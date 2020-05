I revidert nasjonalbudsjett kutter samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i det statlige tilskuddet til Fornebubanen.

– Pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

– Forsinket på grunn av E18

Regjeringens begrunnelse for at pengene ikke trengs i år, er at banen er forsinket. Og forsinkelsen skyldes konflikten rundt E18, ifølge ministeren.

Han presiserer at kuttet i 2020 ikke hindrer utbyggingen av T-banen fra Majorstuen i Oslo til den gamle flyplassen i Bærum.

– Det er hvordan prosjektet er koblet til E18 Lysaker - Ramstadsletta som gjør at banen er forsinket, skriver Hareide.

– Regjeringen har fortsatt en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen så snart det er mulig, presiserer han.

– Gale opplysninger

Byrådet i Oslo er kritisk til at regjeringen trekker den betente striden om E18 inn i revidert nasjonalbudsjett og bevilgningen til Fornebubanen.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) mener at det skjer på helt feil premisser.

– Det er oppsiktsvekkende at man kommer med gale opplysninger fra regjeringen, sier Hermstad.

At Fornebubanen er forsinket som følge av E18-konflikten er faktisk feil, skal vi tro MDG-byråden.

Byggestart 1. oktober

Han viser til at planen er å stikke spaden i jorda 1. oktober. Det var planen også før koblingen mellom E18 og Fornebubanen oppsto.

Fornebubanen gikk i januar offentlig ut med oktober 2020 som tidspunkt for byggestart.

10. februar var første gang Knut Arild Hareide slo fast at det var en sammenheng mellom Fornebubanen og E18.

På et møte med lokale myndigheter truet han med å holde tilbake penger til Fornebubanen hvis Oslo og Viken ikke støttet en E18-utbygging.

Trusselen har siden blitt gjentatt flere ganger, blant annet da Hareide trakk staten ut av E18-forhandlingene i april.

– Gissel

Ifølge Oslo-byråd Arild Hermstad er et kutt på 200 millioner kroner på årets budsjett i seg selv helt udramatisk.

Hans begrunnelse for at pengebehovet er mindre er imidlertid en helt annen enn Hareides. Hermstads forklaring er at en av stasjonene på banen, nemlig Skøyen, blir vesentlig billigere enn antatt.

Derfor får påstanden om at E18-konflikten har forsinket banen Hermstad til å hisse seg opp.

– Det er rett og slett riv ruskende galt. Man må spørre seg hvor lenge samferdselsministeren skal fortsette å holde Fornebubanen som gissel for å få bygget en svær motorvei til 17 milliarder kroner gjennom Bærum, sier han.

Frykter forsinkelser

Om E18-striden ikke har forsinket Fornebubanen ennå, kan den fort gjøre det.

– Vi fortsetter fremdriften. Men i løpet av få uker oppstår det så mye usikkerhet at vi må ta en fot i bakken og se hva vi skal gjøre, sier Hermstad.

Forhandlingene om den første store grunnarbeidskontrakten starter nemlig om kort tid, mens den første tunnelentreprisen er på vei ut i markedet.

– Vi er helt avhengige av at samferdselsministeren bekrefter at staten tar sin andel av banen, slik de lovet for elleve måneder siden, sier Arild Hermstad.

NRK har bedt Samferdselsdepartementet svare på påstandene om gale opplysninger. Ifølge informasjonsavdelingen har de ikke hatt mulighet til å svare i dag.