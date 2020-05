Etter det NRK kjenner til ble et utkast til ny avtale sendt partene tirsdag formiddag. Skissen omhandler både E18, bompenger og kollektivprosjekter.

Forslaget er laget av Oslopakke 3-sekretariatet og skal være et siste forsøk på å få partene til å bli enige om E18 gjennom Bærum.

– Får vi E18 på plass, tror jeg resten løser seg, sier Anette Solli, gruppeleder for Høyre i Viken.

Partene skal nå tygge på avtaleutkastet fram til fredag.

BETENKT: Anette Solli i Viken Høyre virket betenkt da forhandlingene startet. Det hadde hun all grunn til med tanke på utsiktene for å få bygd E18. Foto: Olav Juven / NRK

Hareide trakk seg

Politikere fra Oslo og Viken har diskutert en ny avtale om veiutbygging, kollektivsatsing og bompengeinnkreving siden januar. E18 vest for Oslo er det store stridstemaet.

Staten trakk seg fra forhandlingene i april. Det var samferdselsminister Knut Arild Hareide personlig som brøt fra statens side fordi Oslo og Viken ikke greide å bli enige om regjeringens opplegg for ny E18.

Regjeringen - og Høyre - vil bygge de drøyt fire kilometerne mellom Lysaker og Ramstadsletta i ett jafs.

MDG vil helst ikke ha så mye som en meter med ny motorvei.

E18 Lysaker - Ramstadsletta Ekspandér faktaboks E18 Lysaker - Ramstadsletta er første etappe av ny E18 fra Lysaker på grensa mellom Oslo og Bærum til Drengsrud vest for Asker sentrum.

Lysaker - Ramstadsletta består av 4,3 kilometer ny motorvei med to tunneler; Stabekklokket og Høviktunnelen.

Det skal også bygges ny avkjøring til Fornebu (Vestre lenke) og ny tverrforbindelse til Bekkestua-området (Gjønnes-diagonalen).

Ny hovedsykkelvei og egen bussvei er en del av prosjektet.

Om bussveien skal erstattes med ordinære kollektivfelt langs motorveien er en av diskusjonene i forhandlingene.

Om ny kollektivterminal på Lysaker skal inn igjen i prosjektet er en annen.

Prisen på første etappe Lysaker - Ramstadsletta er 16,7 milliarder 2020-kroner.

Hele strekningen Lysaker - Drengsrud er 17,3 kilometer lang og beregnet å koste 43,4 milliarder kroner.

Det inkluderer lange tunnelen forbi Sandvika og Asker.

Om lag to tredeler skal betales gjennom bompenger i nye bomstasjoner som blir satt opp etter hvert som veien står ferdig.

Tar vi med renter på bompengelånet og kostnader ved å kreve inn bompenger blir sluttsummen mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Summen er avhengig av hvor høy rente og hvor lang nedbetalingstid som legges til grunn. Kilder: Statens vegvesen, NRK.

Ligner på 2016

Forslaget som nå er på bordet ligner på kompromisset som partene ble enige om i 2016.

De rødgrønne partiene med MDG i spissen må finne seg i ny E18, men bare de to første kilometerne mellom Lysaker og Strand. Viken fylke forplikter seg til å gi lånegaranti for denne strekningen.

Høyre må godta en relativt kraftig bompengeøkning for å finansiere Fornebubanen og andre viktige kollektivprosjekter.

I SPILL: Fornebubanen er ett av kollektivprosjektene som må ha penger fra en ny Oslopakke 3-avtale for å bli noe av. Foto: Fornebubanen

Krever garanti mot overkjøring

Et springende punkt er hva som skjer hvis Stortinget ser bort fra den lokale enigheten om å stoppe på Strand og i stedet går inn for full utbygging.

Det var nettopp det som skjedde i 2017. Motstanderne frykter at det samme skjer igjen, en frykt som ikke ble mindre da det ble kjent at Bærum er villig til å stille lånegaranti for resten.

Derfor har MDG krevd skriftlige garantier som hindrer en ny overkjøring.

– Det er uaktuelt for fylkesrådet i Viken å lage en avtale som ikke binder partene til resultatet. En slik eksplisitt garanti mangler i denne skissen, sier fylkesråd for kollektivtrafikk, Kristoffer Robin Haug (MDG).

MDG-DUO: Kristoffer Robin Haug i Viken og Arild Hermstad i Oslo har jobbet mot E18 helt siden første møte i januar. Foto: Olav Juven / NRK

Å gi en slik garanti er imidlertid utenkelig for Høyre. Derfor er en slik klausul heller ikke en del av avtaleutkastet.

– Det er uaktuelt for oss å gå bort fra 2016-avtalen om E18, sier Anette Solli i Viken Høyre.

Bompengøkning fra nyttår

Skal Høyre få E18, må de ifølge skissen akseptere vesentlig mer bompenger i Oslos 82 bomstasjoner allerede ved årsskiftet.

NRK har tidligere fortalt om to ulike varianter av takstøkning hvor det dyreste innebærer en fordobling om få år.

Etter det vi får opplyst ligger økningen i avtaleutkastet et sted imellom de to scenarioene.

Det er derfor sannsynlig at en utenbys dieselbilist som jobber innenfor de to ytterste bomringene, må ut med godt over hundrelappen daglig fra nyttår.

MER BOMPENGER: Blir partene enige om ny Oslopakke 3, blir det dyrere å kjøre bil i Oslo. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Vi viser gjerne vilje til å få andre viktige prosjekter på plass - også ved en moderat økning av takstnivået i bomringen.

Håper på enighet

– Jeg synes befolkningen vår fortjener at vi kommer til enighet fredag slik at vi kan komme oss videre med viktige samferdselsprosjekter i Viken og Oslo. Den fremlagte skissen er et godt utgangspunkt, sier Anette Solli.

Kristoffer Robin Haug fra MDG ser ikke på den mlagte skissen som endelig.

– Disse skissene lager jo sekretariatet mellom hvert møte. De tar inn og ut forskjellige ting for å stimulere til diskusjon.

– Det er nyttig, men vil være helt feil å lese som et ferdig resultat, sier han.