Equinor tjente mindre enn forrige kvartal: Fremdeles sterke resultater

Kvartalsresultatet for Equinor var på 7,48 milliarder dollar. Etter skatt dro de inn 2,15 milliarder dollar. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Det betyr rundt 83 milliarder norske kroner, og i underkant av 24 milliarder kroner etter skatt.

– Vi leverte fortsatt god drift gjennom kvartalet, og oppnådde 3 prosent produksjonsvekst. Det sikret solide finansielle resultater. Vi opprettholder en konkurransedyktig kapitaldistribusjon, og forventer å utbetale til sammen 14 milliarder dollar til våre aksjonærer i 2024, sier konsernsjef Anders Opedal ifølge børsmeldingen.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Foto: William Jobling / NRK

Equinors resultat var dermed høyere enn ventet.

I ferske tall som Equinor selv har samlet inn (ekstern lenke) fra 22 analytikere som følger selskapet var forventningene et justert resultat før skatt på 6,96 milliarder dollar i andre kvartal, eller nær 75 milliarder kroner med dagens valutakurs.

I samme periode i fjor var resultatene på 7,54 milliarder amerikanske dollar, noe som tilsvarte rundt 76 milliarder norske kroner med fjorårets valutakurs.

Mer fornybar energi

I andre kvartal produserte Equinor 655 GWh fra fornybare energikilder, en økning på 90 prosent fra samme kvartal i fjor. Produksjon fra landbaserte kraftanlegg bidro med mer enn halvparten av produksjonen i kvartalet.

Equinors resultat for første kvartal i 2024 var på 7,53 milliarder amerikanske dollar, eller nesten 83 milliarder norske kroner.

Høye Equinor-resultat betyr høye skatteinntekter til Norge. I 2022 dro Norge inn totalt 44,3 milliarder dollar fra oljeselskapet i skatt, ifølge en Equinor-rapport.

Slik endte kvartalene i fjor

Det justerte resultatet til Equinor i 2023 var på rundt 400 milliarder kroner. 2022 var et rekordår for selskapet, med et resultat på 800 milliarder kroner.