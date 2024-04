Både Tobias Drevland Lund (R) og Andreas Sjalg Unneland (SV) stilte en rekke spørsmål i forbindelse med Zarina-saken.

Spørsmålene gikk direkte til justisminister Emilie Mehl.

Tobias Drevland Lund (R):

– Lovforslaget om å innføre bestemmelsen i § 26 tredje ledd i statsborgerloven, om at barn ikke skal rammes av foreldrenes eller besteforeldrenes handlinger, ved for eksempel at disse har oppgitt uriktige opplysninger, ble etter behandling i Stortinget enstemmig vedtatt. Vil statsråden iverksette tiltak for å sørge for at den samme vurderingen, at barn ikke skal rammes av familiemedlemmers handlinger, gjøres i saker som omhandler tilbakekall av midlertidige og permanente oppholdstillatelser?

Justisminister Emilie Mehl:

– Både statsborgerlovens §26 og utlendingsloven §63 har regler om tilbakekall når det bevist er gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter. Ved bevist omgåelse av utlendingsregelverket er det viktig at vi kan reagere med tilbakekall, også dersom det er barn i familien.

– Etter utlendingsloven opprettes tilbakekallssaker ofte hvis utlendingene har fått tillatelse etter en søknad om asyl. Og det er noe som kommer til uttrykk i mange saker, men det er viktig at vi overholder de reglene for å opprettholde tilliten til asylinstituttet. Og for at vi skal kunne gi beskyttelse til de som faktisk trenger det så må vi ha mulighet til å reagere på misbruk.

– Statsborgerloven har som representanten viser til en regel om at tilbakekall som hovedregel ikke kan skje der barnets statsborgerskap er ervervet på grunn av uriktig opplysninger gitt mot bedre viten av foreldre eller besteforeldre. Bestemmelsen åpner også for at man kan kalle tilbake et barns statsborgerskap når barnet ikke har en sterk tilknytning til riket.

– Når det gjelder tilbakekall av tillatelser etter utlendingsloven så er den faktiske situasjonen en annen. Jeg har for eksempel ikke kjennskap til at det er opprettet tilbakekallssak på grunn av uriktige opplysninger fra besteforeldre. Barn og foreldre vil normalt ha en langt kortere botid. De har dermed ofte også en svakere tilknytning til Norge enn man har i statsborgersakene. Og at det er barn i en familie kan ikke til seg selv være til hinder for tilbakekall.

– Hvis det er grunnlag for tilbakekall så skal det også alltid vurderes om det kan gis en oppholdstillatelse, etter §38 i utlendingsloven. Det kan man gjøre hvis det foreligger sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket og da vil også hensynet til barnets beste også bli vurdert som et grunnleggende hensyn.

– Også vil jeg også nevne at det er gitt spesielle føringer i utlendingsforskriften for vektleggingen av barnets tilknytning til riket. Så jeg ser i utgangspunktet ikke behov for å ta inn en tilsvarende bestemmelse som i statsborgerloven i utlendingsloven. Det er uansett sånn at saker i utlendingsforvaltningen må vurderes konkret, og det er veldig viktig at hensynet til barnets beste, tilknytningen og situasjonen barnet har blir vurdert før man eventuelt må returnere barn til hjemlandet.

– Jeg har også fått en rapport nylig fra NOAH som gjelder tilbakekall, hvor det er anbefalt endringer i utlendingslovens § 63 som Justis- og beredskapsdepartementet vil bruke noe tid på å vurdere nærmere.

Tobias Drevland Lund (R):

– Bakgrunnen for spørsmålet mitt er saken om Zarina Saidova. 13 år gammel kom hun og moren til Norge i 2005 og meldte seg til politiet. Da sa moren at de var fra Tsjetsjenia og ikke Kasakhstan. De fikk oppholdstillatelse og bodde i en kommune i Helgeland. Moren til Zarina ble helsefagarbeider og startet å jobbe på sykehjem. Zarina tok grunnskole og videregående og flytta til Trondheim. Her fikk hun seg kjæreste, utdanna seg i illustrasjon og startet opp et eget tegneserieforlag. Zarina har bodd over 20 år i Norge og har hele livet sitt her. Om ikke statsråden vil ha en lovendring, da lurer jeg på om det kan være aktuelt å foreta seg en forskriftsendring til bestemmelsen om tilbakekall? For eksempel lydende slik NOAS foreslår:

«Tilbakekall av tillatelse som ble gitt når personen var under 18 og som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger gitt av foreldre eller besteforeldre eller øvrige omsorgspersoner som utlendingen var under omsorgen til, skal som hovedregel ikke tilbakekalles»

Justisminister Emilie Mehl:

– Som representanten kjenner til kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker, eller kommentere det. Det er utlendingsnemnda som behandler enkeltsaker, som i dette tilfellet. Jeg må vise til det. Det er viktig at det gjøres et konkret vedtak i hvert enkelt tilfelle. Det er ingen planer om å gjøre noen forskriftsendringer nå.

Tobias Drevland Lund (R):

I NOASs rapport om tilbakekall så foreslår NOAS følgende;

«Sørge for at forvaltingen foretar en forholdsmessighetsvurdering i saker om tilbakekall av oppholdstillatelse på samme måte som for statsborgerskap eller eventuelt sørge for at forvaltningen foretar en reell, skjønnsmessig kan-vurdering i sakene.»

«Å sørge for at ny tillatelse etter utlendingsloven paragraf 38 ikke erstatter en reell forholdsmessighetsvurdering- eller kan-vurdering i tilbakekallssaker. NOAS mener dette best kan ivaretas ved at det tas inn i loven eller at det innføres en ny forskriftsbestemmelse til bestemmelsen om tilbakekall.»

– Jeg hører her at statsråden ikke virker villig til å gjøre noen av delene. Mener virkelig statsråden det er forholdsmessig å sende ut en ung kvinne som har bodd i Norge i over 20 år, som har familie, venner, kjæreste og jobb tilbake til et land hun ikke har bodd i på over 20 år?

Justisminister Emilie Mehl:

– Som jeg sa i mitt forrige svar så kan jeg ikke gå inn i enkeltsaker. Det gjelder fortsatt.