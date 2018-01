Kampen om sannheten viser den bitre konflikten

Trond Giskes beslutning om å trekke seg fra sine lederposisjoner, før Jonas Gahr Støre offisielt har gitt uttrykk for sin mistillit, var den beste for alle parter. Den var heller ikke overraskende, slik saken har utviklet seg.

Å vente på Støres konklusjon og deretter trekke seg fordi partileder og sentralstyre ikke har tillit, ville ha tilspisset situasjonen ytterligere.

Giskes begrunnelse er forståelig. Slik saken har utviklet seg har den betydd et umenneskelig press på Giske, og på hans familie og nærmeste. Konflikten og usikkerheten måtte få en avslutning.

Bitter konflikt

Når det, selv etter at Giske har meddelt sin avgjørelse, oppstår en strid om hvem som har tatt initiativet, er det nok et eksempel på hvor bitter denne konflikten har blitt.

Arbeiderpartiledelsens versjon er at Giske fikk dette rådet av Støre i diskusjonen i forkant av sentralstyremøtet tirsdag 2. januar. Når han ikke fulgte det rådet, ble det enighet om den alternative løsningen, som ble offentliggjort første nyttårsdag.

Den gikk som kjent ut på at Giske trakk seg på ubestemt tid, og at man skulle gjennomføre en prosess og saksbehandling av varslersakene. Når den var ferdig skulle Støre konkludere i spørsmålet om han hadde tillit til Giske, eller ikke.

Trond Giske avviser overfor NRK denne framstillingen.

Han sier avgjørelsen om å trekke seg ble fattet på et selvstendig grunnlag. Samtidig erkjenner han at muligheten om å trekke seg på permanent basis kan ha blitt luftet i løpet av dialogen med partiledelsen. Dette var også et av alternativene som han «selvfølgelig» har vurdert selv også, opplyser Giske til NRK.

Men påstanden om at det var et entydig råd fra Støre om dette, tilbakeviser han altså.

Jonas Gahr Støre opplyser til NRK at han allerede 1. januar rådet Trond Giske til å gå av som nestleder. Foto: Erlend Daae / NTB scanpix

Ubalanse i alder og posisjon

Det har blitt mer og mer tydelig at Jonas Gahr Støre har konkludert med at han ikke lenger har tillit til Giske.

Det har skjedd etter en gjennomgang av sakene, også med juridiske vurderinger som grunnlag. Støre vil mandag redegjøre for denne konklusjonen til partiets sentralstyre.

NRK får opplyst at den viktigste begrunnelsen er at Giske ved flere anledninger har opptrådt på en uakseptabel måte, særlig i de tilfellene der det er en ubalanse i makt, både når det gjelder alder og formell maktposisjon.

Dette er i tråd med det Støre redegjorde for på pressekonferansen tirsdag 2. januar.

Støre sier til NRK at han allerede i samtalen de to hadde 1. januar ga Trond Giske et klart råd om å gå av.

Kamp om sannhet

Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål rundt Giske saken, særlig når det gjelder den formelle avslutningen av varslersakene.

Det er ikke foretatt en full gjennomgang med kontradiksjon av alle varslersakene. Det er ingen tvil om at Giske mener mange av dem er skjevt framstilt og også er resultat av en maktkamp rettet mot ham.

Hans versjon skal, som han også skriver søndag, etter hvert komme fram: «Jeg vil svare på spørsmål som er stilt og imøtegå det jeg mener er uriktig», skriver Giske.

Det blir dermed et stort spenningsmoment i tida som kommer i hvor stor grad det vil oppstå en kamp om sannheten omkring varslersakene.

Kan Giske fortsette med politikk?

Selv sier Giske i sin facebook-melding at han vil fortsette med politikk, og at han «ser frem til at jeg etter endt sykmelding skal fortsette innsatsen for velgerne mine i Trøndelag og for Arbeiderpartiets politikk i årene som kommer».

Om det i praksis er mulig for Trond Giske å nullstille sin politiske karriere og komme tilbake i ledende posisjoner, vet ingen.

Uttalelser fra AP-hold i Trøndelag i kveld tyder på at man der er innstilt på at han kan komme tilbake etter å ha vært ute en periode.

Først må han uansett gjennom en periode som en AP-politiker uten ledende tillitsverv.