Forvalter reagerer på lukket Equinor-høring

Torsdag ble det kjent at høringen om Equinors såkalte «USA-eventyr» i energi- og miljøkomiteen skal gå for lukkede dører.

Årsaken var børssensitivitet, opplyste saksordfører Espen Barth Eide til Dagens Næringsliv.

Det får senior porteføljeforvalter og mangeårig Equinor-analytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management til å reagere:

– Det aller meste her burde være greit med åpenhet, de har hatt en PwC-rapport om dette. Det eneste en kan spekulere i er mulige vurderinger rundt et strategisk oppkjøp men selv det, når det er seks år siden, er vanskelig å se at skal være så sensitivt, sier Omdal til NRK.

Dagens Næringsliv avslørte tidligere i år at Equinors USA-satsing i 2014 ble et tapssluk.

– Det er seks år siden

En rapport fra PwC som ble bestilt av selskapet i kjølvannet av avsløringene fant at ledelsen i Equinor sviktet fundamentalt i forretningsforståelsen av USA-satsingen, og at selskapet hadde urealistiske forventninger til hvor mye penger som var mulig å tjene i USA.

Informasjonsdirektør i Equinor Bård Glad Pedersen sier til NRK at de ikke har bedt om lukket høring.

Omdal mener det er viktig at høringene om USA-fiaskoen er åpne. Mangel på åpenhet er noe selskapet ble kritisert for da avsløringene om USA-satsingen kom i vår.

– Her er det antakeligvis mer enn 200 milliarder kroner som er tapt i USA og dette er en overføring av både aksjonærverdier og skattebetaleres verdier fra norsk sokkel til USA. Og en ledelse som har fått veldig godt betalt for den omplasseringen. Og manglende åpenhet har både KLP og Folketrygdfondet sagt kan ha ført til at tapene ble større enn de trengte å være, sier Omdal.

– Er behandling av noe som allerede har skjedd

Høyres Lene Camilla Westgaard-Halle er medlem av energi- og miljøkomiteen. Hun synes ikke åpen høring er noen god ide.

HAR ALLEREDE SKJEDD: Lene Camilla Westgaard-Halle mener ikke høringen burde åpnes for publikum. Den handler nemlig om eierdialogen, ikke om åpenhet i Equinor, mener hun. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

– Det er definitivt viktig at Equinor er åpne, og vi ser jo at det som har skjedd ikke har vært bra, det har statsråden også vært tydelig på, men vi skal jo ikke behandle Equinors åpenhet eller ei, vi skal behandle statsrådens redegjørelse om eierdialogen, sier Westgaard-Halle til NRK, og legger til:

– Dette er egentlig en behandling av noe som allerede har skjedd i Stortinget og ikke en dialog med Equinor. Og så har vi valgt å invitere noen aktører, blant annet Equinor. Men fordi det er eierdialog som vanligvis er lukket, så er det også lukket i Stortinget, sier hun.

Torsdag la avtroppende konsernsjef Eldar Sætre frem resultatene for tredje kvartal. Da kom det frem at Equinor tar nedskrivninger på drøyt 27 milliarder kroner.

Nedskrivningene kom fordi selskapet, i likhet med andre oljeselskaper, har nedjustert forventningene sine til oljeprisen i fremtiden.

Mesteparten av nedskrivningene kommer i den internasjonale virksomheten til Equinor. 1,38 milliarder dollar ble tatt i USA.

Venstre: Åpner for høring i kontrollkomiteen

Leder i energi- og miljøkomiteen Ketil Kjenseth sier at frykt for at Equinor skal bli avkrevd børssensitiv informasjon, altså informasjon som kan påvirke aksjekursen deres, bidro til at høringen blir lukket.

BØRSSENSITIVT: Ketil Kjenseth sier børssensitivitet var et tema da det ble besluttet at høringen ble lukket. Men han åpner for en grundigere behandling i kontrollkomiteen. Foto: Liv Aarberg

– Det har vært et tema i diskusjonen ja, at det er børssensitivt, og at Equinor også har flere eiere, sier Kjenseth til NRK.

– Har dere snakket med noen med god kjennskap til markedet om i hvilken grad seks år og eldre informasjon egentlig er børssensitivt?

– Nei, det har ikke vært en dialog med noen utenforstående om det.

– Kunne det vært fornuftig?

– Det kunne det sikkert, sier Kjenseth.

Han åpner samtidig for at saken bør behandles grundigere i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Jeg synes vi nærmer oss det. Jeg mener vi bør ha det som et organ som tar seg av den type saker, fordi det krever en del ressurser å være kontrollorgan, og det er ikke energi- og miljøkomiteen satt opp på, sier Kjenseth.