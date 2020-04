Hareide med E18-ultimatum: Alt eller ingenting

Dagen etter at han brøt de fastlåste forhandlingene om E18 kommer samferdselsminister Knut Arild Hareide med noe som ikke kan tolkes som annet enn et ultimatum.

Samtidig truer han med å stoppe Fornebubanen og heller bruke milliardene som skulle gått til E18 og Fornebubanen andre steder.

– Det er nok av prosjekter rundt om i landet som kan ønske seg den type støtte, sier KrF-statsråden til NRK.

Han gir Oslo og Viken skylda for bruddet i forhandlingene om E18 og andre store vei- og kollektivprosjekter i Oslopakke 3.

– Politikerne i Oslo og Viken evnet ikke å bli enige om en ny Fornebubane, om et E18-prosjekt og om en byvekstavtale. Da var det ikke grunnlag for å gå videre for min del, sier Hareide til NRK.

Stortinget venter

Regjeringen la fram sitt forslag til utbygging og finansiering av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta rett før jul i fjor.

Siden har saken ligget i Stortinget i påvente av at staten, Oslo og Viken skulle bli enige om utbyggingen.

I spørsmålet om E18 har partene stått langt fra hverandre, med MDG og Høyre som motpoler.

Den siste tiden har det blitt klart at det nærmeste de ville klare å komme en enighet, var å legge det samme kompromisset som i 2016 til grunn.

Den gang ble utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum delt i to. I første omgang skulle man nøye seg med de første snaut to kilometerne fram til Strand.

Denne halvveis-løsningen ble overprøvd av Stortinget ett år senere.

Ramstadsletta eller ingenting

I sluttfasen av forhandlingene er NRK kjent med at flere på rødgrønn side har prøvd å få inn klausuler for å hindre staten i å gjøre det samme igjen.

Knut Arild Hareide gjorde det i forhandlingene i går krystallklart at det er uaktuelt å stoppe på Strand. Deretter konkluderte han med at det ikke er grunnlag for å fortsette.

Til NRK sier han at en slik løsning vil bli dyrere totalt sett, gir en mindre rasjonell utbygging og gjør at flere hus må rives.

– Jeg har blitt frarådet det på faglig grunnlag. Derfor har jeg valgt å ikke gå videre med det.

– Så du vil bygge enten helt til Ramstadsletta eller ingenting?

– Ja, i realiteten er det det valget som fagfolkene har pekt på. Det tror jeg er klokt og riktig. Og det er det Stortinget bestemte da de så på denne saken i 2017, sier han.

IKKE BARE HIT: Å bygge ny E18 bare til Strand er ikke aktuelt, slår samferdselsministeren fast. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fornebubanen i spill

Hvis Oslo og Viken ikke godtar E18-løsningen Hareide har lagt fram for Stortinget, vil han heller ikke godkjenne den såkalte byvekstavtalen mellom staten og lokale myndigheter.

Det er denne avtalen som skulle sikre at staten tar halve regningen for Fornebubanen.

– De to prosjektene henger sammen fysisk og politisk, sier Hareide.

Inkludert statens bidrag til E18 Lysaker - Ramstadsletta kan Oslo-området gå glipp av et tosifret antall samferdselsmilliarder.

Samferdselsministeren har et håp om at gårsdagen brudd ikke er endelig.

– Jeg har forstått at partene møtes på mandag. Jeg håper de forstår at når vi legger et titall milliarder på bordet, så er det fordi vi mener alvor, sier han.

HØVIK: E18-stopp på Strand vil gjøre at motorveitrafikken på Høvik ikke blir lagt i tunnel. Foto: Olav Juven / NRK

– Gissel

– Jeg synes det er underlig at regjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF er villige til å holde kollektivløsninger som er viktige for folk i Viken og Oslo som gissel for å tvinge igjennom et digert motorveiprosjekt som ble lagt frem av en avgått Frp-minister, sier fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG).

– Knut Arild Hareide kan begynne med å gjennomføre det vi alle er enige om. Det er å få bygget Fornebubanen, supplerer fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

– Han må stå ved statens forpliktelser og rydde dette spørsmålet av veien i dag, sier han.

Når det gjelder forhandlingene om E18 og Oslopakke 3 sier Ingebrigtsen at alle lokale parter møtes igjen mandag og at det ikke er avklart hva resultatet blir.