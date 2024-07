«Self-transfer» trender – ekspert advarer

– Her er hvordan du kommer til Afrika fra Oslo, for mindre enn det du kommer deg fra Oslo til Lillehammer.

Slik starter en av mange TikTok-videoer, Johannes «Snusleppa» Uthaug har lagt ut – der han tipser følgerne sine om «reisehacks».

Snusleppa er en av de største norske reiseprofilene på appen, og han tipser folk om billigere måter å reise langt på.

– Det har gitt meg genuin glede å se at så mange har gått ut av deres egen komfortsone og faktisk dratt ut for å oppdage, sier han.

OPPFORDRER REISEMETODE: Uthaug anbefaler sine følgere å «mekke» sin egen ferie. Ifølge reisebloggeren så får man både billigere billetter til sluttdestinasjonen, og man får se skjulte perler på veien. Foto: PRIVAT

– En morsommere måte å reise på

En av metodene Uthaug anbefaler sine følgere er såkalt «self-transfer», også kjent som «selvbetjent transfer».

Metoden innebærer at man kjøper to separate billetter med nok tid imellom for å bytte fly.

– Det er en mye morsommere måte å reise på, man leker jo litt reisebyrå, sier Uthaug.

Ifølge reisepåvirkeren kan man ved å benytte denne reisemetoden, for eksempel få en reise i september fra Oslo til Marrakech for under femhundrelappen.

– Du bestiller først et fly fra Oslo til London med Ryanair, som koster rundt to hundre kroner. Også kjøper du en billett fra London til Marrakech med Wizz Air, forteller Uthaug og legger til:

– Da får du den ene strekningen for litt mer enn fire hundre kroner.

Fremtind: – Lang liste med ulemper

Kommunikasjonsrådgiver i Fremtind, Bim Cornelia Kase, sier at det er én klar fordel med å reise slik som Uthaug gjør.

– Om alt går etter planen kan man jo få en billigere reise.

Kommunikasjonsrådgiver i Fremtind, Bim Cornelia Kase. Foto: FREMTIND

Hun oppfordrer samtidig reisende som velger å kjøpe separate billetter fra forskjellige flyselskaper, å beregne nok tid mellom flyvningene – slik at de er dekket av forsikring.

– Ifølge forsikringsforskrifter skal man ha beregnet minst to timer ved flybytte, altså fra første fly lander til avgang på neste fly.

– Men når det gjelder ulemper, blir listen lengre, sier hun til NRK:

Reisende må forholde seg til ulike flyselskaper.

Det betyr to ulike ombordstigningskort, to innsjekkinger, og hvis man reiser med bagasje så må man hente den ut når man lander i første destinasjon og sjekke den inn på nytt.

Ved forsinkelse vil begge flyselskaper kunne si at de har oppfylt sine plikter.

Dette fordi at første flyvning har ført den reisende frem til destinasjonen. Lavprisselskap tilbyr ikke lengre reiser med mellomlanding, og de er derfor heller ikke ansvarlige hvis passasjeren ikke rekker neste fly.

Dermed vil personen måtte kjøpe ny billett selv, dersom man ikke rekker neste fly.

Forsikringen dekker kun forsinkelse som følge av teknisk feil på flyet du skal reise med, nødlanding eller værforhold.

Andre årsaker som mannskapsmangel, hviletidsbestemmelser, overbooking er ikke omfattet av forsikringen, og passasjeren har derfor heller ikke krav på kompensasjon i slike tilfeller.

Dersom du har en billett for hele reisen, vil reiseselskapet ha ansvaret for å få deg frem til din sluttdestinasjon og bistå med kost og losji skulle det oppstå forsinkelser.

Dette gjelder ikke når du kjøper to separate billetter.

– Har aldri mistet et fly

Uthaug forteller at han har planlagt en tur til Japan i september, med flere mellomlandinger.

– Da skal jeg innom Bisjkek i Kirgisistan, Almaty i Kasakhstan, Ulan Bator i Mongolia, før jeg ender opp i Tokyo i Japan.

Han sier at ved å dele opp reisen slik han gjør, sparer han en del penger, samtidig som han får oppdaget nye områder.

I INDIA: Johannes Uthaug forteller at han som oftest reiser med flere mellomlandinger, basert på hvor det er billigst å reise til. Her er et bilde fra da han var i India. Foto: PRIVAT

– For hele denne reisen betaler jeg kun seks tusen kroner. Mens en reise med et av de etablerte selskapene til Japan hadde kostet meg nesten det dobbelte.

– Hva hvis du mister et fly på veien?

– Jeg har sikkert reist slik hundrevis av ganger og aldri mistet et fly. Men så kan det hende at jeg er heldig da, forteller han.

