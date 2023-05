Tre tips for en sunnere mai-måned

Det er mai og mye å feire. Fridager, godvær, nasjonaldag og konfirmasjoner står for tur.

For mange betyr det også kake, is og generelt mye god mat.

Men kan det bli for mye av det gode?

Klinisk ernæringsfysiolog ved Nordlandssykehuset i Bodø, Malin Rofstad Berg, mener det er viktig å se på helheten når man skal vurdere sukkerinntaket.

– Mye kan gjøres med litt planlegging

– Jeg kan forstå at det kan bli mye sukker om man får både konfirmasjon og barnedåp, samtidig som det er 17. mai og helger. Men da er det viktig å ha fokus på hele måneden og ikke enkeltdager, sier Berg.

– Jeg skal ikke være en festbrems på 17. mai og si at det ikke er lov til å ta seg en is, men det handler om mengde.

Malin Rofstad Berg sier at man skal kunne kose seg, men at det finnes grep for å gjøre festdagene litt mindre sukkersøte. Foto: Petter Strøm / NRK

For barn er den totale mengden sukker viktig å tenke på, ifølge Berg.

– Barn har en mindre magesekk enn voksne. Derfor er det viktig at de får i seg næringstett mat og ikke for mange tomme kalorier som man ofte finner i søtsaker, forklarer hun.

Tar et oppgjør med matindustrien

Maja Skogstad fra Narvik har en mastergrad i samfunnsernæring og er en forkjemper for sunn barnemat. Instagram-kontoen har over 50.000 følgere.

Nylig ga hun ut boka «Barnematrevolusjonen», der hun tar et oppgjør med matindustrien og innholdet i det vi serverer våre barn.

Skogstad mener det må være lov å være kritisk til sukkerinntaket – selv på 17. mai.

– Det har blitt en dag der det ikke er lov til å stille spørsmål rundt isinntaket – man skal spise så mye man har lyst til, sier hun.

– Hadde det bare vært den dagen så hadde det vært helt greit, men det er jo det totale antall slike dager i løpet av året som jeg er bekymret for. Det blir mer og mer, kanskje uten at vi merker det.

Maja Skogstad kaller seg selv ernæringsmamma på Instagram og har startet selskapet Barnematbyen. Foto: Ida Bjørvik

Viktig å stå for sine valg

I en kronikk som ble publisert i forrige uke, ytrer Maja Skogstad og Susanne Stave bekymring rundt hvor mye sukker vi får i oss. Spesielt barn.

– Vi snakker veldig mye om viktigheten av bilbelte. Men det er jo ikke i nærheten så mange som dør i trafikken hvert år, sammenlignet med dårlig kosthold, sier Skogstad.

Hun mener videre at mange ikke har lagt merke til endringen som skjer i samfunnet.

– Før var sukker mangelvare. Så i et historisk perspektiv har vi ikke hatt særlig tilgjengelighet på sukker, men nå har det blitt omvendt.

En utfordring, ifølge Skogstad, er at folk som er ekstra bevisst på for eksempel inntak av sukker fort kan bli stemplet som hysteriske.

Derfor mener hun det er viktig for folk å tørre å stå for de valgene de har tatt med tanke på sukkerinntak, både for seg selv og for barna.

Samtidig mener både Malin Rofstad Berg og Maja Skogstad at 17. mai er en dag det skal være lov å slappe av og ikke tenke for mye på grenser.

Likevel kan du gjøre noen lure grep for å gjøre både 17. mai og resten av kakemåneden litt sunnere.

– Det er mye man kan gjøre med god planlegging, sier Skogstad.

Velg sunnere alternativ

– Har du ispinner, kan du for eksempel fryse ned juice. Det smaker kjempegodt, og så lenge det kommer på en pinne, er min erfaring at unger stort sett er fornøyde, sier Skogstad.

Hun tror det er selve konseptet is som unger er glad så glade i – ikke nødvendigvis hva den inneholder.

– Juice er søtt nok i seg selv. Lag et lite lager i ha i fryseren. Da kan barna forsyne seg som de vil på 17. mai, anbefaler Skogstad.

Ifølge Malin Rofstad Berg er saftis et bedre alternativ en iskrem.

– Saftis har færre kalorier og tar også mindre plass i magen, sier hun.

Berg anbefaler også å eventuelt bytte ut vanlig krem med vanilje kesam.

– Og dersom du absolutt må ha brus, så velg sukkerfri brus, sier hun.

– I tillegg kan det jo være en idé å bytte ut godteri med frukt.

Fyll på med sunn mat før du starter på søtsakene

– Et annet lurt triks kan være å sette frem frukt og grønnsaker, og sørge for at vi spiser sunne, næringsrike måltider før vi begynner på søtsakene. Da har vi mindre plass i magen til kaker og snop, sier Malin Rofstad Berg.

– Blir det servert kake er det lurt å tenke på hvor mye du tar. Kanskje holder det med ett eller to stykker – og ikke fire-fem.

Dyrk hverdagene

Berg understreker at det er mange hverdager i mai også. Hun mener det er viktig å heller fokusere på å holde seg til sunn mat disse dagene, enn å nødvendigvis avvise alt av sukker.

– Ta vare på hverdagene. Ta gode sunne valg i det daglige, så er det lov å kose seg litt ekstra på merkedagene.

Og i den forbindelse anbefaler hun å følge de tradisjonelle kostholdsrådene.

– Vær flink til å spise mer frukt og grønt. Velg magre meieriprodukter og grove kornprodukter, og legg gjerne inn noen ekstra fiskemiddager for å få inn tilstrekkelig omega 3, sier hun.

– Så bør kanskje vi voksne se på oss selv som barn og redusere dagene med snop til én dag i uka. Særlig i måneder som dette med konfirmasjoner og langhelger og andre gode anledninger for å kose seg litt ekstra.