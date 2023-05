Håp på sol, men ein paraply på lur bør vere del av plan B når det kjem til planlegginga av 17.-maifeiringa på Vestlandet og delar av Nord-Noreg.

– Rundt 17. mai er sannsynet for nedbør størst på Vestlandet, seier meteorolog Magnus Ovhed.

Vått det meste av Sør-Noreg

Med ei god veke att til nasjonaldagen, er det framleis knytt uvisse til vêrprognosane.

Den komande veka er det ein god del mild luft som dekkjer mesteparten av landet, men i grensa til den kalde lufta kan det kome ein del nedbør.

Kvar lågtrykka plasserer seg, påverkar vêret. Fram mot nasjonaldagen er det ganske små marginar for kvar desse lågtrykka hamnar, forklarer Ovhed.

Per no er det meir enn 50 prosent sjanse for at det blir regn på Vestlandet.

Også frå nordlege delar av Nordland og til Vest-Finnmark, er det sannsynleg med nedbør.

Faren for nedbør gjeld også for Sørlandet, fortel meteorologen.

Kartet viser moglegheit for regn. – Mørkeblå område betyr mest truleg regn (eller snø på Svalbard), der det er lyseblått er sjansen for opphaldsvêr størst, opplyser Meteorologisk institutt. Foto: Meteorologisk Institutt

Kan bli sol om ein er heldige

Det er på Austlandet, Trøndelag, Finnmarksvidda og Aust-Finnmark det er størst sjanse for «ein passe tørr 17. mai».

– Viss ein er heldig, kan det bli sol, seier Ovhed.

På Austlandet er det ein viss sjanse for nedbør, men sjansen er godt under 50 prosent. Det same gjeld Trøndelag.

Temperaturen på Austlandet ser ut til å bli rundt 15–20 grader. I vest kan temperaturane ligge på 12–15 grader og i nord rundt ti grader.

Austlandet har god sjanse for «ein passe tørr 17. mai». Her sol og blå himmel i Oslo 17. mai i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

Håpar meldinga snur

– Vi er budde på alt, ler Cecilie Lycke, som leier 17. mai-komiteen i Bergen.

Erfaringane tilseier at bergensarane stiller opp til feiring uansett vêr, men Lycke seier dei håpar på å få nokre fine timar i løpet av nasjonaldagen.

– Eg pleier utsetje det å sjå så mykje på vêrmeldingane. Vi er førebudde på alle variantar.

I fjor var det strålande sol og rekordstort oppmøte til 17. mai-feiringa i Sunnfjord, fortel leiar i 17. mai-komiteen og varaordførar Anne Lilleaasen.

Fleire arrangement i Førde skjer innomhus, men ute på skulane rundt om i kommunen føregår mykje ute.

– Vi håpar vêrmeldinga snur, og at alle får ein bra dag uansett, seier Lilleaasen.

17. mai-komiteen i Sunnfjord tek gjerne ein reprise på fjorårets nasjonaldagsvêr, men førebels ser det ut til å bli nedbør i vest. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Usikre prognosar

Og det er eit stort MEN – prognosane er framleis usikre, seier meteorologen.

– Det er rimeleg usikkert i og med at det er mykje lågtrykksaktivitet nær Noreg frå helga og utover neste veke. Desse prognosane kan endre seg frå éin dag til neste, seier Ovhed.

Du treng altså ikkje begynne å planlegge etter vêret heilt enno, men halde moglegheitene opne, oppmodar meteorologen.

– Det er berre å følgje med og håpe på det beste.