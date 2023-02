Forsvarssjefen kommenterte kritikken: – Det er et kulturproblem

Lørdag kunne NRK fortelle om nok en sak, der det ble varslet om trakassering i Forsvaret. Varselet beskrev seksuell trakassering av 11 kvinnelige soldater i førstegangstjenesten. I varselet ble det også innmeldt tre voldtekter.

Silje Falmår frontet saken hos NRK.

Verken forsvarssjef Eirik Kristoffersen eller hærsjef Lars Lervik ville lørdag svare på konkrete spørsmål om historien til Silje Falmår og de andre unge kvinnene.

Saken utløste mye kritikk, og søndag stilte begge opp i Dagsrevyen.

Avviser ukultur

Forsvarssjefen vil ikke si at det er en ukultur i Forsvaret. Han sier at begrepet er for upresist.

– Det beskriver et helt forsvar. De aller fleste i Forsvaret reagerer som alle andre, som reagerer med tristhet og sorg over det vi får høre Silje fortelle om.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Siljes sak går inn på dem. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Nå har vi fått høre om et titalls lignende saker. Er ikke det nok til å kalle det et kulturproblem?

– Det er jeg med på, at det er et kulturproblem. Men jeg vil være presis, jeg vil vite hva det her dreier seg om, hvilke avdelinger og hva vi kan gjøre med problemet for å få løst det.

Kristoffersen sier at han som forsvarssjef ikke kan være bekjent av historier som Falmårs.

– Det er min høyeste prioritet å få etterlevd verdiene våre i Forsvaret. Det er dette vi jobber med i det forebyggende sporet, og ikke minst hvordan vi skal håndtere de her sakene på en enda bedre måte.

«Jenter er til for å misbrukes »

Varslene NRK fortalte om lørdag var fra Rusta leir på Bardufoss. I varselet ble det lagt ved eksempler på kommentarer fra medsoldater:

«Kan du dra opp genseren, vær så snill, jeg har så lyst til å se puppene dine.»

«Jenter er til for å misbrukes.»

«Kan du åpne buksesmekken så jeg kan få kjenne litt på musa?»

To av de tre varslene om voldtekt ble henlagt av sivilt politi. Den tredje ble ikke anmeldt av Forsvaret.

NRK har vært i kontakt med mennene som ble anmeldt for voldtekt. De har ikke ønsket å kommentere saken.

Falmår fortalte at det ikke var trygt for unge kvinner i Forsvaret.

– Det er noen som har gode erfaringer, men det er absolutt ingen selvfølge at man blir ivaretatt.

Silje Falmår (22) valgte å varsle både på egne og andres vegne om det hun mener var mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Forsvarssjefen har erklært at det er nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

– Nulltoleransen praktiseres jo ikke. Det er jo bare tomme ord – et ønske, uttalte Silje Falmår.

Takker varslerne

Forsvarssjefen sier at det er et godt spørsmål hvorfor nulltoleransen ikke når frem hos alle.

– Vi har alle reagert på disse sakene. Så jeg vil takke varslerne som har stått frem, fordi de viser alvoret i det de har opplevd. Samtidig er et mange som er fornøyd med førstegangstjenesten, sier Kristoffersen.

– Hvordan skal du fortelle mødre og fedre at det er trygt å sende døtre til førstegangstjenesten?

– Forsvaret gjør veldig mye for at det skal være trygt, og så har varslingssakene vist at vi har en vei å gå.

Sier at sakene ikke er avsluttet

I saken fra Bardufoss ble varslet fra Falmår etterforsket av militærpolitiet. Militærpolitiets etterforskning konkluderte med at fire av de ni gjort handlinger som kvalifiserte til en refs.

Men kun én av fire ble formelt refset. Det ble begrunnet med at soldatene hadde avsluttet tjenesten før Forsvaret hadde konkludert i sakene.

– Hvorfor ble ikke varslene tatt tak i?

– Når det gjelder akkurat den saken, er den ikke ferdig avsluttet. Det vi har gjort, som jeg vil kalle et veiskille for Hæren våren 2022, er at vi har satt på flere ressurser for å håndtere varsler, skjerpet rutinene på å informere, og vi har skjerpet inn på at beslutningene i de alvorligste sakene skal ligge hos meg, sier hærsjef Lars Lervik til NRK.

Hærsjef Lars Lervik sier at de har gjort flere tiltak for å håndtere varsler og kritikkverdige forhold. Foto: n650143 / n650143

– Historiene til Silje og de andre varslerne går dypt inn på meg, vi kan og skal ikke ha det slik, legger Lervik til.

Ber om møte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) beskriver behandlingen av Falmår som «veldig alvorlig».

– Jeg synes at reportasjen viser at det er flere unge jenter som ikke har fått den behandlingen de burde hatt, sier Gram til NRK.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kaller sakene for alvorlige.

Forsvarsledelsen tar saken på alvor, er forsvarsministerens inntrykk.

– Både forsvarssjefen og jeg er opprørt av de historiene vi har fått høre om. Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å få en bedre situasjon. Og jeg vil raskt over helga møte soldatenes tillitsvalgte, organisasjoner og forsvarsledelsen for å forsikre meg om at vi har fullt trykk på det her arbeidet, sier Gram.

Han legger til at de vil vurdere ytterligere tiltak.

– Er det trygt for jenter i Forsvaret?

– Jeg møter mange av soldatene våre, både gutter og jenter, som gir veldig positive tilbakemeldinger opplevelser fra førstegangstjenesten. Men når vi hører om slike saker, så er det trist og uakseptabelt, svarer Gram.