PWC har utarbeidet en granskingsrapport for oljeselskapet etter USA-satsingen.

Hovedpunktene i rapporten beskriver en ledelse som har sviktet fundamentalt i forretningsforståelsen av USA-satsingen.

Dagens Næringsliv har tidligere avslørt at de regnskapsmessige tapene er i overkant av 200 milliarder kroner.

– Overvurderte egne evner

Utvalgsleder Eli Moe-Helgelse trekker frem at ledelsen burde ha fulgt opp aktivitetene i USA tettere og bedre.

– Equinor overvurderte egne evner. Rask vekst skjedde uten å sikre seg kritiske støtteprosesser, sier hun under pressekonferansen.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor beskriver rapporten som tøff lesing, ifølge en pressemelding fra Equinor.

– Vi gjorde investeringer som ikke var robuste da markedet snudde, og vi burde ha avdekket kontrollutfordringene i den landbaserte virksomheten tidligere, sier Sætre i meldingen.

20.000 papirsjekker i måneden

Rapporten kommer med kraftig kritikk av USA-ledelsen, og trekker fram følgende som ett av nøkkelfunnene:

«Begrenset landaktivitet-erfaring i den øvre ledelsen, og manglende kontinuitet i viktige roller, hadde en negativ påvirkning på prestasjonene».

PWC påpeker videre at investeringene på land i USA har kompleks struktur, og at det tok tid før ledelsen tok tak i problemene.

Moe-Helgelsen forteller at selskapet hadde store problemer med å holde nødvendig kontroll med kostnadene.

– Det ble brukt både papirfakturaer og sjekker. På et tidspunkt ble det sendt ut 20.000 sjekker i måneden, sier Moe-Helgelsen.

Under overskriften «Kostnadskultur i USA», står det at utvalget er blitt oppmerksom på at forretningspraksisen i USA ikke var i tråd med Equinors selskapskrav.

Det gjelder belønningssystemer, utgiftsrefusjoner og deltakelse på diverse eventer.

Her er de overordnede hovedfunnene:

PWC beskriver at den tapsbefengte USA-satsingen skyldtes en vekststrategi som ikke vektla verdiskapning og kontroll i stor grad.

Equinor bommet med forventningene til oppkjøpene som ble gjort på land i USA mellom 2008 og 2011. Selskapet klarte ikke å se hvor stor risikoen for tap var, i forhold til forventningene om gevinst. Nedskrivningene har vært på over 90 milliarder dollar frem til 2019, ifølge Equinor.

Rapporten beskriver også store problemer med støttesystemene knyttet til regnskap, administrasjon og anskaffelser.

Anbefalinger

Moe-Helgelsen peker på flere klare svakheter og mangler ved selskapets kontroll internt.

– I dag ser vi også kontrollutfordringer, særlig innen innkjøpsprosessen, sier hun under pressekonferansen.

Rapporten komme med tre nøkkelanbefalinger:

Forbedre beslutningstakingen for nye forretningsinvesteringer og styrke læringen. Styrke forvaltningen av nye forretningsaktiviteter og risikostyring på tvers av selskapets funksjoner. Videreutvikle lederegenskaper og sikre kontinuitet i nøkkelroller.

– Siden oppkjøpene i USA er mye endret i Equinor, men vi ser også at det fortsatt er rom for forbedring. Vi har derfor gitt noen anbefalinger, som har det til felles at de handler om hvordan Equinor foretar oppkjøp og integrerer nye enheter utenfor kjernevirksomheten, sier Moe-Helgesen.

Kunne ikke reise til USA

Utvalget har gjennomført over 120 intervjuer, og gått gjennom dokumentasjon tilbake til 2005.

PWC-revisor Eli Moe-Helgelsen er utvalgsleder, og sier under pressekonferansen at utvalget har hatt god tilgang på personer og dokumentasjon.

– Jeg har aldri sett så god dokumentasjon før. Det er svært konsistente historier, sier hun om granskingsgrunnlaget.

Men på grunn av koronapandemien har utvalget ikke kunnet reise til USA.