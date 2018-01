Støre om Tajiks høytlesning fra varsler: – Kan sette press på andre som har varsla

Sentralstyremedlemmene i Arbeiderpartiet skulle egentlig ikke få vite innholdet i varslene mot partiets nestleder i dagens krisemøte.

Nestleder Hadia Tajik valgte likevel å lese høyt fra varsler i møtet, ble det kjent via VG mens møtet fortsatt pågikk.

I pressekonferansen etter krisemøtet, sier Støre at han ikke ønsker at enkeltsakene skal diskuteres i møtet med sentralstyret, og legger til at han har sentralstyrets støtte i dette.

Senere på kvelden oppgir han til NRK følgende to årsaker til at han ikke ønska å diskutere innhold i varsler i møtet:

– Jeg mener vi bør behandle folk likt, og hvis vi leser opp fra noen varsler så kan vi sette press på andre som har varsla, sier Støre.

– Den andre part er ikke tilstede for å gi sin versjon, derfor hadde ikke jeg lagt opp til at det skal være på den måten, sier Støre.

Jonas Gahr Støre svarer på NRKs spørsmål etter Dagsrevyen tirsdag kveld.

«Vi må ikke lage show av dette»

Samtidig som Støre melder at han ikke hadde lagt opp til noen høytlesning, sier han at han mener det skal være «høyt under taket».

– Jeg holder fast på at varslerne eier sine saker. Hvis andre partifeller får en tillatelse fra en varsler til å sitere, så er det varslerens rett, sier Støre.

Ap-veteran Clara Øberg sier i Dagsnytt 18 at hun ikke likte Hadia Tajiks beslutning om å lese varslene høyt.

– Vi må ikke lage et show av dette. Det er ikke et sentralstyre som skal behandle varsler, det er et varslingssekretariat og det skal være objektivt, sier hun.

NRK har vært i kontakt med Aps pressekontor, som melder at Tajik ikke ønsker å kommentere saken i kveld.

Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen mener Tajiks høytlesning vitner om en partiledelse «som ikke er spesielt harmonisert».

– Hun så det nok som nødvendig å stå fram, og kanskje tvinge fram hvor alvorlig det her faktisk er. Samtidig er det også et uttrykk for en partiledelse som ikke er spesielt harmonisert, sa Aglen i Dagsnytt 18.

– Viktig for varslerne

Vanja Grut, leder for kvinnenettverket i Aust-Agder Arbeiderparti, støtter Tajiks avgjørelse om å lese opp varslene.

Vanja Grut fra Aust-Agder sier det er uheldig at det lekker fra et landsstyremøte mens det pågår. – Hvis alle kunne sittet i møtet og vente med å uttale seg til det var ferdig, hadde det vært det beste for saken. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg tror Hadia uttaler seg om hva hun instinktivt tenker er riktig overfor varslerne, og at hele ledelsen, inkludert Jonas, er veldig opptatt av at det skal gå på en ordentlig måte.

Leder av Aps kvinnenettverk i Rogaland, Siv-Len Strandskog, mener at opplesningen var viktig for de som har varslet.

Siv-Len Strandskog, leder av Aps kvinnenettverk i Rogaland, mener det er en avsporing når enkelte snakker om at varslene er en del av en svertekampanje mot Giske. Foto: Eirin Larsen / NRK

– De står i en helsebelastning av dimensjoner, så de trenger å bli trodd. Jeg har tillit til at Hadia gjorde det hun måtte ut ifra det hun visste og sin kontakt med varslerne.

– En melding hun må ta ansvar for

Den 22. desember kommenterte nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, varsler om partiets andre nestleder Trond Giske på sin offentlige Facebook-side.

Hun skrev da at to av varslerne hadde vist henne innholdet i varslene sine som omhandla Giske.

«I samtale med noen av kvinnene som har varslet forstår jeg at de ikke opplever at de har vært godt nok ivaretatt av partiet. Slik skal det ikke være», skrev Tajik den gang.

Etter dagens krisemøte i Arbeiderpartiet ble partileder Jonas Gahr Støre spurt om hvorvidt ledelsen visste om innlegget fra Tajik på forhånd.

– Det er en Facebook-melding hun må ta ansvar for. Jeg visste at Hadia var engasjert i det spørsmålet. Jeg var orientert om at hun vurderte å gjøre det. Men det var en beslutning Hadia tok, sier Støre.

Han blir da spurt om han gav henne noen råd, da han fikk vite at hun vurderte å legge ut meldinga på Facebook og svarte:

– Jeg mener man må være varsom med å kommentere forhold som kan sette varslerne i en utsatt posisjon og øke presset på identifisering og så videre, men det var en beslutning Hadia tok, sier Støre.

NRK-kommentator Magnus Takvam kommenterer pressekonferansen etter dagens krisemøte.

Etter pressekonferansen har NRK prøvd å nå en rekke sentralstyremedlemmer. Flere av dem melder at de ikke ønsker å gi en kommentar i kveld.

Sentralstyremedlem fra Telemark, Terje Aasland, sier han har full tillit til den videre håndteringa av Giske-saken.

– Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker som ble redegjort for i sentralstyret men forholder meg til prosessen videre. sier Aasland.