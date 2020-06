Fire måneder før bøssebærerne kommer på døra, stormer det rundt årets TV-aksjon, som i år går til Verdens naturfond (WWF) og kampen mot plast i havet.

Så langt har 12 kommuner bestemt at de ikke vil støtte TV-aksjonen, enten ved å ikke gi penger eller ikke bidra til å opprette komiteer.

Også flere stortingsrepresentanter som Geir Pollestad og Siv Mossleth fra Senterpartiet har uttalt at de ikke støtter årets aksjon.

Fra før har flere ordførere i Innlandet og Trøndelag gjort det klart at de boikotter årets innsamlingsaksjon fordi WWF er for ulv, mens Moskenes i Lofoten hevder at WWF har jobbet hardt for å få stanset norsk hvalfangst.

Desse kommunane støttar ikkje TV-aksjonen 2020 Ekspandér faktaboks Grane

Bardu

Moskenes

Meråker

Tydal

Tynset

Alvdal

Rendalen

Lesja

Ringebu

Hemsedal

Flå

Sp-ordfører: – WWF for kontroversiell

Det er 136 Sp-ordførere i Norge, og flere av dem vurderer å trekke støtte til TV-aksjonen.

En av dem er Harald Lie, som er ordfører i skogkommunen Hattfjelldal på Helgeland.

NRK har tidligere fortalt om hjørnesteinsbedriften Arbor, som ikke klarer å skaffe nok trær til virksomheten på grunn av omfattende skogvern.

– Hattfjelldal blir pålagt mye skogvern. Også private skoger trues av vern. Dette kommer på toppen av statskogvernet, sier Hattfjelldal-ordfører Harald Lie. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– WWF jobber for å ta bort mye av ressursgrunnlaget for kommunen vår. Gjennom rapporten Skogkur2020 har de markert seg som ivrige tilhengere av skogvern. Dette blir for kontroversielt for oss.

Lie sitter nå og forfatter et forslag til vedtak, som han håper han får et samlet kommunestyre med på neste onsdag. Hattfjelldal ligger dermed an til å bli den 13. kommunen som ikke støtter årets aksjon.

– Her vil vi gi et tydelig signal om at vi vil støtte aksjonen neste år. Men ikke i år, sier han.

I nabokommunen Grane har de allerede gjort et vedtak om å ikke støtte årets aksjon. Her er Ellen Schjølberg (Sp) ordfører.

Også Sp-ordfører Monika Sande i Beiarn synes det er vanskelig å støtte WWF. Ordførerkollega Rune Berg i Saltdal sier de vil ta opp diskusjonen. Begge kommunene skal diskutere saken i kommunestyret i slutten av juni.

Aksjonsleder: – Utfordrende

NASJONAL DUGNAD: TV-aksjonen arrangeres for 47. gang i 2020. Det er siden oppstarten samlet inn nærmere åtte milliarder kroner.

Hanne Myrvang, som er TV-aksjonens leder i Nordland, sier samarbeidet med Senterparti-ordførerne i fylket har vært utfordrende.

– TV-aksjonen har vært en tradisjon og felles dugnad det norske folk har stått samlet om siden 1974. Dette er første gangen vi har opplevd så mye motbør. Det er historisk for vår del.

Myrvang merker seg at det primært er Senterpartipolitikere som roper høyest, og går langt i antyde at ordførerne bruker saken politisk.

– Jeg skjønner at rovdyrdebatten har vært vanskelig for mange ordførere. Men plast i havet er et enormt problem som vi bør kunne stå sammen om. Så kan vi være uenig i andre saker. Å gå til boikott er ganske drastisk, sier Myrvang.

Innsamlingsrådet i NRK: – Trist

Pengene WWF får fra årets TV-aksjon skal kun gå til å forhindre plast å nå ut i verdenshavene. Det skjer i fire land i Sørøst-Asia. Her fra plastrydding i India. Foto: Eivind Molde / NRK

At 12 kommuner så langt har sagt at de ikke støtter årets TV-aksjon bekymrer ikke innsamlingsrådet i NRK.

– Det er trist, men det er et lite mindretall av norske kommuner, tross alt, sier Erik Skarrud, som er spesialrådgiver i innsamlingsrådet i NRK.

Verken Skarrud eller hans forgjenger, Erik Berg Hansen, kan huske å ha opplevd en såpass organisert protest mot TV-aksjonen.

– Det har vært støy rundt enkelte organisasjoner, som Regnskogfondet og Frelsesarmeen. Men ingen ting som ligner på dette, sier Skarrud.

Rådet var klar over at WWF har en politisk side, og det har vært forberedt på at det kunne bli en politisk sak.

– Vi tar reaksjonene på alvor, men vi går ikke rundt og frykter at TV-aksjonen skal gå i vasken.

Mer bekymret for korona

– Jeg håper og tror at Senterpartiet og andre som er uenig med WWF i enkeltsaker, kan legge striden til sides, og enes om at plast i havet er et stort miljøproblem over hele verden, sier Erik Skarrud. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Skarrud og kollegene har sjekket hvor mye penger som kom fra de 12 kommunene som nå dropper støtten til aksjonen. Det dreier seg om rundt 1,5 millioner kroner av totalt 250 millioner.

– Jeg er i grunnen mer bekymret for at Norges største økonomiske knekk siden andre verdenskrig vil påvirke innsamlingsresultatet enn det boikottaksjonen ser ut til å gjøre, sier han.