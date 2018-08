Flere hundre svindelforsøk på festivaler i sommer

I år ble 3200 billetter solgt på åpent marked til festivalen i Vinjerock på Eidsbugarden.

– Vi fikk hvert fall 50 henvendelser om svindel. Halvparten av disse er blitt svindlet, mens resten melder fra om det, sier salgssjef for Vinjerock Carl Frithjof Tidemand-Johannessen til NRK.

Blant de mange publikummerne som kjøper festivalbillett i årets sommervarme, er det en del som blir stående på utsiden av festivalgjerdene.

NRK har vært i kontakt med Øyafestivalen, Trevarefest, Palmesus og Vinjerock, som alle melder om at de har opplevd mye svindel i sommer.

KOSTER DYRT: Det kan koste dyrt å ta forhastede beslutninger når man kjøper festivalbilletter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Folk er så giret at de tar sjansen

Festivalene fører ingen statistikk på hvor mange som rammes.

Likevel kan Øyafestivalen og Vinjerock begge fortelle om en økning i løpet av de tre siste årene.

Trevarefest i Lofoten, som startet opp i fjor, melder at det har vært flere svindelforsøk i år, men at relativt få faktisk er blitt svindlet.

– Allerede tidlig i sommer fikk vi en god mengde henvendelser. Jeg reagerte på at sommeren begynte med såpass mange, og jeg har sett mye av det i sosiale medier, sier Jonas Prangerød, PR-sjef og koordinator for Øyafestivalen som starter neste uke.

NAIVE: PR-sjef og koordinator for Øyafestivalen Jonas Prangerød, sier de kan komme langt med å bekjempe svindel hvis folk tar seg til til å sjekke hvem de kjøper billetter av. Foto: Halina Sjuve

Prangerød forteller at de opplever at mellom 100 og 200 billetter blir forfalsket årlig.

– Jeg må innrømme jeg synes nordmenn noen ganger er naive. Det betyr ikke at jeg ikke har sympati for dem - jeg har sett hvor kyniske disse selgerne kan være, fortsetter han.

Tidemand-Johannessen ved Vinjerock er enig i at Ola og Kari Nordmann fort kan bli godtroende, og legger til at de fort kan ta risikable sjanser.

– Det skal ikke alltid så mye til for å avsløre en falsk person på Facebook, men folk er så giret på festival at de fort tar sjansen, sier han.

Dette kan du gjøre for å unngå billettsvindel Ekspandér faktaboks Få vite hvem selgeren er, og møt denne gjerne personlig

Styr unna betalingsløsninger som Ukash, Viago, Via-go-go og Paysafe/Paysafecard

Sjekk om profilen er falsk hvis du kontaktes via Facebook: Se på aktivitet, bilder, alder på konto, antall venner, fellesvenner, og prøv å legge personen til som venn om profilen er helt lukket

Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon eller passord og pinkoder

Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger - avbryt kontakten

Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk Kilde: Vinjerock, Økokrim, Ticketmaster

Lurt av falsk konto

– Det som overbeviste meg var måten hennes å skrive på. Hun var naturlig, forståelsesfull, og virket også skeptisk til meg, sier Pia Rückheim til NRK.

28-åringen lette tidligere i sommer etter et lørdagspass til Øyafestivalen. På festivalens Facebook-side så hun at en person hadde lagt ut billetter til salgs.

SVINDLET: Pia Rückheim (28) ble svindlet gjennom kjøp på Facebook. Nå anbefaler hun folk å sjekke Facebook-profilene som selger billetter grundig før de kjøper. Foto: Privat

Kvinnen (skal man tro profilen), anbefalte å gjøre kjøpet gjennom betalingsløsningen Paysafe. Det hele resulterte i at Rückheim aldri fikk noen billetter i retur, og like etter var Facebook-kontoen slettet.

– Det var en falsk konto. I tillegg var det umulig å trekke tilbake betalingen fra Paysafe, forteller Rückheim, som varslet om hendelsen på Øyafestivalens Facebook-side for å hindre andre å gå i den samme fellen.

Den kvinnelige profilen hadde skrevet til flere på arrangementssiden at hun solgte billetter.

Svindlet for nærmere 4000 kroner

Sondre Ulleland (25) hadde i flere dager sett på billetter til Trevarefest i Lofoten.

Etter å ha publisert et innlegg på festivalens Facebook-side om at han ønsket festivalpass, ble han kontaktet av en selger.

De var tre venner som ville dra sammen, og Ulleland kjente tidspresset.

FORHASTET: Sondre Ulleland hadde lett lenge etter billetter, og tok noe han kaller en litt forhastet avgjørelse. Flere av vennene hans ble også kontaktet av falske profiler. Foto: Privat

– Jeg hadde til da vært veldig obs på falske profiler. Men jeg så at billett etter billett forsvant, og da jeg fikk denne henvendelsen på biltur med dårlig nett, svarte jeg ja. Jeg var bare så frustrert over å ikke ha fått billett på så mange dager, sier Ulleland.

Etter at 25-åringen hadde overført 3750 kroner til personen, fikk heller ikke Ulleland noen billetter tilbake.

Både under billettjakten og etterpå, kunne flere av Ullelands venner også fortelle at de hadde fått henvendelser fra flere mistenkelige Facebook-profiler.

– Jeg har vært litt inne på festivalsiden og sett på dem som sier de selger billettene. Mange av dem jeg sjekker ser falske ut, sier Ulleland, som skal anmelde hendelsen etter ferien.

Vanskelig for festivalene å håndtere

Rükheim og Ulleland er bare to av mange som opplever denne typen svindel.

Prangerød påpeker at denne typen svindel har vært typisk for i år.

– Så langt i år har det vært mange som har betalt for billetten, men ikke fått den. Samtidig vil det andre problemet blir mest synlig neste uke når folk begynner å skanne inn billettene, sier han.

FORSØKER: Flere tusen mennesker drar på festivaler i Norge hver sommer. Festivalene sier de gjør det de kan for å redusere svindel. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Hvis man blir svindlet, er det begrenset hva festivalarrangørene kan gjøre. Prangerød sier de oppfordrer folk til å anmelde hendelsen, og ber dem ellers bruke sunn fornuft.

– Det tryggeste er ellers at selger blir med deg bort for å skanne inn billettene for å se om den er gyldig eller ikke, sier Prangerød.

Tidemand-Johannessen sier de har forsøkt å gjøre ulike tiltak for å bekjempe problemet.

– Vi har sluttet med elektroniske billetter og har heller begynt å kun sende ut armbånd på forhånd. På den måten er det vanskeligere å forfalske billetter i flere eksemplarer, sier han.

BRUKER ARMBÅND: Salgssjef for Vinjerock Carl Frithjof Tidemand-Johannessen, sier de har kuttet bruk av elektroniske billetter for å redusere forfalskning. Foto: Cathrine Dokken

Når det gjelder Facebook-siden, overvåkes denne så godt som mulig av de festivalansvarlige.

– Vi følger med på alle innlegg og luker ut personer så snart vi ser de kan være svindlere eller falske personer. Men det er vanskelig hvis de tar direkte kontakt med folk som vil kjøpe, så dette er jo aldri hundre prosent, sier han, og råder folk til å bruke sikre betalingsløsninger og styre unna løsninger som Paysafe og Ukash.

Sier pengene ofte er tapt

Anna Haugmoen Mo, avdelingsleder og førstestatsadvokat i Økokrim, forteller at de på denne tiden av året mottar flere anmeldelser vedrørende billettsvindel.

Likevel er dette noe politiet ikke fører statistikk på.

– Vi fører ingen statistikk på det, men nå på sommeren ser vi en oppblomstring innen billettsvindling, sier Mo til NRK.

Hun legger til at pengene som oftest til være tapt selv om hendelsen anmeldes.