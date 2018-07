Ifølge ekspertene finnes løsningen på badet eller blant skuremidlene under kjøkkenbenken.

Men funker det? I dag skal Henriette teste om tannkrem og tannbørste funker like bra til å fjerne skitt og flekker som å bekjempe Karius og Baktus.

Hun starter med å fukte skoene med en våt klut, så tar hun tannkremen mot tannbørsten og gnir ut tannkremen over hele skoen.

Henriette skubber løs på skoene sine. Foto: Maja M. Johnsen / NRK

– Jeg tror det funker, sier hun imens hun går løs på en flekk.

Etter noen minutter med skrubbing begynner de allerede å se bedre ut.

– De er mye hvitere nå, sier hun til slutt etter at tannkremen er vasket av.

Nettet flommer over av gode tips og råd fra eksperter som mener de har løsningen som holder skoene dine hvite gjennom sommeren. Her er noen av dem:

1. Tannkrem og tannbørste

Tannkremen inneholder ingen sterke midler som vil skade skoen, og er derfor bra å bruke. Akkurat som når du pusser tennerne dine, kommer tannbørsten perfekt til de vanskelige-å-nå-stedene. Slik vil skoene ikke bare ligne en hvit mintpastill men de vil lukte som en også!

Start med å væt en klut og bruk den til å gjøre overflaten til skoen fuktig, deretter bruk rikelig med tannkrem på alle overflødige flekker. Bruk så en gammel tannbørste til å gni ut skitten også tørk av skoene med en våt klut.

Skoene blir rengjort med vanlig hvit tannkrem og en gammel tannbørste Foto: Maja M. Johnsen / NRK

2. Hvit neglelakk

Hvis du har fått riper, hakk eller skader på skoene kan den gamle neglelakken du brukte den ene gangen i 2015 endelig være til nytte. Ta fram hvilken som helst hvit neglelakk og dra det over alle skader og skrapemerker så vil skoene vil bli så god som ny.

3. Viskelær

Foto: Nalini Prasanna (CC BY-NC-ND 2.0)

Akkurat som på papir virker viskelær også på sko, her er det bare viske bort skitten og urenhetene bort. Dette skulle man tro bare funker på skinn og gummi men viskelæret gjør faktisk mirakler på semska skinn også!

4. Vaselin

Før du spurter bort til baderomsskapet og henter fram vaselinboksen er det noe du bør vite: Ikke bruke vaselin på noe annet enn skinnsko. Men hvis du har skinnsko, har vi flere gode nyheter. Ikke bare fjerner vaselin merker og skitt, men vaselinet hjelper også med å gjøre skinnet mykt og fuktig slik at det ikke sprekker i fremtiden.

Ta en liten klatt vaselin og gni utover overflaten av skinnskoene med fingrene, for å fjerne gjørme, støv og andre vanskelige flekker.

5. Blekemiddel

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Blekemiddel er ofte det første noen tenker på når det kommer til umulige flekker, men, dette er et stoff du bør være forsiktig med hvis ikke du har lyst på gule flekker på skoene dine.

De fleste skopleie-guidene foreslår at du bruker 1 del blekemiddel med 5 deler vann, hvis du bruker mer enn dette kan som nevnt tidligere risikerer at skoene blir gule. Her kan du også bruke en gammel tannbørste og gni på blandingen. Skyll med varmt vann til slutt.

6. Multispray

Foto: Eirik Stokstad Brødholt

Med god grunn har dette stoffet fortjent navnet sitt, uansett om du har en knirkende dør eller skitne sko kan multisprayen komme til utsetting. Midlene multisprayen inneholder er nemlig utrolig gode til å bryte ned oljebaserte produkter.

Husk, at når du skal gjøre dette så bruk sparsomt med produkt. Hvis du skal bruke mulitsprayen på gummi og lignende skal dette gå greit, men hvis det er lær eller andre typer mykt skinn bør du være veldig forsiktig, bare bruk nok til å løse opp flekken. Deretter tørk bort med en våt klut.

7. Sminkefjerner

Her ser du forskjellen på skoene vasket med sminkefjerner (venstre) og en uten. Foto: Maja M. Johnsen / NRK

Uansett om du bruker sminke eller ikke bør du ha noe tilgjengelig hjemme. Sminkefjerner fjerner like godt sminke som skitt fra skoene, og skal vist nok fjerne mye bedre enn vanlig såpe.

Dette er ganske rett frem, ta sminkefjerneren på en bomullspad eller bare rett på skoen hvis det er i serviett form og gni av alt som ikke skal være der.

Har du noen smarte tips? Del dem gjerne!