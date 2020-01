Tirsdag gikk norske hvalfangere ut og oppfordret til boikott av årets TV-aksjon.

Innsamlingen til TV-aksjonen 2020 går til WWF Verdens naturfond, og målet er å bekjempe plast i havet.

I dag er det varaordføreren i Bodø som trekker sin støtte til årets TV-aksjon.

Årsaken er WWFs kamp for å bevare rovdyr i norsk natur.

– Jeg opplever WWF som en organisasjon som etter hvert er blitt veldig politisk. De går stadig i strupen på Senterpartiet og advarer mot det vi står for, sier varaordfører Ola Smeplass til NRK.

I flere år har han vært rodeleder for TV-aksjonen i bydelen hvor han bor i Bodø.

I et Facebookinnlegg denne uka varsler Smeplass at han ikke vil stille opp som rodeleder i år. Han vil heller ikke gi penger til aksjonen.

Det var avisen Bodø Nu som først omtalte saken.

TV-aksjonen 2020 Ekspandér faktaboks I 2020 arrangeres TV-aksjonen for 47. gang. Den er i regi av NRK og utvalgte organisasjoner.

Det kalles gjerne verdens største dugnad der 100.000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander i løpet av to timer en søndag i oktober.

Siden starten i 1974 er det samlet inn nærmere åtte milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

Årets TV-aksjon går til WWF Verdens Naturfond.

Pengene skal gå til kampen mot plastforsøpling i havet.

– Må finne seg en annen rodeleder

«BLI ULVEFADDER»: Det er aksjoner som denne som nå får Senterpartiet til å se rødt. Foto: Skjermdump

Overfor NRK avviser Smeplass at det er handler om boikott.

– Jeg er varaordfører i Bodø, og kommunen stiller seg selvsagt bak TV-aksjonen. Men jeg er også leder i Bodø Senterparti, derfor må jeg si fra.

WWF har markert seg sterkt i rovdyrpolitikken, og er stadig i krangel med Senterpartiet. Blant annet vil organisasjonen avskaffe rovdyrnemndene, som de mener fungerer som interesseorganisasjoner for beitenæringa.

Varaordføreren i Bodø understreker at han støtter kampen mot plast i havet.

– Men en innsamlingsaksjon bør være samlende og tverrpolitisk. Pengene bør fordeles mellom flere organisasjoner. Det har vært gjort tidligere, med stort hell. Sist var det Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse, sier Smeplass, som tidligere har jobbet som prosjektleder i Kirkens Bymisjon i Bodø.

Får støtte

NASJONAL DUGNAD: TV-aksjonen arrangeres for 47. gang i 2020. Det er siden oppstarten samlet inn nærmere åtte milliarder kroner.

Den lokale Sp-lederen forteller at flere i partiorganisasjonen reagerer som han.

En av dem er stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland. Heller ikke hun vil gi penger til årets TV-aksjon.

GIR IKKE PENGER: WWF er en av organisasjonene som aktivt jobber for å ødelegge for beitenæringen, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp). Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Det er viktig å bekjempe plast i havet, men jeg ville aldri ha valgt WWF til å fronte den saken.

Heller ikke Sp-nestor Per Olaf Lundteigen vil åpne lommeboka for bøssebærerne.

– Jeg støtter heller andre miljøorganisasjoner. WWF interesserer seg ikke for oss som bor i distriktene. Jeg oppfatter WWF som en halvkommersiell organisasjon som driver utstrakt lobbyvirksomhet og får inn store penger.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at det må være opp til folk selv å velge hvilke veldedige formål de vil gi penger til.

– Dersom noen velger å ikke gi penger til tv-aksjonen i år på grunn av WWF, vil jeg oppfordre dem til å gi pengene til en annen veldedighet i stedet.

NRK: – Hadde den beste søknaden

PLASTHVAL: Mer enn 40 plastposer, plastflak og sekker av plast ble funnet i magen på en hval for tre år siden. En ny undersøkelse viser at plasthvalen har fått varig innflytelse på folks vaner. Foto: CHRISTOPH NOEVER / UiB

Sekretær Erik Skarrud i innsamlingsrådet i NRK er klar over at WWF har en politisk side, men sier at dette ikke ble vektlagt av rådet.

– WWF hadde den beste søknaden av de 13 som kom inn. I tillegg er plast i havet en sak som er veldig i tiden, og som vi tror vil treffe godt.

DEN BESTE SØKNADEN: – I fjor var det kun WWF som søkte om penger til plast i havet. Da kan ikke pengene fordeles mellom flere organisasjoner, sier Erik Skarrud i innsamlingsrådet. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Innsamlingsrådet håper og tror at Senterpartiet og andre som er uenig med WWF i enkeltsaker, kan legge striden til sides, og enes om at plast i havet er et stort miljøproblem over hele verden.

– Pengene WWF får fra årets TV-aksjon skal kun gå til å forhindre plast å nå ut i verdenshavene. Det skjer i fire land i Sørøst-Asia.

Rådet lover å være en garantist for at ikke en eneste krone skal gå til å bygge opp en sterk organisasjon i Norge som i etterkant vil stå enda sterkere i kampen mot Senterpartiet i rovdyrspørsmålet.

– De har ikke lov til å bygge opp en svær organisasjon i Norge med disse pengene. WWF er pliktig til å levere separate revisorgodkjente regnskaper for hver eneste krone som brukes fra TV-aksjonen.

Skarrud tror ikke det er mulig å finne en organisasjon som favner hele Norges befolkning.

– Det vil alltid være uenigheter. Det ligger i sakens natur, sier Skarrud.

Dette er WWF Verdens Naturfond Ekspandér faktaboks WWF Verdens Naturfond er en global miljøorganisasjon som driver et svært utstrakt miljøarbeid over store deler av verden.

WWF arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.

Den norske delen av WWF ble grunnlagt i 1970 og er en selvstendig stiftelse med 50 ansatte.

Internasjonalt har WWF kontorer i mer enn 80 land og over 6000 ansatte.

Les mer på wwf.no.

WWF: – Så ikke denne komme

VIKTIG JOBB: – Hver eneste minutt havner 15 tonn plast i havet. WWF skal jobbe med å få på plass avfallssystemer for plast i Sørøst-Asia. – Det er det viktigste vi kan gjøre i tillegg til å rydde plast, sier konstituert generalsekretær i WWF Karoline Andaur. Foto: Privat

WWF Verdens naturfond er overrasket over reaksjonene fra Senterpartiet.

– Den reaksjonen så jeg ikke komme. Vi har full forståelse for at det ulike meninger om forvaltningen av rovdyr. Det er leit at vi ikke kan samles om et problem som alle er enige om må bekjempes, sier konstituert generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

Hun oppfordrer Senterpartiet til å legge stridighetene rundt rovdyrpolitikk til side i denne saken.

– Det er leit at enkeltpolitikere går ut mot den fantastiske nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er. Spesielt når den handler om plast i havet. Jeg håper vi kan jobbe sammen om de sakene vi er enige om. Så kan man ha ulike meninger om andre saker.

Holder døra på gløtt

Smeplass holder likevel døra på gløtt for at han likevel kan stille som rodeleder til høsten.

– Dersom WWF klarer å overbevise meg at de ikke lenger går til stadige angrep på Senterpartiets politikk, skal jeg revurdere. Jeg utfordrer dem på det, sier Smeplass..