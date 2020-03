Kan bli dobbel pris i bommene

Mest sannsynlig blir det vesentlig dyrere allerede ved årsskiftet, i hvert fall for bensin- og dieselbiler.

NRK har fått tilgang til ferske priseksempler fra sekretariatet Oslopakke 3. De ligger på forhandlingsbordet når staten, Oslo og Viken nå prøver å sy sammen en ny vei- og kollektivpakke.

Å løse E18-floken er den ene store nøtta. Å finne ut hvor mye bilistene må ut med i bompenger i framtida er den andre.

Dobling i 2024

I den dyreste varianten øker prisen for fossilbiler med 57 prosent 1. januar neste år. Så trappes prisen opp årlig fram til 2024.

Da vil den være det dobbelte av i dag.

Bor du i en nabokommune til Oslo, jobber innenfor Osloringen og kjører dieselbil i rush, må du da ut med 188 kroner hvis denne varianten blir valgt.

Prisen med rabatt for Autopass-brikke blir 150 kroner pr. dag.

Elbiler skjermes

Det er to viktige forutsetninger for regnestykket. Den ene er at elbilene skjermes for prisøkning.

Den andre er at bompengene skal være høye nok til å finansiere viktige vei-, sykkel- og kollektivprosjektene mange år fram i tid.

Mildere variant

Det fins også en mildere variant som ikke løser pengekrisen i Oslopakke 3 på samme måte. Kilder sier til NRK at det er en slik nøktern modell det er mest sannsynlig å bli enige om.

Hovedpunktene er disse:

Prisene i indre ring økes til samme nivå som Osloringen og bommene på bygrensen.

Rushtidsavgiften skrus opp med 10 kroner for fossilbiler og 5 kroner for elbiler pr. bompassering 1. januar 2021.

1. januar 2022 skrus rushtidsavgiften ytterligere opp med 4 kroner for fossilbiler og 2 kroner for elbiler. Prisen utenom rushtid skrus opp med henholdsvis to og én krone.

PRISØKNING: At prisene i indre ring blir skrudd opp til samme nivå som de andre regnes som lite kontroversielt. Å kjøre bil i rushtida kan også bli dyrere. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Hundrelapp

En utenbys dieselbilist som jobber innenfor Osloringen, må da ut med tett oppunder hundrelappen daglig (kr 98,40).

Året etter øker utgiften til 108 kroner dagen, mot 74 i dag. Brikkerabatten er trukket fra.

Taksteksempler

Dagens takster - inkludert en allerede vedtatt økning for elbiler 1. juni - ser slik ut:

Priser fra 1. juni 2020 Indre ring (toveis betaling) Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil Utenom rushtid Kr. 17 Kr. 19 Kr. 8 (4 i dag) I rushtid Kr. 21 Kr. 23 Kr. 10 (8 i dag) Osloringen (toveis betaling) Utenom rushtid Kr. 21 Kr. 25 Kr. 10 (5 i dag) I rushtid Kr. 28 Kr. 31 Kr. 14 (10 i dag) Bygrensen (enveis betaling) Utenom rushtid Kr. 21 Kr. 25 Kr. 10 (5 i dag) I rushtid Kr. 28 Kr. 31 Kr. 14 (10 i dag)

Rushtid er 06:30 - 09 og 15 - 17.

Prisene er oppgitt uten 20 % rabatt for biler med Autopass-brikke.

Kjører du gjennom indre ring og/eller Osloringen flere ganger i løpet av én time, betaler du bare for én passering (timesregel).

Elektriske varebiler passerer gratis.

I den «nøkterne» varianten blir de nye prisene slik:

Priser fra 1. januar 2021 Indre ring (toveis betaling) Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil Utenom rushtid Kr. 21 Kr. 25 Kr. 10 I rushtid Kr. 38 Kr. 41 Kr. 19 Osloringen (toveis betaling) Utenom rushtid Kr. 21 Kr. 25 Kr. 10 I rushtid Kr. 38 Kr. 41 Kr. 19 Bygrensen (enveis betaling) Utenom rushtid Kr. 21 Kr. 25 Kr. 10 I rushtid Kr. 38 Kr. 41 Kr. 19

Priser fra 1. januar 2022 Indre ring (toveis betaling) Bensin/ladbar hybrid Diesel Elbil Utenom rushtid Kr. 23 Kr. 27 Kr. 11 I rushtid Kr. 42 Kr. 45 Kr. 21 Osloringen (toveis betaling) Utenom rushtid Kr. 23 Kr. 27 Kr. 11 I rushtid Kr. 42 Kr. 45 Kr. 21 Bygrensen (enveis betaling) Utenom rushtid Kr. 23 Kr. 27 Kr. 11 I rushtid Kr. 42 Kr. 45 Kr. 21

Pengekrise

Ulempen med denne modellen er at den kun løser de mest akutte utfordringene.

Den sikrer nok bompenger til Fornebubanen, nytt signalanlegg på T-banen og litt sykkelveier, men ikke særlig flere nye prosjekter. Ny sentrumstunnel er en av tingene som vil være helt i det blå.

USIKKER TUNNEL: Det er ikke sikkert politikerne greier å finne bompenger nok til å betale for den nye tunnelen. Den skal kobles sammen med dagens T-banetunnel på Stortinget. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Absurd og meningsløst

Oslos fungerende miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) vil ikke forhandle takster i media.

Han sier likevel at prisene må opp hvis Oslo og Viken skal greie å kutte 95 prosent av klimautslippene innen 2030. Han sier også at det må være en betydelig prisforskjell mellom elbiler og fossilbiler.

Hermstad ser prishoppet i dagens bommer i sammenheng med de nye E18-bommene.

– Det fins en grense for hvor mye bompenger menneskene i vår region kan tåle. Da er det absurd og meningsløst at regjeringen vil ha oss til å sette opp bompengene for å bygge en diger motorvei som ødelegger klimamålene.

GEMYTTLIG: Det var god stemning da Oslopakke 3-forhandlingene startet i januar. Arild Hermstad og Anette Solli er ikke like enige om E18 og bompenger. Foto: Olav Juven / NRK

– Drøye påslag

– Når han sier at E18 ikke når klimamålene, glemmer han at bilene blir utslippsfrie mye fortere enn det vi regnet med, sier Anette Solli (H).

– Vi moderniserer ikke E18 for diesel- eller bensinbiler, sier hun.

Solli sitter i forhandlingsutvalget til Viken og kommenterer påslaget i dagens Oslo-bommer slik:

– Jeg er helt sikker på at smertegrensa for Høyre går et annet sted enn for MDG i Oslo. Jeg syns alle disse regneeksemplene er veldig høye.

– Det er drøye påslag, sier Anette Solli.