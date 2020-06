At årets TV-aksjon går til Verdens naturfond (WWF), har skapt reaksjoner flere steder i landet.

Nå har også ordføreren og varaordføreren i Moskenes meldt seg på.

Ifølge dem er WWFs mangeårige kamp mot norsk hvalfangst for problematisk til at de kan engasjere seg i årets TV-aksjon, skriver Lofotposten.

De to har hele formannskapet i kommunen med seg.

– Formålet med aksjonen er godt, men jeg kan ikke delta så lenge WWF står bak, sa ordfører Lillian Rasmussen tirsdag.

Hun ga samtidig beskjed til fylkeslederen for årets TV-aksjon at hun ikke stiller som leder for kommunekomiteen.

Hevder WWF har jobbet mot hvalfangst

Heller ikke varaordfører Bjørn Jensen (SV) liker at WWF er mottaker for årets TV-aksjon.

Til NRK sier Jensen at han selv i alle fall ikke vil ha noe med TV-aksjonen å gjøre.

– Det er måten WWF har opptrådt på overfor hvalfangst- og fiskerinæringa, som gjør dette problematisk for meg å delta på.

Han hevder WWF har jobbet hardt for å få stanset norsk hvalfangst, som jo er et bærekraftig fiskeri. Og at WWFs engasjement har skapt trøbbel for fiskere lokalt.

– Det er en magefølelse, men jeg blir ikke overrasket om det ikke blir toppresultat for innsamlinga her i Moskenes.

WWF: – Ikke mot hvalfangst

Karoline Andaur er generalsekretær i WWF.

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Hun sier det er trist at politikere i Moskenes ikke vil støtte aksjonen, men at det er frivillig å være med.

Hun sier det var store diskusjoner om hvalfangst på 80- og 90-tallet, men at WWF ikke er mot norsk hvalfangst i dag.

– Hvalfangst av vågehval i Norge, drives med bakgrunn i vitenskapelig satte fangstkvoter. Så vi er ikke imot det.

– Jeg har jobbet her i 11 år, og i løpet av den perioden har vi ikke jobbet aktivt med å påvirke eller endre norsk hvalfangstnæring og har heller ikke planer om å gjøre det framover.

Stort engasjement

Listen av motstandere begynner å bli lang.

Ordførerne i Tolga, Os, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen er så sinte på WWF at de heller oppfordrer innbyggerne å gi penger til andre organisasjoner, som jobber med å fjerne plast fra havet, enn å støtte TV-aksjonen.

Tidligere har også Bodøs varaordfører Ola Smeplass (Sp) vært kritisk. Han fikk støtte fra partikollega og stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Nordland. Heller ikke Sp-nestor Per Olaf Lundteigen vil åpne lommeboka for bøssebærerne.

– Opplever dere mye motstand i forbindelse med årets TV-aksjon?

– Vi opplever først og fremst mye engasjement. Både positivt og noe mer utfordrende. Men TV-aksjonen er frivillig å være med på. Vi respekterer at enkelte lokalpolitikere ikke ønsker å støtte oss. Det er synd, og virkelig trist for de over 900.000 menneskene som lever med en enorm plastforsøpling i Sørøst-Asia, der plastproblemet er aller størst.

– Vi jobber for å få den beste TV-aksjonen vi kan få. Det er et stort engasjement knyttet til plastproblemet. Ni av 10 mener dette er noe vi må ta tak i og jobbe med.