Skulle årsmøtet vært representativt, burde det vært gjort på lokalt nivå først.

Mener e-posten ville påvirke

Det var Jostein Otto Waage fra Haugesund KrF som la fram forslaget om forholdstallsvalg, men forslaget ble nedstemt.

Han er enig med Mæstad om at e-posten burde vært tatt opp av ledelsen da delegatrepresentasjon ble diskutert.

– Når den ene av de tre avsenderne sitter i salen og ikke sier noe, så er det svært alvorlig, sier Waage.

Han mener Bollestads begrunnelse om å ikke ville påvirke valget ikke holder vann.

– De har sendt ut mailen for å få en rettferdig avstemning. De har jo nettopp påvirket ved å sende denne e-posten.

Mener dette kan øke splittelsen

Waage tror det er to sannsynlige utfall av lørdagens valg.

– Det kan være slik at hvis flere fylker følger i samme spor, vil det øke splittelsen og faren for total splittelse i partiet.

– Det kan også være slik at de andre fylkene vil sørge for en annen prosedyre for avstemning og dermed skaper motsatt effekt. At vi fikk så stor oppmerksomhet på grunn av det mange opplever som urettferdig, kan gi et mer rettferdig valg i andre fylker.