Avbestillinger i Lofoten etter politikernes advarsler: – Hvem blir økonomisk ansvarlig?

Oppslagene kom på grunn av frykt for at turister som besøker Lofoten skal ta med seg smitte.

Slike utsagn gjør det gjør det vanskelig å holde driften i gang på en ordentlig måte, mener Stian Schultz, som er vikarierende daglig leder hos overnattingsstedet Skårungen i Lofoten.

I morgen skulle det egentlig komme en ny gruppe med turentusiaster til reiselivsanlegget hans, men i kjølvannet av disse avisoppslagene er turen kansellert. Han sier det er problematisk at det ikke er fattet et ordentlig vedtak om at turistene skal holde seg hjemme.

Kontraktene med kundene inneholder en klausul som sier ordinær avbestillingsfrist kan sees bort fra ved koronarelaterte årsaker. Når kunder nå avbestiller, uten at det foreligger formelle reiserestriksjoner, havner både kundene og aktørene i en gråsone det er vanskelig å forholde seg til.

– Hvem skal være økonomisk ansvarlig? spør Schultz.

Avhengig av turister hele året

Hotellsjef ved Henningsvær Bryggehotell, Jelle Dobma, er i likhet med Schultz enig i at alle er desperate etter så mange gjester som mulig.

– Selvfølgelig ønsker man ikke gå ut med at folk skal holde seg hjemme, sier han.

Men samtidig erkjenner han at et potensielt stort smitteutbrudd kan få katastrofale konsekvenser for den viktigste årstiden.

SOMMEREN REDDET MANGE: Tilla Lien Larsen og Stian Schultz ved Skårungen kunne glede seg over gode tall i juli i fjor. Foto: Privat

– Om vi ikke lykkes med sommeren her i Lofoten vil det komme mange konkurser, spesielt blant de små bedriftene

Schultz sier dette rammer reiselivet, og ikke de som går ut med advarslene.

– Vi havner i en veldig vanskelig posisjon. Det er mye ansvarsfraskrivelse i mange ledd. Dette lander til syvende og sist på oss, som tross alt forholder oss til gjeldende regelverk. Vår bransje er en viktig del av næringslivet i Lofoten, og det er mange aktører som rammes.

– Hjertet mitt blør

Varaordfører i Vågen, Lena Hamnes, er en av dem som ønsker at folk utsetter Lofotferien. Men det var ingen lett avgjørelse å ta.

– Hjertet blør og jeg har vondt i magen fordi jeg vet hvor hardt det rammer en utrolig viktig næring for vår kommune.

Likevel poengterer hun at konsekvensene kan bli enda større om de får en smitteoppblomstring som brer seg utover våren og inn mot sommeren.

Varaordfører i Vågen, Lena Hamnes, sier hjertet hennes blør. Men hun mener er nødt til å være strenge, slik at de sikrer at smitten ikke sprer seg i Lofoten. Foto: Eivind Biering-Strand

– Vi vet hvor heldige vi er nå som ikke er i full lockdown, konsekvensene er så uendelig store hvis det først skjer her. Vi har ikke så mange bein å stå på i næringslivet, sier Hamnes og legger til:

– Jeg har forståelse for at folk har behov for et fristed noen dager. Men så ser vi hvor fort virusmutasjonene har spredd seg. I vårt samfunn vil det kunne si at helsevesenet kneler fullstendig.

Opplever ikke risiko

Før oppfordringen om at folk bør holde seg hjemme hadde Skårungen besøk av flere grupper som var på fritidsreise til Lofoten.

Schultz opplevde ikke at gruppene medbrakte stor smitterisiko.

– Gruppene overholder smittevernreglene i mye større grad enn den jevne innbygger eller turist gjør, sier han og legger til at de holdt seg for seg selv og hadde egne reiseledere som sørget for at alt ble gjort riktig.

Til tross for tusenvis av ferierende nordmenn og utlendinger klarte Lofoten å holde seg smittefri i fjor sommer.

Schultz poengterer at han har forståelse for bekymringene rundt korona og det muterte viruset. Men han mener likevel myndighetene burde lyttet mer til næringen før de ba folk om å unngå reiser til Lofoten.

– Før man går ut i media og sier at dette ikke går, så burde man tenke litt konstruktivt og invitert oss til problemløsning. Hvordan kan vi få dette til å funke for næringa og for samfunnet?

Urovekkende mange som kommer

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy ber også folk droppe Lofoten som reisemål inntil videre.

– Det er ikke smitte i Lofoten nå. Det oppfattes kanskje som en smittefri oase. Det er urovekkende mange som er på unødvendig fritidsreise, sier Solberg til NRK.

Ordfører Remi Solberg (Ap) i Vestvågøy. Foto: Espen Mortensen

Ordføreren får stått fra helseminister Bent Høie.

– Er du fra de områdene som har forhøyet tiltak nå, så skal du ikke dra på besøk til familie i andre deler av landet. Du skal ikke dra for å bo på hotell i andre deler av landet. Du skal unngå unødvendige reiser. Så det har ordføreren helt rett i, sier han.

Også varaordfører Hamnes presiserer at de registrerer at det er en god del grupper som kommer på tur fortsatt.

– Normalt sett ville vi jublet over det, for det bidrar til å holde hjulene litt i gang i et reiseliv som kneler i denne situasjonen. Men sånn som smittesituasjonen er nå, er det en risikosport som vi rett og slett ikke kan anbefale.

Hellig sommer

Selv om det smerter å miste turister er Dobma i Henningsvær klar på hvordan han vil prioritere.

– Om det er slik at vi må ofre turistene nå for å ha en større sjans i sommer, så tror jeg det er verdt det, sier han og legger til:

SOMMERSESONGEN ER HELLIG: Turistene som tar turen til Lofoten om sommeren holdt hjulene i gang i fjor. Det vil de forhåpentligvis gjøre også i år. Foto: Trond Isaksen / Trond Isaksen

– Sommeren er hellig, den kan vi ikke mislykkes med.

Hans kollega ved Skårungen mener imidlertid at man ikke kan lene seg på at sommeren vil bli like god som i fjor.

– Ingen vil redde sommersesongen mer enn oss. Men nå har det vært sånn at vi har gjort tiltak og innstramninger i et år for å redde sommeren, så jula, så påska, sier Schultz og legger til:

– Det er ingen garanti for at sommersesongen blir slik vi håper. Jeg tror det beste er å å holde hjulene gående på en ansvarlig måte, sier Schultz.