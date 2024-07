Den danskeide nettbanken Lunar har over 900 000 kunder i Norden. Men ikke alle er fornøyde. En av dem er Oline Sæther.

Det var i desember i fjor at hun valgte å bli kunde. En brukskonto med innskuddsrente på 4 prosent var et tilbud 28-åringen ikke kunne si nei til.

– Jeg ble veldig glad, og tenkte «shit» her har vi funnet et godt tilbud, forteller Sæther til NRK.

Lykken ble derimot kortvarig.

Bare noen måneder inn i kundeforholdet tikket det inn en e-post. Innskuddsrenten skulle settes ned til null prosent.

– Jeg synes det var ganske hårreisende da jeg leste at de uten noen god grunn endret renten.

Forbrukerrådet mener det kan være snakk om flere lovbrudd i saken til Sæther.

Fikk med familien

I utgangspunktet var Sæther en fornøyd bankkunde. Så fornøyd at hun også anbefalte venner og familie og bli med på oppturen.

JACKPOT: Oline Sæther (28) var på jakt etter ny bank da hun fant tilbudet fra Lunar. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Per dags dato er det ingen andre banker i Norge som kan skilte med en like god innskuddsrente på brukskonto.

I tillegg kommer inntektene fra den gode renten inn månedlig på brukskontoen, til forskjell fra et årlig oppgjør.

– Så jeg ser jo månedlig at jeg får noen hundre kroner bare på grunn av renta. Og til sammen så blir det noen tusen kroner i året, forklarer hun.

Men også for venner og familie kom beskjeden om den planlagte renteendringen 12. september. Dette er noe av det som får seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen til å reagere.

– Når banken reklamerer med en rente de i utgangspunktet ikke kan holde så vil det fort kunne være noe som vi kaller villedende markedsføring, og villedende markedsføring er ulovlig, forklarer Iversen.

Banken reklamerer fremdeles med innskuddsrenten på 4 prosent på egne nettsider. Sæther er krystallklar på hva hun mener.

– Et ekte lokketilbud for å si det sånn.

Mulig avtalebrudd

Forbrukerrådet forteller at de ikke har sett maken fra andre banker.

– Dette er en ensidig endring fra bankens side som ikke handler om endringer i verken styringsrente eller rentemarkedet for øvrig. Det handler kun om at banken endrer på produktporteføljen sin, sier han.

HARD I KLYPA: Forbrukerrådets Thomas Iversen er ikke nådig i dommen over Lunar. Han mener det kan være snakk om flere lovbrudd i bankens praksis. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

Derfor mener Forbrukerrådet at banken må ha tydelig grunnlag i kundeavtalene for at endringen skal være lovlig.

Dessuten må dette grunnlaget være det Forbrukerrådet betegner som «rimelig».

– Hva betyr det?

– En avtale blir urimelig dersom den er ubalansert i forbrukerens disfavør, typisk hvis banken har gitt seg selv for store friheter til å endre avtalen til forbrukerens ugunst.

Bank på pengejakt

Lunar er en ny spiller i bankverden og startet opp i 2018. Den siste tiden har banken vært under økonomisk press etter at de tapte en erstatningssak i Norge. De klarte ikke å møte Finanstilsynets krav om nok egenkapital før oppkjøpet av norske Instabank.

De ble senere dømt til å betale over en halv milliard kroner i erstatning til banken etter at oppkjøpsforsøket feilet. Lunar har anket saken, som vil si at dommen ikke er rettskraftig enda.

Likevel har saken medført nye krav til kapital fra det danske Finanstilsynet, og Lunar har siden da vært på jakt etter mer penger fra egne investorer, skriver den danske avisa Børsen. I år har de hentet inn 417 millioner fra investorer.

I svaret sitt til NRK viser ikke Lunar til dette som en begrunnelse for endringen i rentetilbudet på 4 prosent. I liten skrift nederst på egen nettside skriver de derimot følgende:

«Rentekuttet er motivert av behovet for å utnytte Lunar sine ressurser mer effektivt, håndtere økte kapitalinnhentingskostnader samt adressere andre faktorer som påvirker Lunar sin inntjening og prisstruktur.»

Samtidig har banken gått med store tap etter at oppkjøpet av Instabank gikk i vasken. Finansavisen har tidligere meldt om blodrøde tall for banken. I 2022 tapte de 2,3 milliarder kroner.

Lunar: – I samsvar med norsk lov

NRK har forelagt Lunar bank kritikken fra Sæther og Forbrukerrådet.

Chief Commercial Officer i Lunar, Mats Persson Bergius, ønsket ikke å la seg intervjue til denne saken, men svarer på kritikken i en e-post gjennom sin kommunikasjonsrådgiver.

LOVLYDIG: Chief Commercial Officer i Lunar, Mats Persson Bergius, mener banken opererer innenfor norsk lov. Det til tross for at Forbrukerrådet er skeptiske. Foto: Lunar

Han står fast ved at banken opererer på rett side av loven etter å ha blitt konfrontert med Sæthers rentesak.

Ifølge ham endres rentetilbudet fordi de ikke har sett nok interesse fra forbrukerne. Han understreker at alle kunder har blitt varslet om renteendringen to måneder før den trer i kraft, i samsvar med norsk lov.