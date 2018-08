Meiner Øyafestivalen driv «grønvasking»

Øyafestivalen i Oslo har sidan starten satsa tungt på å ha ein miljøprofil med blant anna kjeldesortering og økologisk mat. I år satsar dei på tallerkenar, bestikk og ølglas laga av ein plasttype som blir kalla PLA. Dette er plast som det er mogleg å kompostere.

– Det er laga av det vi vanlegvis kastar når vi lagar mat av potet og mais. Så desse produkta er laga av noko som eigentleg skulle bli søppel. Dette er så fornybare ressursar som det kan bli, seier miljøsjef Cathrine Røsseland til NRK.

Dei nye glasa og tallerkenane Øyafestivalen har teke i bruk er laga av avfall frå matproduksjon med poteter og mais. Foto: Emilie Gamst / NRK

Manglar gode nok anlegg

Kvar dag plukkar og sorterer frivillige søppel festivalgjengarar legg igjen i Tøyenparken, der festivalen blir arrangert. I tillegg er det lagt opp til at publikum skal kjeldesortere avfallet sitt på fleire avfallsstasjonar.

Når NRK inspiserer ein av stasjonane, finn vi matavfall saman med tallerkenar og plastkrus. Dagleg leiar i konsulentselskapet Mepex, Frode Syversen, har arbeidd med gjenvinning i 30 år. Han er ikkje imponert.

– I Noreg skal du ikkje blande matavfall saman med nedbrytbar plast. Det kan føre til at alt som er sortert berre går til forbrenning.

Då NRK sjekka kjeldesorteringa på Øyafestivalen, låg det matavfall saman med den nedbrytbare plasten. Det kan føre til at alt må gå til forbrenning, og at miljøgevinsten forsvinn, ifølgje Frode Syversen i konsulentselskapet Mepex. Foto: Emilie Gamst / NRK

I tillegg er det eit problem at vi ikkje har gode nok system til å handtere denne typen avfall, seier han.

– Anlegga i Noreg er ikkje eigna eller dimensjonerte for å handtere dette. Slik sett blir dei nedbrytbare produkta eingongsprodukt som ikkje går inn i ein sirkulær økonomi.

Har fått avtale

Men Røsseland i Øyafestivalen meiner dei har kontroll på avfallet dei har samla. Festivalen har fått ein avtale med eit komposteringsanlegg i Sogn og Fjordane som skal prøve å bryte ned PLA-plasten.

– Vi sorterer alt for hand. Produsenten av produkta vi bruker var tydeleg på at dei kan komposterast. Men det var ikkje like tydelege på korleis og kvar. Difor har vi måtte finne ut dette, seier Røsseland.

Men Syversen er ikkje overtydd, og meiner festivalen driv ein form for «grønvasking» når dei tek i bruk PLA.

– Det er tvilsamt om dette vil ha nokon effekt. Difor blir det ei symbolhandling. Festivalen må vere opne om kva som gir miljøeffektar, og ikkje drive med «green-washing», som eg meiner dette til ein viss grad er.

Men for å finne tiltaka som gir effekt, må ein kunne prøve og feile, meiner Øyafestivalen.

– Vi skal vere i front på nye løysingar. Då kan vi ikkje stoppe ein prosess fordi vi trur det kanskje ikkje går. Det ikkje sikkert alle løysingane vi prøver er perfekte, men vi har lyst å prøve.